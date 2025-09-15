校園天地｜「恐龍迎生」笑聲響徹校園　開筆破蒙啟智潤童心

2025-2026學年開學了！今晨七時，朝陽初升，青衣商會小學的操場洋溢著一片歡騰——麥美茵校長、老師們，與穿著恐龍服的高年級「師兄師姐」在校門外熱情迎接每一位同學，並與每一位小一新生擊掌致意。孩子們從校巴跳下，看見「龍大樑」後立刻精神煥發，笑聲回蕩在晨曦中，為新學年寫下最響亮的序章。（內容由青衣商會小學提供）



今天早上，全校學生、家長和老師們共聚禮堂，不少一年級新生挺起小胸膛，學著高年級哥哥姊姊的模樣行注目禮。升旗儀式結束後，麥校長引用「業精於勤，荒於嬉」、「敏而好學，不恥下問」經典名句，她鼓勵學生主動學習、勇於探索，裝備自己，日後貢獻社會及祖國。

隨後，青衣商會小學以千年傳承的「文昌開筆禮」揭開新學年的扉頁。「開筆啟智，禮潤人生」，願學生們在麥校長、教師和家長的陪伴下，目明心亮，志在千里。儀式包括正衣冠、禮敬聖賢、朱砂開智、擊鼓鳴志和啟蒙描紅。儀式中，同學先整理衣領，寓意「先正衣冠，後明事理」；再面向師長行鞠躬禮，感謝師們的春風化雨，共願學業精進。麥校長接著在每位同學的額間點上硃砂，寓意「一點朱砂入心房，眼明心亮讀萬卷！」然後，同學擊鼓鳴志，繞鼓一圈，敲鼓三聲，「咚！咚！咚！」鼓點三響，分別是「啟智」「立德」「立志」，鼓聲愈大，志向愈遠！最後是啟蒙描紅，學生提起毛筆，一撇一捺寫下「人」字，寓意他們一生一世學做人。孩子們舉起作品，那一刻，他們或許還不懂「任重道遠」四個字的深意，卻已經用一撇一捺，寫下了自己與世界的第一個約定。



儀式進行時，家長們也在場見證，並與子女合照留念。正如麥校長在結語中所言：「願你們帶著今天的第一道笑紋、第一滴墨水、第一聲鼓鳴，在未來的歲月裡，成為頂天立地的『人』。」希望同學們能帶著鼓聲中的壯志、朱砂中的祝福、筆尖下的初心，乘風破浪，迎接新學年，健康成長。



