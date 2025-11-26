WEEE校際電腦產品回收比賽即日起舉行　鼓勵師生合力碳減排

為推動全港學校師生及家長實踐綠色回收，推動校園電子產品循環再用，培養可持續發展意識，香港電子環保教育協會主辦「WEEE校際電腦產品回收比賽2025-2026」，並得到環境保護署和「回收@校園」活動全力支持，同時獲AiTLE、「01教育」及各行業夥伴支持，透過多方合作，期望師生可為碳減排、節能及香港可持續未來出一分力。



比賽鼓勵學校積極回收包括平板電腦、桌上電腦、手提電腦、液晶體顯示器、打印機及文件掃描器的「主要電腦產品」。

參與學校只要由即日起至2026年7月3日期間，累積回收5件或以上「主要電腦產品」，即可透過連結填寫表格提供學校資料，學校可以在比賽期間申請多次回收服務，評分機制主要以學校回收的「主要電腦產品」數量為準，其他電子設備將列不作評分項目。

小學組及中學組分別設5獎

獎項分為小學組與中學組，分別設有5個獎，包括環保先鋒至尊大獎、傑出環保成就獎、環保戰士優秀獎、環保實踐積極獎及綠色成果嘉許狀。頒獎典禮暫定明年8月在灣仔會展舉行，詳情可上網站 www.hkwea.org.hk 查詢。

此外，香港電子環保教育協會（HKWEA）的電子及科技環保教育聯盟 開始招募新一年度成員。成員可享有環保知識分享、深度實地探索及創新交流平台等等權益。