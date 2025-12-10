《香港01》學生國民教育講座　回顧國家體育史到多元領域融合發展

國家近年推行「全民健身」，體育設施不斷完善，伴隨「村超」、「村BA」等火熱賽事的興起，體育產業成為帶動經濟增長的重要引擎。《香港01》早前到大埔三育中學舉行國民教育講座，向學生講解中國近年的體育發展。



講座由《香港01》青年及教育事務組呂子衡主講，他先透過有獎問答回顧中國體育史上的重要事件，如「乒乓外交」及2008年在北京舉行的奧運。隨後剖析中國體育從被稱為「東亞病夫」，如何逐步透過「舉國體制」實現飛躍。



講座由《香港01》青年及教育事務組呂子衡主講，剖析中國體育從被稱為「東亞病夫」，如何逐步透過「舉國體制」實現飛躍。（羅國輝攝）

集中資源訓練頂尖運動員 從東亞病夫到國際舞台

「發展體育運動，增強人民體質」的核心理念是由毛澤東提出，其時國家採取「集中力量辦大事」策略，把有限資源集中於優勢項目，如跳水及乒乓球等，為頂尖運動員進行專項訓練，提高奪金機率，提振民族自豪感。同時教育理念推出「五育並舉」體系，促進全面發展，並透過對抗性或團隊運動培養團隊合作、競爭精神、守規意識與意志力，達致身心鍛鍊。

其後甚至將中國哲學與傳統運動（如武術）融入現代體育，弘揚文化。又以體育促進國際交流，如「乒乓外交」推動中美關係，彰顯體育在政治、經濟、文化等層面的作用。

講座一開始先透過有獎問答回顧中國體育史上的重要事件，如「乒乓外交」及2008年在北京舉行的奧運。（羅國輝攝）

大埔三育中學的學生都踴躍舉手回答。（羅國輝攝）

體育產業帶動經濟 村超特色聯賽成旅遊景點

談及近年，呂子衡指時至今日，國家的體育發展有目共睹，除進一步將之普及，增加運動場地與舉辦各類型賽事，提升民眾參與度，甚至將體育產業化帶動經濟，如「李寧」品牌，以及舉辦大型賽事，如北京奧運、杭州亞運等。另一亮點則是職業與地區聯賽的興起，「村超」、「村BA」等地方特色比賽，將「唯金牌」的體育精神昇華至「開心第一」。

國家的體育發展於近年有目共睹，除進一步將之普及化，增加運動場地與舉辦不同賽事，提升民眾參與度，甚至將體育產業化帶動經濟。（羅國輝攝）

呂其後向學生介紹「村超」的歷史，「村超」全名是榕江和美鄉村足球超級聯賽，以其獨特的鄉土魅力和熱情的群眾參與度，成為貴州最具特色的運動文化，每年吸引大批遊客慕名而至觀賽，單是2023年的賽事，網絡瀏覽量已超過480億次。參賽者來源廣泛，涵蓋健身教練、老師、學生、司機等，亦有19歲學生參與。

多方融合形成新經濟增長力量 體育發展持續蓬勃

賽事不僅激發了鄉村民眾對足球的熱情，也展示了體育如何與文化、經濟、旅遊等多元領域融合發展。現時「村超」已由初期的20多隊發展至逾百隊參與，2024年更與英超達成合作協議，並計劃於2028年打造世界級賽事。目前單場賽事所帶動的旅遊、住宿、餐飲等產業，數字可觀。

最後，呂總結國家如何從追落後實現至現時體育與旅遊、文化、製造等產業深度融合，形成新的經濟增長點。不論是貴州鄉村體育活動，或是北京冬奧的國際體育賽事，中國體育的發展均呈現出輝煌成績，加上群眾的高度參與，令體育產業得以蓬勃發展。

講座最後部分的提問時間，學生踴躍舉手發問。（羅國輝攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

WhatsApp：35828747

電話：35828747