校長筆記｜ 家甜：從「自我否定」到自信綻放的成長之路

文：佛教葉紀南紀念中學林志煒校長

家長們，您是否曾見到孩子面對挑戰時，眼神閃躲。心中可能暗想：「他為何如此缺乏自信？為何不敢走出第一步？」



來自青衣的家甜，她於中三前仍是一位缺乏目標，深陷自我否定，連嘗試勇氣也沒有的女生。想不到於中三那年，她遇到能與她互相鼓勵的同學以及深信她是有能力的老師，此後積極參與各類活動，並找到媒體創作的熱忱，最後更於中國少兒小金鐘主持大賽中勇奪銅獎以及於由律政司主辦的「香港國安法 – 守護與希望」社交媒體帖文創作比賽勇奪冠軍。這是一個香港普通女孩在持續嘗試與支持下逐步綻放的歷程，令人深感鼓舞。​​

(作者提供）

家甜自述，以前她「無目標，連嘗試勇氣也無，一直留在舒適圈」。她的一切改變源自中三，她續說：「進步並非一人之事，而是大家同行」。同學互勵，老師給予機會，讓她感受到被重視。成績大躍升至二十，雖非榜首，卻是她最珍惜的「個人進步」，最值得驕傲。家長們，試想想你的孩子由畏縮轉為敢言敢試，慢慢進步，是否就是我們期望看到的進步？家甜的轉變，就是由這份「被相信」開始。

無懼失敗、勇於嘗試

家甜最深刻的體會和領悟是毋勿懼失敗，每番嘗試必有收穫。 縱使當年她對創科領域沒有概念，她仍勇於探索，最終與團隊創辦校園電視台，兼任編劇、導演、演員、剪接，從中找到自己的興趣，鎖定主持與廣播興趣。她曾加入香港電台政壇新秀訓練班，歷經兩輪遴選，每週主持訪談，探討社會議題。最難忘者，乃與撒瑪利亞防止自殺會及危機處理中心主任阿韋塞基小姐對談生死教育，讓她從多元視角審視世界，強化批判思維，並磨練隨機應變。她續說:「電台是不容許dead air」！這個投入社會前的經驗，​對她來說是一個學習，最好的學習往往不在書本中，其實是在生活中。

(作者提供）

憑此經驗，她角逐第九屆中國小金鐘主持大賽，港澳賽區銀獎，全國銅獎。在那亮麗的舞台，首度賦予她對著鏡頭自信。隨後她也入選香港電台社區參與廣播服務(CIBS)，邀得歌星、政治人物作嘉賓，旨在「改變社會」，皆因政府人士也會聽取並採取措施。家甜強調，成功節目非說完四十分鐘即了事，而是聽眾的反思並行動，才是最重要和最有價值的。這些種種的經歷和嘗試，成就她面對挑戰的心態：「挑戰推動前進的力量，失敗不可放棄，要迎難而上。」家長們，您是也想培養孩子擁有這種韌性？​

(作者提供）

回顧昔日努力，家甜最感動：「見到當時認真備賽的自己，甚感欣慰。」對她而言，成功是今天勝昨天，逐步邁向理想。她更想父母安心，不再憂慮和擔心。

學校陪伴：跳出課室，培養國際視野

家甜感恩佛教葉紀南紀念中學的教育，歷年來鼓勵「跳出課室」，重視國際視野的培訓。最難忘，可說是隨校長赴英國於Bett Show 這個大型展覽場地中擔任演講者。在陌生環境中，加上我對自己的英語還是稍欠自信，因此壓力和憂慮等磨鍊我的鬥志。我以小步子加上信心和努力，鍛煉抗壓與溝通能力，最終也能成功。學校不只給予機會和鼓勵，更教她堅持「證明給大家看，持續努力定必成功。」這些支持，累積成為信心以及周遭的認可，成為對她的最大肯定。​​

(作者提供）

學校參照國際課程設計校本的具本地持色的國際化課程，以培育學習技巧、深化和跨域思維、協作溝通等，正好回應家甜豐富的成長歷程，學校有系統培養軟技能與態度，如價值教育，讓她由害怕變成主動學習者，為她們每一位製作成長的道路和舞台，也透過服務學習深化體會，建立慈悲同理；延伸學習至生活和社會議題，讓學生領會和體驗，分享和分析，逐漸懂得學習，愛上學習最終達至自主學習。

細步成就大未來

家長們，家甜的成長故事提醒我們，孩子無需一蹴而就，唯需勇敢嘗試、獲得支持、在有遠見的成長環境中，必可成功。

佛教葉紀南紀念中學林志煒校長。（作者提供）

作者簡介：

林志煒校長為現任佛教葉紀南紀念中學校長，前中華基金中學副校長。曾於英國留學，深信啟發思維是培育未來人才的關鍵。他致力推動未來教育，融合國際與本地課程，發展數字及全人教育，培養學生多元智能、抗逆力與感恩心，助他們成就夢想、貢獻社會。

