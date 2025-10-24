校長筆記｜校貓「信信」，將愛廣傳

文：基督教香港信義會元朗信義中學尹浩然校長

Cat Friday引發AI 創作意念

中學科研 - 城大學者與中學生同行

廿多年前的《讓愛傳出去》（Pay It Forward），再看仍為男孩純粹的堅持動容；巧的是，重看當日，恰是元朗信義校貓「信信」回校與師生相聚之時。誰能料，一年多前牠還是天耀邨被棄的小黃貓——虛弱蜷在沙發下，滿是膽怯。是師生日復一日的溫柔，慢慢焐熱牠的心，讓牠敢把爪子輕搭上人手心。取名「信信」，藏著「信義」與「信任」的心意；遍尋原主人未果，學校公開招募教師領養，我有幸成為牠的主人，師生則是牠永遠的「夥伴」。原來電影中「讓愛傳出去」的溫暖與蝴蝶效應，真的會在現實綻放——一場偶遇，一份善意，即便在數字教育時代，也能交織出溫暖迴響。這便是校貓信信與信義師生，關於愛與傳愛的故事。



元朗信義中學校貓「信信」。(作者提供）

貓貓星期五，融化師生心靈

信信能被救助並得到悉心照料，是元朗信義師生的共同成果。當初招募教職員領養時，除要求盡心照顧，還約定上課日定期帶信信回校與師生重聚，由此有了逢週五回校的「貓貓星期五」（Cat Friday）。因信信身患頑疾，醫生建議讓牠在校園潔淨處活動。工友鳳玲姐會特意仔細清潔校長室和G29室，任何人進入這兩個地方都需脫鞋，避免帶入細菌影響信信。有信信陪伴的日子，我和副校、助校們在校長室開會時總覺得格外溫馨。愛護動物學會負責老師韋慕琹助理校長與李倩宜主任，看到信信圓眼擺尾的模樣，以及學生對牠回校的期盼，工作壓力也隨之消散。學會會長陳希翹同學說：「信信是我的朋友，而我覺得每個養寵物的人都應該視牠們為同行夥伴（companion）。每星期最期待的是星期五，能和信信相處，享受一刻治癒的時光。因為學校的刻意安排，細節如清理好一間會議室，同學脫下鞋子，讓信信安全、安心。」這其實也是所有信信粉絲的心聲。如今每逢週五，學校都會凝聚起一群因信信相識的好友，大家在忙碌的學習與工作中，心靈也漸漸被這份溫暖融化。

尹校長抱著信信，大家爭相記錄這溫馨瞬間。（作者提供）

我可為愛寵做什麼？？ 學者帶領的中學科研

信信對學生的影響，遠不止「貓貓星期五」。2024 年 12 月，香港城市大學劉康德教授團隊研發毛孩淋巴瘤無創速診技術獲傳媒報導，曾接觸信信的官同學因此更堅定獸醫志向，更盼面見教授探尋研發初心。我冒昧致電坦述師生心意，竟打動了劉教授。面談當日，他向學生細數 AI 為毛孩與主人帶來的幸福感，不僅欣然加入元朗信義「與學者同行」計劃，更承諾協助帶領每周科研 —— 惟提出條件：需由編程、演說、藝術等不同才能的學生組成小隊，全程由學生主導。消息傳至愛護動物學會主席陳希翹，她開始思索除「貓貓星期五」外，還能為信信做些什麼。她與老師分享：「平日見信信在安心環境下會玩得特別開懷、活潑，這讓我明白寵物周遭環境的重要」，並樂於加入計劃，邀請同樣愛信信的同學組隊。最終小隊以希翹為隊長，成員包括王心怡、王一婷、王樂仁、游心瑜，葉春霖其後中途加入，項目主題定為「以 AI 為貓貓創造更美好的未來」。

希翹與信信，一人一貓眼神交會，這份互動恰是元信「愛與傳愛」故事裡的溫暖縮影。（作者提供）

劉康德教授帶領下，這支科研小隊在溫情中進展神速，他們以研發「智能貓砂盆清潔提醒裝置」為目的，以「數據驅動清潔提醒」解決傳統判斷主觀性問題，運作分三步：分別是 數據實時採集、通過MQTT通信協議轉化傳輸數據，及依數據發出自動化提醒。產品目標為構建「人寵雙贏（Win-Win）」方案，既保障貓貓健康，又幫主人規避衛生風險，解決「不知何時清潔」的核心問題。談及計劃意念，王心怡說：「與信信互動時，發現牠易被新奇事物吸引，所以設計時特意加入草、蝴蝶圖案。這計劃讓我學會從使用者角度思考，更去瞭解貓貓的習性，把產品用戶化。」游心瑜欣然分享：「團隊每一個人的同理心，是我們願意反覆修改原型的最大動力。」王樂仁則分享：「這讓我學會從他人角度理解問題，才是有效解決之道 —— 這是課本裏學不到的。」小隊因愛護信信而關注所有貓貓的未來，以科技回應生命的溫暖 —— 這既是信信的感染力，亦是科技的真正意義。學生有此領會與初心，遠勝任何獎項，我絕對以此自豪。

與學者同行，在巨人肩膊中窺見學科之真善美

近年大學退學率居高不下，我們聯合教學同路人，冀讓信義學生對學科的認知超越文憑試層次。於是匯聚31位跨領域、跨地域學者，打造「與學者同行」計劃，助學生站在巨人肩頭，窺見並品嚐學科的真善美。例如科研小隊成員參與是次AI科研計劃時，皆沉浸其中。中途加入的葉春霖憶道：「劉康德教授提醒我『不要過度設計，要一步一步來』，這不只是程式挑戰，更是對生命的回應——我們用科技傾聽、照顧、守護，盼將這份溫度傳給每對貓主與毛孩。」其他例子諸如香港科技大學麥子充教授以課題「From Your Coffee Mug to Chemical Reactor」，淺談化學反應器的設計與條件選擇；日本立教大學Christopher Keaveney教授則以電影為引，引導英語文學與地理科學生反思人與自然的關係；香港中文大學統計學Dr. Wright, John Alexander和學生分享如何利用統計及概率，配以數學模型作決策論的基礎；香港中文大學地理與資源管理學系的伍美琴榮休教授，分享她在城市研究方面的專業知識及提升學生對公共空間的理解。學生皆獲益良多——登高方可知遠，在生涯規劃中，他們正需要這樣的成長點撥。

愛護動物，是樂學校園重要一環

元朗信義推動樂學校園，讓學生從靈性、體育、智能、人際與情緒五方面建立幸福感。幸福感高低，不在物質與外觀的攀比，乃在於自我期望值與內心的感受。信信加入了元朗信義這大家庭，學生從信信到其他貓貓，進而關心貓貓福祉，推動以領養代替購買的信念，再進而讓自己更明白人與動物互動的可貴，都是幸福感，甚至是元朗信義推動樂學校園中獨有且重要的元素。愛護動物學會的成員外出探訪貓社、香港拯救貓狗協會收容的流浪貓狗、參與愛護動物協會、香港導盲犬服務中心的賣旗籌款以推動愛護動物，以至年宵活動中為香港拯救貓狗協會籌款。在校內，亦有不同班級在學校每月一次的休整日全班前往貓Café享受人貓互動，都是窩心溫暖。也許，這是成長不可或缺的重要維他命。

師生同樂，校貓信信和校長領養的貓咪 Mini 也在其中，學生和兩隻可愛的貓咪同框，畫面溫馨又歡樂。（作者提供）

數字教育，是讓學生駕馭科技，成就樂學人生

以教育為志業的同行者都明白，在數字教育的大趨勢下，懂得愛與被愛是支持學生成長的磐石。正如中三學生王一婷也明白，「一個美好的世界，就是由這些一點點的進步開始的，人和寵物的關係讓人類的心情更美好，我們會更加理解這個世界上的生命，更加愛惜這個世界，從而去到一個更好的明天。」這就是教育之美好。信信之故事，從被遺棄到領養到陪伴同行，都體現了學生的真善美，以及在數字教育時代駕馭科技的重要。為人師者把握每個機遇，讓學生的成長發出光芒，亦樂亦學，就是俯首甘為孺子牛的初心；如此，一代必更勝一代。​

基督教香港信義會元朗信義中學尹浩然校長。（尹浩然校長提供）

基督教香港信義會元朗信義中學 尹浩然校長



香港大學文學士、香港中文大學學位教師教育文憑，香港大學哲學碩士。堅信教育是一門「本於過去，盡在當下，開創未來」的崇高志業，以「優越有愛，關懷求義」為個人發展理念以「成為國際化的津貼中學，培養學生成為有國民底氣的國際人才」為學校發展目標；與學校團隊一起為年青一代作鹽作光，讓一代更勝一代。

