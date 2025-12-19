天主教鳴遠中學75周年校慶開放日　培養學生自信　讓學生閃耀

創校於1950年的天主教鳴遠中學，於12月19日迎來創校75周年校慶，並為此舉行連串活動慶祝，包括於12月13日至14日在將軍澳校舍舉辦校慶開放日，向來賓提供20多項活動和體驗，學生們全方位向社區展示學習成果。



天主教鳴遠中學周黎明校長表示，為了迎接AI人工智能世代下的社會環境，未來學生需具備良好溝通能力、團隊合作精神，校方希望透過校慶開放日培養學生自信心，並作為平台讓不同學生一展所長，因此許多活動和體驗項目均由學生主導，同時鼓勵學生跳出舒適圈，為迎接未來挑戰作好好裝備。



天主教鳴遠中學校慶開放日 提供逾20項活動體驗

天主教鳴遠中學75周年校慶開放日由校監趙双波神父（左三）、周黎明校長（右三）敲響銅鑼，以及一眾校董、家長和學生代表拉響禮炮，為活動揭開序幕。（夏家朗攝）

活動當日由天主教鳴遠中學校監趙双波神父、周黎明校長以及一眾校董會成員，在全體師生、校友和來賓的見證下，舉行簡單而隆重的揭幕儀式，為一連兩天的校慶開放日揭開序幕。

開放日設有20多項活動和體驗，包括話劇、才藝表演、各種手工藝製作體驗、以及學生售賣自家設計產品，同時開放校園展示各項學生學習成果。學校亦關注學生精神面貌，開放日亦安排多項由家長義工及學生帶領的靜觀活動，包括正念咖啡、靜心插花、靜心茶會等，讓參加者在忙碌的日常生活中專注安靜，從而放鬆身心、提升專注力。

▼▼校慶開放日連串活動▼▼

周黎明校長：校慶開放日成學生舞台建自信

周黎明校長表示，希望透過是次校慶活動，凝聚全校師生、家長和校友，實踐學校「全犧牲，真愛人，常喜樂」的辦學精神，重點關注學生的精神面貌與身心健康，透過多元活動讓學生找到興趣與方向，從而感到快樂並發光發亮。

天主教鳴遠中學校長周黎明（左一）表示，希望透過75周年校慶開放日，凝聚全校師生、家長和校友，亦感謝校董會對學校的支持。（夏家朗攝）

周校長續稱，校內不少學生是內地生，往往因廣東話不流利而不敢表達，希望透過校慶開放日讓學生擔任活動司儀、校園導賞員、負責活動和體驗等實戰機會，提升學生表達能力和自信心 ，例如鼓勵從未演出的學生參與話劇表演、讓沒有經驗的學生擔任活動司儀。同時學校會統計學生的興趣並開設相應活動，希望學校成為一個充滿愛與機會的地方，無論學生背景或成績如何，都能在此找到自己的價值與「閃光點」。

天主教鳴遠中學75周年校慶開放日，校方安排學生負責不同崗位活動，建立學生自信心，讓不同長處的學生均有自己的舞台。（夏家朗攝）

展望將來，周校長相信面對人工智能急速發展，未來學生的自信心、溝通能力、團隊合作等軟技能將更趨重要，因此學校將集中發展兩文三語教學，致力提升學生的溝通能力和自信心，迎接未來升學就業的挑戰。為此學校於本學年設立T-House（三語茶室），除了作為讓學生學習沖咖啡的技能場所，亦營造輕鬆的環境，讓學生自然地運用英語和普通話溝通。

校慶劇《烽火雷鳴》首度演出 發掘學生潛能

校慶開放日的重點活動之一，是學生演出校慶劇《烽火雷鳴》序幕。天主教鳴遠中學以雷鳴遠神父命名，故事講述雷鳴遠神父在抗日戰爭期間，在內地冒著槍林彈雨救助災民和傷兵的事蹟。

天主教鳴遠中學75周年校慶開放日，學生演出校慶劇《烽火雷鳴》序幕。天主教鳴遠中學以雷鳴遠神父名命，故事講述雷鳴遠神父在抗日戰爭期間，在內地冒著槍林彈雨救助災民和傷兵的事蹟。（夏家朗攝）

指導老師之一文穎儀老師表示，話劇選在南京大屠殺紀念日（12月13日）及抗戰勝利80週年前夕演出，作為學校國民教育活動之一，期望學生透過話劇體會到「雷鳴遠神父愛中國」的精神，建立學生愛國情懷。

文老師表示，學生由排練到上演至今約3個月，過程中見證學生成長，具備責任感、能發揮團隊精神互補不足，亦從中發掘到學生的潛能。她以擔任主角的中四生林紀謙為例，原本安排他於劇中飾演其他角色，有一次綵排因原主角缺席而由他替補，發現林同學表現出色，因此改為安排他擔任主角。

從內地來港升學的林同學表示，這是他首次踏上舞台演出，自言平日比較內向，但參加話劇演出後增強自信心，而且表演期間經常需隨機應變，從中學會如何應對突發事件。另外三名參演學生，包括中一生李憬希、張銘希和中二生李邦港均表示，透過參加話劇表演提升他們的普通話水平。

天主教鳴遠中學75周年校慶開放日，安排學生演出校慶劇《烽火雷鳴》序幕。飾演村民的中一生張銘希（後排左一）和李憬希（右一）以及飾演老神父的中二生李邦港和飾演主角雷鳴遠神父的中四生林紀謙，他們均表示參與演出讓他們獲益良多。指導老師為林詠賢助理校長（左一）、文穎儀老師（左二）、李兆賢老師。（夏家朗攝）

三語茶室營造輕鬆語境 學生營運提供實戰經驗添自信

天主教鳴遠中學於本學年設立T-House（三語茶室），內置專業級咖啡機讓學生學習沖調咖啡和各式飲品，考取相關專業證書，並會於上學日午膳期間開放，無論是接待客人抑或沖調飲品均由學生一手包辦，而校慶開放日期間亦有開放，提供多款咖啡和飲品接待來賓。

天主教鳴遠中學於本學年設立T-House（三語茶室），由學生負責營運，營造輕鬆語境。圖左起為團隊成員中五生戴祈音、中二生李聖、中三生吳日藍和中四生黃至誠。（夏家朗攝）

李嘉淇主任表示，學校設立T-House除了讓學生有機會累積沖咖啡、接待客人的經驗外，亦希望為全校學生營造運用兩文三語的環境，因此T-House日常開放時會設定指定語言，鼓勵學生在輕鬆的環境下，放膽多講各種語言，為學生建立自信心，提升學生口語能力和語文水平。

當日有份於T-House接待嘉賓的包括中三生吳日藍、中四生黃至誠、中二生李聖和中五生戴祈音，四人已參與T-House日常營運3個月。其中擔任咖啡師一職的吳日藍表示，上學年在老師的邀請下參加咖啡師訓練班，學習各種沖調技巧，並成功考獲國際咖啡師證書，對此感到十分高興，對於現能在T-House擔任咖啡師感到高興。

天主教鳴遠中學75周年校慶開放日，全校學生均積極參與。（夏家朗攝）

另外三名學生均有參與T-House運作，負責日常接待客人、落單、送餐以至後勤工作等，從中體會到團隊分工合作的重要性，以及學會應對在營運期間出現的各種突如其來的挑戰。

劉嘉詠主任表示，T-House成立至今約3個月，但參與營運的學生十分積極主動，願意午膳時間抽空當值服務同學，並稱有學生原本十分害羞、但參加T-House營運後變得願意與別人溝通，自信心和成就感大增。