闌尾炎等於盲腸炎？一文睇盡起因症狀治療方法　小童都有機會中招

江湖中曾經流傳著這麼一個故事。 有個大教授肚子痛，到了急診。急診主任聽完了病史，眉頭一皺，說：「可能是腹主動脈剝離。」而趕快找了心血管外科教授來看。心外教授看完，說：「說不定是輸尿管結石。」再找了泌尿科教授來。泌尿科醫生懷疑：「會不會是大腸癌，腫瘤塞住腸子了？！」再找了腸胃內科與一般外科主任一起診治。在等待各科大醫生會診的過程中，實習醫生替教授做了個心電圖並趁機閒聊，之後實習醫生狐疑地去找急診主任，問：「教授的肚子痛跟典型的闌尾炎發作一樣呢！先痛在肚臍周圍，然後轉移到右下腹，會噁心嘔吐食慾不振，還有輕微發燒，難道不是闌尾炎嗎？」眾人一驚，心想：「對啊！怎麼都忘了這個診斷了！」

以前臨床老師說完這個故事，眉頭一皺，又嘴角上揚地輕笑道：「你們得到了什麼啟發啊？」

「嗯，肚子痛的原因很多，也很難診斷。」 「人多嘴雜，所以VIP下場都有點慘。」 「主任們都比較會診斷別的科別的病！」 學生們搶著回答，但有一人舉起了手，問：「闌尾炎不是很常見嗎？為什麼主任們會忘記這麼常見的診斷呢？」 老師仍舊笑笑的，說：「我只能說，哪天我肚子痛的時候，你們可別這樣折騰我啊！」

好了，回歸正題，今天我們就來看看這個超級常見的疾病──闌尾炎。

要認識闌尾炎，首先你得先知道闌尾在哪裡。闌尾炎不等於盲腸炎，闌尾是闌尾，盲腸是盲腸，闌尾位在盲腸底部，是開口在盲腸的細細長長、單開口管狀構造。請讀者看圖搞清楚各自的位置！



好發於10到30歲之間的年輕人，但從大教授的故事裡大家也應該了解到，六十歲以上的長者還是有機會得到闌尾炎的。

闌尾炎不等於盲腸炎（照護線上授權使用）

那好端端的闌尾幹嘛發炎呢？闌尾比起其他腸道來有個特點，就是特別細小，因此管徑內就很容易被糞石、異物、或食物殘渣卡住與盲腸相接的出口。而闌尾另一個特點是什麼？就是管徑的前後只有一頭與腸道相連，另一端是盲端啊！（其餘腸胃道都是前後都有接頭的！像是胃，上與食道、下與十二指腸相接；而大腸，前與小腸、後與直腸相接。）

因此當唯一出口被阻塞後，闌尾內腸黏膜分泌的腸液就會積在這原本細長的闌尾管子裡，闌尾愈來愈腫脹，壓力升高。

腫脹的闌尾會影響了血流進入，後來闌尾發炎愈來愈嚴重。如果這時沒有處理發炎腫脹的闌尾，闌尾就會潰爛、壞死，如果到闌尾爛到化膿爆漿之後，可以噴灑滿滿的膿與感染物進到腹腔內，演變成足以讓人全軍覆沒的腹膜炎。

闌尾炎有什麼典型症狀？點撃圖片看答案！↓↓

當然，這是「最典型」的痛法，臨床案例裡不會每個人都痛的這麼剛剛好。闌尾末端的位置可以是在各個不同方向，因此痛的位置亦很多變。



要診斷闌尾炎時，除了詳細的問診與身體理學檢查之外，還是可以考慮加上影像學──例如超音波或腹部電腦斷層–檢查佐證的，同時也可能加上驗尿（排除泌尿道感染）及抽血（看看體內發炎狀況）。

要診斷闌尾炎時，除了詳細的問診與身體理學檢查之外，還是可以考慮加上影像學檢查佐證的。（照護線上授權使用）

我們前面說過，闌尾會發炎是起因於：闌尾是個「單出口」的短腸道，而這唯一出口卻被阻塞了。



所以該怎麼治療闌尾炎呢？藥物有辦法解決嗎？目前沒有任何藥物可以立即溶解阻塞闌尾開口的糞石或食物殘渣，無法根治闌尾炎。目前標準治療方式還是闌尾切除手術。



傳統的闌尾切除手術的施行方式是直接開腹，患者接受半身麻醉（如果患者年齡太小無法配合手術則要全身麻醉），醫生在患者右下腹劃下切口，進入腹腔找到發炎的闌尾並移除，並將手術範圍清洗乾淨，考慮是否放置引流管再關閉傷口。

傳統的闌尾切除手術的施行方式是直接開腹（照護線上授權使用）

現在腹腔鏡闌尾切除手術也是很常見的，患者要先被全身麻醉，醫生則在患者肚臍與肚皮劃幾個小切口，伸進器械移除發炎的闌尾並清除膿瘍。

現在腹腔鏡闌尾切除手術也是很常見的（照護線上授權使用）

如果是單純闌尾發炎，不管選直接開腹或腹腔鏡手術，手術時間與術後恢復期都很短。但如果闌尾已經到潰爛、化膿、引發腹膜炎的話，手術的困難度與併發症就比較多了。

當然，你或許會很擔心，可以這樣切掉闌尾嗎？雖然曾有研究顯示闌尾或許與腸道的免疫力有關係，但目前為止，還沒有明確結論，能夠確定的是多數人應該不需要這個器官。因此，千萬別因為不想開刀而放棄治療，放到闌尾爛掉結局可能會極度悲慘啊！

【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：從年輕到老都可能發作的 – 急性闌尾炎（懶人包）】