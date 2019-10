【運動醫學】跑步後為何會食慾不振？　或與腸胃道缺血有關

跑步是不少香港人最喜愛的運動之一,相信不少跑者都曾試過在跑步時突然肚痛,或是在運動後感到食慾不振、噁心等,令他們相當困擾。現職台灣聯新醫院及桃新醫院運動醫學科及復健科主治醫師的吳易澄,以醫學角度分析運動時腸胃不適的原因,以及相關改善方法。 撰文:吳易澄

運動時的脫水狀況會惡化腸胃道不適的症狀。(資料圖片)

過度激烈運動導致短暫性胃口降低(EXERCISE-INDUCED ANOREXIA)

過度激烈運動可能會影響短期內(1-16天以內)的食慾,大約在兩週後才逐漸恢復,影響的因素跟瘦體素(leptin)、胰島素(insulin)、游離的脂肪酸、唾液分泌有關,運動後的食慾降低與身體的賀爾蒙關係較大。

另外要注意纖維素、脂肪、蛋白質、果糖等物質會增加運動時脹氣的問題,運動時的脫水狀況更會惡化腸胃道不適的症狀。

過度激烈運動可能會影響短期內(1-16天以內)的食慾,大約在兩週後才逐漸恢復。(資料圖片)

運動相關的噁心嘔吐與胃食道逆流

嘔心嘔吐的狀況,不全然跟胃食道逆流有關,通常跟食道蠕動、括約肌張力改變、腸道通透性改變有關,有些人不在訓練期,仍有嘔心嘔吐的狀況,根據美國運動醫學會ACSM的建議比賽前要補充足夠水分跟碳水化合物,以減少發生的機率。

.如果運動時間少於一小時,可以適度補充一般運動飲料(含有6-8%醣類) .如果運動時間多於一小時,需要補充30-60g/h的碳水化合物

另外醣類補充過快(>1.0-1.5 g/min)可能不適合,會減少胃排空速度,增加嘔心感與脹氣的感覺,不過也有研究也發現攝取糖類補充較高的選手比較快完賽,可能表示腸胃道不適並未造成運動表現的下降,這部分仍待更多研究來證實。

如果已經有胃食道逆流的症狀,建議改善生活與運動習慣:(按圖了解)

1. 睡覺時床頭搖高(VCG)

運動相關的腸胃道出血

出血是另一個令人關心的問題,目前認為跟運動有關的可能原因是高強度運動造成的受傷、腸胃道缺血後導致腸黏膜受損。

根據研究統計,長距離的跑者在比賽後有超過八成,出現至少一處腸黏膜的受損,甚至有少數的超跑選手,會因為長期腸胃道出血、吸收不良的狀況而引起缺鐵性貧血,除了給予適當的水分跟營養補充外,可以短期兩週內服用胃藥(H2 blocker or PPI)以減緩症狀,如果症狀持續太久,建議需要進一步抽血與內視鏡檢查。

另外消炎止痛藥NSAID會增加腸胃道出血的機率,如果已經有腸胃道不適的狀況,建議減少服用,如果運動員有需要真的要吃,可能要併服PPI減少出血的機會。

根據研究統計,長距離的跑者在比賽後有超過八成,出現至少一處腸黏膜的受損,甚至有少數的超跑選手,會因為長期腸胃道出血、吸收不良的狀況而引起缺鐵性貧血。(資料圖片)

輕微的腸胃道缺血會有噁心嘔吐、胃排空減緩、營養吸收變差、胃炎的狀況,稍微嚴重時會產生缺血性腸炎ischemic colitis,風險較高的族群包括女性運動員、年輕運動員、高強度運動與垂直衝擊性的運動。

激烈運動時的脫水更容易產生缺血的狀況,而且在缺血時補充水分也不易吸收,因此建議適時適度的補充水分對於減少缺血性變化是很重要的。

運動員因為缺水與纖維素攝取較少,痔瘡與肛裂的情況也不算少見,可能會出現下腸胃道出血的情形。

最後一些建議:

腸胃道的耐受性是可以訓練的,透過訓練能減少腸胃道不適的發生,方式包括在平時訓練時每十分鐘就補充流失的水分,透過這樣的訓練可以減少不適的發生機率 平常訓練時可吃高纖維食物,但是運動當天減少纖維類食物 比賽前避免產氣類食物 避免消炎止痛藥 運動時避免脫水,補水時可以加點碳水化合物,但量不要過高

參考文獻:

Gastrointestinal considerations related to youth sports and the young athlete. Transl Pediatr. 2017 Jul; 6(3): 129–136.

Gastrointestinal Complaints During Exercise: Prevalence, Etiology, and Nutritional Recommendations. Sports Med. 2014; 44(Suppl 1): 79–85.

Upper Gastrointestinal Issues in Athletes. Current Sports Medicine Reports: March/April 2012 - Volume 11

Gastrointestinal symptoms in elite athletes: time to recognise the problem? Br J Sports Med. 2018 Apr;52(8):487-488.

(本文授權轉載自吳易澄醫師的游泳復健筆記,原文標題為【[心得] 運動醫學系列 運動內科學 為什麼跑到一半會肚子痛或想拉屎?】