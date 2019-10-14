【能量飲品】拆解能量飲品成分　瞬間減退疲倦有代替品？

全球的疲勞問題嚴峻，尤在香港這繁華都會，大部分人連絲毫喘息的時間也沒有。本年世界衛生組織更將「疲勞過度」列為職業症候群之一，其實除了「疲勞過度」，早年就有「慢性疲勞症候群」（chronic fatigue syndrome，CFS）。 為了解決疲勞問題，衍生出能量飲品，以「提神」為賣點。普遍人均得悉飲品含咖啡因，是提神的關鍵成分。可是，能量飲品豈止含有咖啡因？是次就讓美國註冊營養師梁慧思一一拆解能量飲品當中的成分，以及如何應對疲倦困擾！

能量飲品的款式五花八門，飲用前必須當心箇中成分！（VCG）

香港食物安全中心指一般能量飲品含有咖啡因、多種維他命B等提升能量的成份、牛磺酸、葡萄糖醛酸內酯(碳水化合物)等其他物質，大家在飲用前應先留意它的成份。

能量飲品四種主要成份及攝取注意事項：

成分一：咖啡因

美國註冊營養師梁慧思建議成人每天的咖啡因攝取量應為400毫克以下。以240毫升（8安士）為一罐的份量計算，一罐能量飲品的咖啡因大約為40至近百毫克，並沒有坊間描述的多。只要避免過量飲用，便不會超出建議攝取量。

注意：各品牌的能量飲品容量不一，所含的咖啡因容量有異，應看清飲品包裝上的營養標籤才決定飲用！

一般而言，能量飲品的咖啡因含量是比咖啡低，但卻比茶高。以約240毫升一杯計算，以下為不同飲品大約所含的咖啡因份量（按圖了解）：

+ 4 + 3 + 2

另外，縱然營養師有建議大家每天攝取咖啡因的份量，但由於每個人的耐受程度不一（例如有些人可能對咖啡因有不良反應，或是對咖啡因的代謝較慢），所以大家亦應依據身體狀況飲用。若飲用含咖啡因的能量飲品後會心跳加速，甚至進入警覺狀態，便要考慮停止繼續飲用。

另一值得留意的，咖啡因具利尿功效，會促進身體排出水份，令液體流失，而當身體缺水時，便會變得更疲倦，因此過於依賴能量飲品來補充體力及提神，隨時會本末倒置。梁慧思指，清水才是最有效為身體補充水份的飲料。

青少年不建議飲用茶或奶茶，因為咖啡因有礙青少年健康地發育。若青少年真的欲以茶提神，稀釋茶的濃度才飲用更佳，並多加補充水份，以補充飲用咖啡因而流失的水份。 美國註冊營養師梁慧思

成分二：維他命B雜

據梁慧思指，維他命B雜涵蓋廣泛，對身體有益，較為人熟知的有B1、B2、B5、B6、B12及葉酸等等。日常均衡飲食便可攝取維他命B雜，毋需透過飲用能量飲品攝取。

倘若於短期內攝取過量維他命B雜，亦不用過於憂慮。基於它為水溶性維他命，正常情況下會經由尿液排出體外；不過，長期攝取過量維他命B雜會對身體有害，其中不同物質的影響各異。換言之，過量攝取能量飲品，當中所攝取的維他命B雜亦會過量，對人體有害。

成分三：碳水化合物

能量飲品具碳水化合物，亦即糖分，而「添加糖」是指額外的糖，該食品本身不含糖分。梁慧思引用世界衛生組織的指引，指現時兒童與成年人每天攝取的「添加糖」(Free sugars)為每天攝取總熱量的百分之十，即每天50克或以下，但世衛近年建議該攝取量應減至百分之五，即每天25克，大約5粒方糖。梁表示「添加糖」可免則免，攝取過多會導致肥胖、代謝綜合症、更甚與癌症扯上關聯。

她說：「以Red Bull能量飲品為例，含有5.5粒方糖，一罐能量飲品已超出世衛新的建議標準（新的建議標準為大約5粒方糖，建議目前仍未通過）。」

成分四：牛磺酸

牛磺酸是天然化合物，為哺乳類動物身體組織中含量最豐富的一種含硫氨基酸，存於大腦、內臟、免疫細胞及視網膜中。

梁慧思表示牛磺酸具加速神經元的增生作用，並能幫助電解質進出細胞，均加強肌肉和腦部機能，有助瞬間提神。此外，牛磺酸對人體有益，有助視覺膜發展及具強化心血管功能等。日常可從食物吸收牛磺酸，例如牛、羊、魚、貝類、海鮮等（海鮮的含量最豐富）。她指，暫時未有研究指一般人長期攝取牛磺酸會有什麼不良影響，但她同時亦指暫無研究顯示身體要攝取多少牛磺酸才能獲得提神功效。

解決疲勞困擾有多種辦法！（entersge/unsplash）

有何替代能量飲品的良方妙藥？

疲勞轟炸的時候，除了飲用能量飲品，該如何補充能量？梁慧思則認為應先找出疲勞的癥結，對症下藥。飲食與健康息息相關，亦會導致疲倦，故她從飲食角度將疲倦劃分為2大原因，包括血糖低及缺水。

疲倦源頭一：血糖低

梁提及食無定時、進食量過少會引致血糖低，從而使人感疲倦。針對此情況，應透過補充糖分或碳水化合物解決。她建議選擇可補充能量的食物時，應選同時富有營養的食物較理想。疲倦時可飲用果汁，如鮮榨橙汁，能補充糖分之餘，更可吸收維他命C；相反，她不建議飲用市面上補充糖分的飲品，例如汽水及紙包飲品。

對抗血糖低引致的疲勞，可飲用鮮榨橙汁。（SteveBuissinne/freerange）

疲倦源頭二：缺水

都市人工作繁忙，周不時忽略了飲水的重要，甚至飲水的時間都變得奢侈。飲水不充足（即未達至每日建議攝取水份）會出現脫水狀態，產生疲倦感。梁慧思指2至5歲的小童應每天飲用4至5杯（1杯240毫升），6歲以上的人士應每天飲用6至8杯水。她提及一般成年人的建議攝取水份為每天8杯水，若運動量多及從事體力勞動工作的人需攝取更多水份。補充足夠水份，可低成本地對抗疲倦！

水分為人體不可或缺的物質，保持充足水份可有效擊退疲勞。（janasabeth/unsplash）

能量飲品只精神一刻 大腦運作不得

最後，梁慧思語重心長地勸喻不論年青人抑或成人也應多休息，不宜使用刺激性的飲品提神，亦不鼓勵家長讓子女飲用能量飲品。她指出，即使當刻「精神煥發」，但沒有充足的休息，大腦實際上不能好好運作。反之，在日積月累下，飲用能量飲品會影響青少年的身心發展。

美國注冊營養師梁慧思。（受訪人授權提供）