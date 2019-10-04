【濕疹之苦】濕疹不一定唔濕得唔曬得　游水運動防發病貼士

濕疹是香港最常見的皮膚病，患者病發時，皮膚會呈乾燥、紅腫，甚至出現水泡、脫屑，造成日常生活的種種不便。 不少患者為了顧及病情，會盡量避免有可能刺激皮膚的活動，如游水、曬太陽、運動出汗等，但亦因而失卻不少樂趣。到底濕疹與上述活動是否真的勢不兩立？當中的風險又是什麼？以下由皮膚科專科醫生胡惠福為我們解答。 撰文：皮膚科專科醫生胡惠福

不少人認為游水、曬太陽等行為都會刺激皮膚，濕疹病人就更應避免。（shotbycerqueira/unsplash）

濕疹皮膚易受外界影響而出現過敏反應，令不少患者常提心吊膽，排除會刺激皮膚的活動，以免加劇病情。坊間常說濕疹患者應該避免運動出汗、曬太陽、游水，而事實上這三種情況也的確存在會刺激皮膚的風險因素，但卻不代表患者完全不能進行相關活動，以下逐一說明。

1. 運動出汗

理論上，適量的運動有助降低壓力及改善情緒，可以改善皮膚健康，紓緩濕疹病情。但是，汗水的某些成分物質有機會會刺激皮膚，引致痕癢及濕疹發作，因此身體溫度過高有可能反過來加劇病情，故患者應避免焗桑拿等高溫排汗活動。

濕疹患者進行​運動前，可留意以下貼士（按圖）：

2. 游水

無論在泳池抑或海灘，濕疹患者都會面對不同風險。池水中的氯氣可以令皮膚變得乾燥，易引致敏感反應，故浸在池水的時間越長，氯氣刺激皮膚的風險越高；而海水中的鹽和砂粒也可能會刺激濕疹病情，尤其皮膚有裂痕損傷，受影響激的風險就更高。

濕疹患者游水前，可留意以下貼士（按圖）：

3. 曬太陽

適量陽光有助身體製造維他命D，紫外線亦有機會令部分濕疹患者的皮膚有所改善。然而，有另一部分的患者的病情卻反而會因曬太陽變差，原因是陽光會令皮膚乾涸，繼而變得敏感痕癢。此外，患者若正服用某類會導致光敏感的口服藥物（如抗生素），皮膚亦會對光產生過敏症狀。

不過，無論皮膚反應如何，過度曝曬都濕疹都有害無益，故外出必須做好防曬措施。

濕疹患者需接觸陽光前，可留意以下貼士（按圖）：

但要謹記，防曬霜等並不能為皮膚提供百分百的防曬保護，因此最好都是避免在太陽下過度曝曬。

皮膚科專科醫生胡惠福（撰稿人授權提供）

了解你嘅頭皮，揀啱洗頭水（01製圖）