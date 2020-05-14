【自我檢測】嗜睡都係病？增心臟病風險　8條問題即測睡眠障礙症

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失眠，是不少人深受困擾的問題，一上床便能倒頭大睡是他們夢寐以求的事。不過，如果你發現自己經常秒速入睡、任何時間、任何地方都輕易睡著，也未必是一件好事，甚至可能患有睡眠障礙。

你是一個容易入睡的人嗎？如果你時常「秒睡」，可能是患有睡眠障礙。（GettyImages）

不少人以為上床「秒睡」，不受失眠困擾是一種福氣。不過，據美國健康網站Verywell Health的文章表示，如果你發現自己經常性太快入睡，可能是睡眠障礙，如睡眠窒息症和不安腿綜合症的症狀之一。

在了解怎樣才算太快入睡前，讓我們先明白為何人會感到困倦。困倦的感覺是由於大腦中一種叫做腺苷的化學物質的積累。通過清醒時發生的能量消耗和新陳代謝過程，腺苷水平會逐漸升高，形成一種稱為穩態睡眠驅動器的現象，有時會被稱為睡眠負荷或睡眠負擔。

為何人會感到困倦（按圖了解）

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舉例來說，如果你連續30個小時醒著，你會感到極度困倦，容易入睡，睡得很深，甚至可能比平常睡得更長。你的腺苷水平變得很高，迫使你進入睡眠狀態。睡眠過程中，淋巴系統會清除大腦中的腺苷，因此，當我們早上醒來時，腺苷和嗜睡的水平處於最低水平，我們會感到精神煥發。

簡單來說，如果你在深夜熬夜，超過正常的入睡時間，由於腺苷水平升高，你會比平常更快入睡。不過，如果你發現自己經常性太快入睡，不要開心得太早，以為自己是完全沒有失眠問題的幸運兒，因為太快入睡可能是睡眠障礙的症狀之一。

入睡時間怎樣才算快？（按圖了解）

太快：少於5分鐘

正常：5-15分鐘

太久：20-30分鐘

一般來說，我們很難知道自己入睡的時間需要多長，這是因為人的記憶可能無法完全記錄打瞌睡的時間，你可能會覺得自己入睡的速度比實際中的速度快，因為你不記得長期記憶中未有記錄下來的清醒時光。

如果從最淺層的睡眠階段中突然醒來，或會誤以為自己一直睡不著。因此，即使你進入睡眠中，仍可能會覺得自己清醒的時間更長。不過，大家現時可以利用手機或手表的睡眠追蹤App 來了解自己的入睡時間，甚至是睡眠周期。

平均而言，沒有過度嗜睡的人應該在5至15分鐘內入睡。如果花費的時間超過20至30分鐘，則可能表示失眠。但是，如果在不到5分鐘的時間內入睡，則可能有嗜睡或睡眠不足的問題。

嗜睡的原因（按圖了解）

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嗜睡的最常見原因是睡眠不足。如果你沒有足夠的睡眠時間來休息並清除積累的腺苷，入睡速度會更快。每個人平均需要八小時以上的睡眠，但人的睡眠需求不盡相同，如果你很快入睡、經常小睡、無意識打瞌睡等，則可能表明你睡眠不足。延長睡覺的時間可能是減輕睡眠負擔並讓你入睡得更慢的最好方法。

嗜睡自我測試（按圖了解）

如果你想知道自己有沒有嗜睡問題，最簡單方法是填寫一份名為愛普沃斯嗜睡量表（Epworth sleepiness Scale, ESS）的問卷，9分或以上便可能是不正常或病理性嗜睡。

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此外，如果睡眠質量差，整夜反覆醒來，出現睡眠間斷（sleep fragmentation），這也可能導致入睡太快。最常見的情況之一，是患睡眠窒息症，患者的呼吸會受到干擾，導致夜間頻繁醒來。另一個可能性是不安腿綜合症，患者在靜止時或快將入睡時，下肢會感到不適，或有「蟻走」或蟻咬的感覺，令患者感到雙腿非常不自在，影響睡眠質素。

發作性嗜睡病亦是比較罕有引致睡眠過多的疾病，病徵包括突發、不能自主的昏睡狀態，在昏睡的過程中，患者會感到四肢不能活動，而且時有幻象或幻聽的情況。

嗜睡及睡眠質素差反映了身體的不同問題，長期睡眠質素差除了會影響記憶與大腦認知功能外，還會影響身心健康，包括疲倦、煩躁、注意力無法集中、體重增加、皮膚老化，增加患心臟病、高血壓、心律不整、中風等風險。因此，如果發現自己有上述的情況，不妨調整一下睡眠習慣，甚至是找醫生諮詢，看看有沒有進一步測試的需要。

（資料來源：Very Well Health,National Heart, Lung, and Blood Institute,台北榮總睡眠醫學中心,康健雜誌

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