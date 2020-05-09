【按摩槍】運動後肌肉痠痛點按摩先有效？推介小米CP值高智能好物

因為運動健身熱潮，電動肌肉筋膜按摩槍亦隨之成為近年人氣暢銷品！運動後使用電動按摩槍，一解肌肉痠痛和疲勞，爽！不過錯誤使用按摩槍的話，嚴重可致中風，長時間使用亦不代表效果好，現在就為大家一解按摩槍的迷思吧！

電動按摩槍透過高頻震動，力量經皮膚穿過脂肪層及筋膜層，直達肌肉深處，不但可促進血液循環，還可以加快排走乳酸，放鬆緊張肌肉、紓緩身體疲勞、加快恢復體能，特別適合熱愛運動健身人士，難怪成為近年潮流時興既按摩器！

因為運動健身熱潮，電動肌肉筋膜按摩槍亦隨之成為近年人氣暢銷品！（Instagram@personal_trainer_julia）

哪些人適用電動按摩槍？按下圖立即看按摩槍7大功能：

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電動按摩槍的熱銷原因，其一是因為使用者可以自己替自己按摩，方便易用。而且按摩後能即時紓緩肌肉痠痛，特別適用於身體大肌肉部位，例如：臀部、腰間、大腿和小腿腳瓜。市面上的電動按摩槍多配備多款不同形狀的按摩頭，各有針對的身體部位，加強紓緩肌肉的效果。因此使用按摩槍前亦需要先留意，切勿用錯按摩頭！同時，並不是全身任何部位都適合使用按摩槍，不小心用錯的話，有可能導致麻痺，嚴重者有機會中風，甚至癱瘓。

電動按摩槍的熱銷原因，其一是因為使用者可以自己替自己按摩，方便易用。（Instagram@musclehammermassagers）

按下圖即看使用電動按摩槍的注意事項：

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不少使用者對電動按摩槍有不少疑問，例如按摩槍可紓緩運動後出現的任何痛楚？使用時間愈長，效果愈好？按壓時愈痛愈好？現在就一一拆解吧！

按下圖看解讀電動按摩槍3大迷思：

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各平台的小米按摩槍價格比較：

市面上的電動按摩槍價錢不一，平均售過千元，雖然多效能，卻並不是便宜之物。多款電動按摩槍中，小米出品只售￥399，是其他品牌普遍售價的3分之1，CP值超高，值得入手一個試試！

按下圖看CP值高的電動按摩槍推介：

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/08)

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