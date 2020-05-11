【養生穴位】失眠頭痛鼻敏感？必學5大多功能穴位但唔係死按就得!

穴位，是中醫常用的治療及保健方法，失眠、鼻敏感、腰背痛等常見身體問題統統都可靠穴位改善，不少穴位更是集多個功能於一身，能治療多種小毛病！健福堂註冊中醫師吳子杰便介紹以下幾個多用途穴位，不妨「袋」一、兩個傍身。
撰文：健福堂註冊中醫師吳子杰
中醫認為穴位是人體臟腑經絡氣血輸注於體表的部位，透過針灸或按壓特定穴位，可取得相應的保健功效。（Toa Heftiba/unsplash）
在中醫的特色療法中，除了內服、外敷中藥之外，還有針灸療法。針灸，在狹義上其實是指「針刺」和「艾灸」兩種療法，都是針對人體的穴位來施治，另外亦可自行按揉穴位，效果雖不及針灸，但也有一定的保健作用。
穴位為何可保健？
穴位是人體臟腑經絡氣血輸注於體表的部位，不同穴位可能隸屬於不同的經絡。透過針灸或按揉相應穴位疏通經絡，就可以調節氣血和臟腑功能，以達到特定的防病治病效果。以下介紹五個多功能的穴位，一齊動手保健！
印堂穴
印堂穴有什麼功用？（按圖）
定位：面部，兩眉中間凹陷處
功用：
是經外奇穴之一，能宣通鼻竅，且有寧心安神、祛風止痛之用。
常見用於改善／治療：
1. 臨床常配合迎香穴治療鼻鼽（即鼻敏感）
2. 不寐（即失眠）
3. 頭痛、目痛等痛症
風池穴
風池穴有什麼功用？（按圖）
定位：頭後，枕骨下緣，胸鎖乳突肌與斜方肌之間凹陷處
功用：
「風」是指風邪易由此穴位侵襲或滯留於此穴位，所以風池穴是疏風解表的重要穴位，更能清頭明目，利官竅，可治療頭目五官疾病。
常見用於改善／治療：
1. 感冒時後枕、頸肩繃緊
2. 頭痛
3. 目赤
4. 耳鳴耳聾
5. 面癱口歪
內關穴
內關穴有什麼功用？（按圖）
定位：掌側掌橫紋向上2吋（約3橫指），當前臂掌長肌肌腱與橈側屈腕肌肌腱之間
功效：
是心包經的穴位，能寧心安神，鎮靜止痛，同時亦能寬胸理氣和胃
常見用於改善／治療：
1. 心神血脈疾病，例如心痛、心悸、心煩不寐等
2. 哮喘等
3. 治療胃痛、嘔吐等
委中穴
委中穴有什麼功用？（按圖）
定位：膝後膕窩橫紋中點，當股二頭肌腱與半腱肌肌腱的中間
功用：
是膀胱經的合穴，經氣充盛，主治六腑病，可引上逆之氣下行，還能涼血泄熱；此外膀胱經由頭走到腳，途經腰背部，故此穴位可治療此部位的疾患，明代《針灸大全・四總穴歌》更謂「腰背委中求」，即凡腰背痛，都可選用委中穴！
常見用於改善／治療：
1. 嘔吐、頭脹
2. 腰背痛
3. 坐骨神經痛
4. 濕瘡、癮疹（即蕁麻疹）
足三里穴
足三里穴有什麼功用？（按圖）
定位：小腿前外側，外膝眼直下3吋（約4橫指），脛骨前緣外1吋處（約1橫指）
功用：
脾胃負責運化吸收食物，提供水谷精氣予其他臟腑，為人的「後天之本」，而足三里是足陽明胃經的合穴，是扶正培元的重要穴位，按揉能健脾、和胃、化濕，加上陽明經多氣多血，刺激足三里還能補益氣血而治病。
此外，《針灸大全・四總穴歌》謂「肚腹三里留」，指足三里還能治療胃經所過肚腹部位的疾病。
常見用於改善／治療：
1. 胃痛、腹脹、泄瀉
2. 濕重水腫
3. 肌肉萎縮、四肢運動不良
穴位按摩有技巧！
除了找對穴位，按摩手法也非常重要，如果手法不正確則有機會弄傷自己，以下為幾個穴位按摩須注意的重點（按圖）：
- 應使用手指的指腹進行按摩
- 回旋按揉穴位，每個穴位為時1至2分鐘
- 手法先輕後重再輕，力量從小逐漸加大，由淺到深、循序漸進，以感到舒適、能接受為度
- 按摩前應剪短修平指甲
- 衣着宜寬鬆舒適，避免過饑、過飽的情況下按摩
- 若然局部皮膚有損傷，則不宜按揉該處
不過，穴位針灸或者按摩雖然能疏通經絡，令氣血運行更通暢，但中醫講究整體觀，「身－心－社會環境」是一個整體，會互相影響，故除了穴位保健，也應適當疏導情緒，否則疾病有可能會無中生有。
健福堂註冊中醫師吳子杰（撰稿人授權提供）
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