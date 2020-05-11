【養生穴位】失眠頭痛鼻敏感？必學5大多功能穴位但唔係死按就得!

穴位，是中醫常用的治療及保健方法，失眠、鼻敏感、腰背痛等常見身體問題統統都可靠穴位改善，不少穴位更是集多個功能於一身，能治療多種小毛病！健福堂註冊中醫師吳子杰便介紹以下幾個多用途穴位，不妨「袋」一、兩個傍身。 撰文：健福堂註冊中醫師吳子杰

中醫認為穴位是人體臟腑經絡氣血輸注於體表的部位，透過針灸或按壓特定穴位，可取得相應的保健功效。（Toa Heftiba/unsplash）

在中醫的特色療法中，除了內服、外敷中藥之外，還有針灸療法。針灸，在狹義上其實是指「針刺」和「艾灸」兩種療法，都是針對人體的穴位來施治，另外亦可自行按揉穴位，效果雖不及針灸，但也有一定的保健作用。

穴位為何可保健？

穴位是人體臟腑經絡氣血輸注於體表的部位，不同穴位可能隸屬於不同的經絡。透過針灸或按揉相應穴位疏通經絡，就可以調節氣血和臟腑功能，以達到特定的防病治病效果。以下介紹五個多功能的穴位，一齊動手保健！

印堂穴

印堂穴有什麼功用？（按圖）

+ 2

定位：面部，兩眉中間凹陷處

功用：

是經外奇穴之一，能宣通鼻竅，且有寧心安神、祛風止痛之用。

常見用於改善／治療：

1. 臨床常配合迎香穴治療鼻鼽（即鼻敏感）

2. 不寐（即失眠）

3. 頭痛、目痛等痛症

風池穴

風池穴有什麼功用？（按圖）

+ 4 + 3 + 2

定位：頭後，枕骨下緣，胸鎖乳突肌與斜方肌之間凹陷處

功用：

「風」是指風邪易由此穴位侵襲或滯留於此穴位，所以風池穴是疏風解表的重要穴位，更能清頭明目，利官竅，可治療頭目五官疾病。

常見用於改善／治療：

1. 感冒時後枕、頸肩繃緊

2. 頭痛

3. 目赤

4. 耳鳴耳聾

5. 面癱口歪

內關穴

內關穴有什麼功用？（按圖）

+ 2

定位：掌側掌橫紋向上2吋（約3橫指），當前臂掌長肌肌腱與橈側屈腕肌肌腱之間

功效：

是心包經的穴位，能寧心安神，鎮靜止痛，同時亦能寬胸理氣和胃

常見用於改善／治療：

1. 心神血脈疾病，例如心痛、心悸、心煩不寐等

2. 哮喘等

3. 治療胃痛、嘔吐等

委中穴

委中穴有什麼功用？（按圖）

+ 3 + 2

定位：膝後膕窩橫紋中點，當股二頭肌腱與半腱肌肌腱的中間

功用：

是膀胱經的合穴，經氣充盛，主治六腑病，可引上逆之氣下行，還能涼血泄熱；此外膀胱經由頭走到腳，途經腰背部，故此穴位可治療此部位的疾患，明代《針灸大全・四總穴歌》更謂「腰背委中求」，即凡腰背痛，都可選用委中穴！

常見用於改善／治療：

1. 嘔吐、頭脹

2. 腰背痛

3. 坐骨神經痛

4. 濕瘡、癮疹（即蕁麻疹）

足三里穴

足三里穴有什麼功用？（按圖）

+ 2

定位：小腿前外側，外膝眼直下3吋（約4橫指），脛骨前緣外1吋處（約1橫指）

功用：

脾胃負責運化吸收食物，提供水谷精氣予其他臟腑，為人的「後天之本」，而足三里是足陽明胃經的合穴，是扶正培元的重要穴位，按揉能健脾、和胃、化濕，加上陽明經多氣多血，刺激足三里還能補益氣血而治病。

此外，《針灸大全・四總穴歌》謂「肚腹三里留」，指足三里還能治療胃經所過肚腹部位的疾病。

常見用於改善／治療：

1. 胃痛、腹脹、泄瀉

2. 濕重水腫

3. 肌肉萎縮、四肢運動不良

穴位按摩有技巧！

除了找對穴位，按摩手法也非常重要，如果手法不正確則有機會弄傷自己，以下為幾個穴位按摩須注意的重點（按圖）：

+ 3 + 2

- 應使用手指的指腹進行按摩 - 回旋按揉穴位，每個穴位為時1至2分鐘 - 手法先輕後重再輕，力量從小逐漸加大，由淺到深、循序漸進，以感到舒適、能接受為度 - 按摩前應剪短修平指甲 - 衣着宜寬鬆舒適，避免過饑、過飽的情況下按摩 - 若然局部皮膚有損傷，則不宜按揉該處

不過，穴位針灸或者按摩雖然能疏通經絡，令氣血運行更通暢，但中醫講究整體觀，「身－心－社會環境」是一個整體，會互相影響，故除了穴位保健，也應適當疏導情緒，否則疾病有可能會無中生有。

健福堂註冊中醫師吳子杰（撰稿人授權提供）

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