【肚痛】便秘膽結石胃潰瘍？盤點10個早上起身肚痛的可能

肚痛，人人都有試過，可能是抽筋的感覺、間歇性抽痛或是持續隱隱作痛。有些人在早上起床後容易肚子痛，除了因為腸道準備排便外，其實還有很多潛在原因。

腹痛看似很平常，不過，如果你覺得腹痛愈來愈嚴重，或是有異於尋常的情況，便應盡快找醫生檢查。（GettyImages）

早上肚痛的原因有很多，例如是因為前一天晚上吃錯東西、準備排便、有胃氣等等，可是，持續、突然或逐漸惡化的肚痛，有可能是反映身體出現其他更嚴重的問題，需要及早找醫生了解情況。

早上肚子痛的10種潛在原因（按圖了解）

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1. 【胃潰瘍】

胃潰瘍是胃部不斷分泌胃酸侵襲胃壁所導致，主要由幽門螺旋菌感染、服用非類固醇消炎止痛藥物或阿士匹靈引起，常見的徵狀有上腹部絞痛或灼痛，疼痛隨時可能發生，但最為嚴重是在胃中沒有食物時，例如早上空腹時。其他常見的徵狀有胸口灼熱感（俗稱火燒心）、血便、黑便（傷口不斷失血引起）以及體重減輕（消化不良引起）。

輕微的胃潰瘍，在經過醫生診斷後，可以透過藥物治療或日常生活習慣的改善，如調整飲食習慣，選擇全麥穀糧、避免飲用乳製品、遠離煙酒、飯後別躺平等。不過，如果潰瘍在腹壁造成洞，則可能需要動緊急手術。

2. 【腸易激綜合症】

腸易激綜合症是一種影響大腸的疾病，可能會導致胃右下或左下側疼痛。某些食物和壓力會觸發腸易激綜合症。如果一早起來就擔心或承受學校或工作的壓力，可能會在早上出現徵狀惡化。其他徵狀包括：腹瀉或便秘、脹氣、糞便中有黏液、消化不良等。

腸易激綜合症尚無治癒方法，但透過改善生活習慣可能會緩解徵狀，例如避免吃觸發食物，包括乳類製品、碳酸飲料、油炸或高脂肪食物等，以及培養定期運動、練習壓力管理等。

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3.【炎症性腸病】

炎症性腸病（IBD）是克隆氏症和潰瘍性結腸炎這兩種情況的總稱。兩者都會引起肚臍或右下腹部周圍的疼痛，有些人早晨時會感到疼痛。

克隆氏症會影響整個消化道並引起其他徵狀，例如：腹瀉、體重下降、貧血、噁心、疲勞等。另一方面，潰瘍性結腸炎是一種會導致結腸與直腸發炎與潰瘍的慢性疾病。徵狀包括腹痛與伴有血便的腹瀉、體重減輕、發熱以及貧血。

由於IBD無法治癒，因此治療的目標是減少炎症和改善徵狀。醫生可能會開出抗炎藥、免疫抑製劑或抗生素。

4. 【便秘】

便秘是指每周少於三次排便或排便用力且排出乾硬的糞便。腸蠕動不正常會導致腸中積存氣體，導致早上和其他時間下腹部嚴重抽筋。其他徵狀包括因排便而感到緊張或感覺「未痾清」。

久坐的生活方式會引發便秘，如有便秘問題，記得多飲水及多吃水果和蔬菜增加纖維量，以及增加運動量以刺激腸道收縮來改善情況。

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5. 【胰腺炎】

胰腺炎是胰臟的發炎，胰腺因胰蛋白酶的自身消化作用而引起的疾病，可導致上腹部疼痛，有時進食後疼痛會加重，因此進食早餐後可能會感到不適。其他徵狀包括噁心、嘔吐和發燒。

儘管輕度胰腺炎可能會自行好轉，也可以使用非處方止痛藥來改善，但如果持續性疼痛並沒有好轉，請盡快看醫生。要預防急性胰腺炎，應保持良好生活習慣，如定期體檢、不要暴飲暴食、不要過量飲酒、減肥、戒煙等。

6. 【憩室炎】

憩室炎是大腸腸壁上憩室發炎的消化道疾病，通常發生在大腸壁突出的袋狀小囊中。症狀多半會是左下腹或右側腹部突然疼痛，憩室炎的疼痛在早晨可能會更糟，在排便後會改善。其他徵狀包括：便秘、發熱、噁心、嘔吐。

憩室炎引起的感染通常透過抗生素治療就會好，但如果感染加劇，膿瘍可能會在大腸壁形成，需要經皮導管引流或手術治療。在嚴重的情況下，可能需要手術切除結腸的患處。

7. 【膽結石】

膽結石是膽囊中消化液的硬沉積物，有些人沒有任何徵狀，有些人的上腹部或胸部下方的中腹部會出現劇烈疼痛，痛楚還會散發到右肩和肩胛骨。早上和晚上疼痛可能會更嚴重。

如你突然出現嚴重腹痛請看醫生，醫生可以用藥溶解膽結石，如果徵狀沒有改善，則可能需要手術切除膽囊。

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8. 【食物過敏】

食物過敏也會引起肚痛。常見的食物過敏原包括：乳類、貝類、小麥、麩質、堅果。食物過敏的其他徵狀包括：胃痙攣、嘔吐、噁心、麻疹、喘息、頭暈、

舌頭腫脹等。

如果你在睡前食用觸發性食物，由食物過敏引起的腹痛在早上可能會更糟。

9. 【消化不良】

消化不良會導致上腹部疼痛、腹脹和噁心。進食後可能會出現徵狀，因此早餐後可能會出現胃痛。如果消化不良持續超過兩個星期，或者伴有體重減輕，嘔吐或黑色大便，請去看醫生。

少食多餐、規律運動和管理壓力可改善消化不良。

10. 【盆腔炎】

盆腔炎是女性生殖器官受細菌感染而出現的炎症，病因主要是性接觸傳染。盆腔炎徵狀包括下骨盆痛、發熱、白帶、小便或性交疼痛等。骨盆疼痛可以在一天中的任何時間發生，某些女性可能會在早上發生。

骨盆腔炎的治療，以抗生素為主，如果藥物療效不佳，症狀持續惡化，則必須住院以手術清除膿瘍。骨盆腔炎雖不難治癒，但如果疏於預防、經常復發，極可能扼殺生育力。

腹痛看似很平常，不過，如果你覺得腹痛愈來愈嚴重，或是有異於尋常的情況，便應盡快找醫生檢查，特別是出現嘔吐、大便帶血或發燒等其他徵狀時，千萬不要諱疾忌醫。

（資料來源：Healthline、康健、元氣網、嘉義長庚紀念醫院、何善衡腸胃健康中心）

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