【便秘】忍大便少吃菜3類型便秘　 肌肉訓練1周見效40年便秘搞掂

便秘困擾不少都市人，而且除少喝水、少吃蔬果和缺乏運動外，壓力大其實亦是促成便秘的原因之一。
Viu TV外購日本電視節目《健康日記》有一集便提到，便秘可分為3大類的，專家更教授只需1分鐘即可檢測便秘類型的方法及只需每日做3分鐘便可紓緩便秘的3套排便運動。
「便秘？不算大問題吧？」有些人覺得三兩天不上廁所不屬大問題，對便秘問題坐視不理，但其實長遠下去對健康的影響是深遠的。
Viu TV外購日本電視節目《健康日記》的一集中，治療便秘的專家順天堂大學醫學部教授小林博士便指，便秘即是令糞便滯留在腸道內，使腸道環境惡化，繼而產生有害物質，令血液變得愈來愈稠，並會導致身體出現怕冷、肩痛、皮膚變差、容易疲倦及容易憂鬱等症狀。
便秘是都市人常有的通病！（Viu TV《健康日記》影片截圖）
便秘類型主要分3種
小林博士表示，便秘的成因不可一概而論，不過依據成因分類，主要可分為3種。
一. 蠕動不全型
腸道蠕動，即是身體運送大便的過程。正常的運作是食物由口腔進入身體，被胃部消化到某程度後，便送到小腸進行進一步消化及營養吸收，至送到大腸時水分亦會被吸收，而剩下的渣滓便會變成糞便，被身體排出。
如果腸道蠕動不能正常運作，便會出現蠕動不全型便秘。
成因：攝取太少膳食纖維
膳食纖維可增加表面糞便凹凸，幫助剌激腸壁，促進腸道蠕動。
改善飲食：攝取適量非水溶性膳食纖維
膳食纖維分為水溶性（潤滑糞便）和非水溶性（增加糞便凹凸）
膳食纖維切勿盲目攝取！要改善蠕動不全型便秘，應攝取適量的非水溶性膳食纖維，根據衛生防護中心，非水溶性纖維主要來自全榖麥類食物及蔬菜，它在吸收水分後會變軟及發大，從而促進腸臟蠕動。
二. 直腸肛門型便秘
當大便到達直腸（肛門正上方的腸），具感應功能的直腸便會作出反應，傳送指令到腦部，示意需要排便，但如果忍著不去排便，大便便會積聚在直腸裏。
成因：忍大便
本來大便到達直腸就會發出排便指令，現在直腸需膨脹至一定程度，積聚很多大便才會傳送指令，造成直腸肛門型便秘。
改善飲食：攝取水溶性膳食纖維、橄欖油
如果受直腸肛門型便秘困擾卻去攝取更多非水溶性膳食纖維（增加糞便表面凹凸），這只會令大便硬上加硬，令便秘惡化。因此在這情況下，應攝取適量水溶性膳食纖維（潤滑糞便）以令堅硬的大便軟化，讓它們在柔軟潤滑的狀況下容易排出。根據衛生防護中心，水溶性纖維的食物主要來自豆類、麥皮和水果。
另外，受直腸肛門型便秘困擾人士適宜進食橄欖油，因橄欖油具有刺激小腸和促進排便的功能，稱得上為「糞便潤滑油」。
三. 壓力型便秘
腸道是一個自主的神經系統，由副交感神經（組成自主神經系統的兩大神經之一）控制促進排便的收縮動作（蠕動）。
成因：壓力大
若受壓力影響，副交感神經亦會受擾亂，令腸道蠕動減弱，導致排便出現困難。同時，排便有困難亦會產生壓力，造成惡性循環，最後得壓力型便秘。
時便秘時腹瀉也是便秘？
壓力過大令大腸過度緊張，也有機會導致蠕動過強，或會形成便秘和腹瀉交替出現的症狀。
注意：3種便秘類型可混合出現，變成強力型便秘。
1分鐘檢測你的便秘類型！（按圖）
小林博士指，即使你只是中了其中一項，亦可能會對將來的如廁習慣構成影響，絕不能掉以輕心！
排便運動
除了飲食外，針對不同便秘類型有不同的運動訓練，節目中的4位飽受便秘困擾的人士在運動配合飲食下，只需一周便令便秘情況有顯著改善。例如其中一位已受便秘困擾40年的女士，在做了以下的排便運動後，於3星期內便排出4公斤的大便。每日練習不用3分鐘，三星期便可解決40年的便秘！
蠕動不全型：重點按摩
升結腸的下段、橫結腸與降結腸連接的部分，大便特別容易積聚在這兩個位置。
右上圓圈：橫結腸與降結腸連接的部分；左下圓圈：升結腸的下段（Viu TV《健康日記》影片截圖）
1. 雙腳分開，與肩膀同寬
2. 分別用左右手的手指，按著左肋骨下方和右腰骨上方
3. 一邊收緊肛門，一邊向逆時針方向大幅度慢慢扭腰
4. 做完逆時針方向，便做順時針方向
5. 兩邊轉5圈為一組，早午晚各做一次
直腸肛門型便秘：訓練肛門周圍的肌肉
此訓練針對平時很少用到的肛門周圍肌肉，即針對括約肌（位於肛門外側）的訓練。
1. 張開雙腳站穩，紮馬步
2. 左手擺在左邊膝蓋上，右手肘放在右邊大腿上，維持10至15秒後換邊
3. 然後右手放在右邊膝蓋上，左手肘放在左邊大腿上，維持10至15秒
4. 左右各做一次為一組，早午晚各做一組
特別建議：去廁所前做！
壓力型便秘：糾正失調的自主神經
1. 雙手向上伸展，手腕在頭上打交叉
2. 一邊用口呼氣，一邊向左傾斜側5秒
3. 之後用鼻吸氣，同時慢慢回復最初的姿勢
4. 同樣的動作，向右邊做一次
5. 左右來回3次為一組，早午晚做一組
特別建議：在早上起床和晚上臨睡前做
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