【厭食症】減肥變抑鬱！急速變瘦唔認餓9大警號完美主義都係病？

減肥，是不少人一直奮鬥的目標，務求擁有完美體態。不過，假若過分減肥，就可能出現反效果，甚至有機會患上厭食症。厭食症，是一種精神疾病，主要症狀是飲食習慣出現異常，並引發的身體及精神上的影響。90年代港產三級片女星鄭艷麗，日前便在社交網站自爆患上厭食症，瘦剩90多磅要入院，更一度被送往深切治療部（ICU）。

減肥，很多人會掛在口邊，但為了怕肥而盡量少吃，究竟少吃到什麼程度有機會變成厭食症？厭食症有哪些症狀？（按圖）：

+ 31 + 30 + 29

相關文章：大S曾患厭食症最瘦得39公斤 老公汪小菲一句說話激嬲佢

厭食症的症狀，據《Healthline》報道，就列出了9種常見的症狀（按圖）：

1）實行「食物儀式」（food rituals)

厭食症患者，除了會出現大家較熟知的行為，如催吐或使用灌腸等外，其實從日常飲食中，也可發現患病的線索。大家不妨留意身邊的人有否出現以下的行為。

由於患者對食物和體重產生困擾，一般都很大機會引發控制型飲食，並進行某些「儀式」。藉着儀式，減輕焦慮，並滿足其控制慾。

下面就列出部分厭食症患者中，較常見的「食物儀式」（按圖）：

+ 5 + 4 + 3

厭食症患者如不能做到所制定的「食物儀式」，可能會視為失敗及失去自控能力。

2）以極端的方式控制體重

厭食症患者會以掏空（purging）身體的方式控制體重，包括催吐（self-induced vomiting）和過分使用某些藥物，例如瀉藥、利尿劑或灌腸劑。

暴食/掏空型（binge eating/purging type）的厭食症，大飲大食後，會將剛吃的食物，以催吐方式排出。而使用大量瀉藥也是另一種掏空方式，患者企圖以藥物減低吸收食物量，並加快清空腸道和胃部食物的速度。至於使用利尿劑，則是透過增加尿量，減低身體水分，以降低體重。

2016年研究發現，有高達86%的厭食症患者使用「催吐」的方式、56%的患者過分使用瀉藥，而有49%的患者則使用利尿劑。

3）對食物、卡路里和節食困擾

持續對食物感到困擾，並仔細留意卡路里熱量，也是厭食症患者另一個常見症狀。患者可能會仔細記錄每項他們所進食的食物，連飲水都一樣會記錄。有時，甚至連食物不同的卡路里含量也會刻畫在腦中。

厭食症患者或會大量減低卡路里攝取量，並出現極端飲食行為。（unsplash/ thoughtcatalog）

由於擔心體重增加，而令其對食物感到困擾。患者可能會大量減低卡路里攝取量，並會出現極端飲食的行為。有些人更可能會直接不進食某些食物，甚至是整類的食物，例如碳水化合物，或是脂肪。

如果長時間限制食物攝取量，可導致嚴重的營養不良，並可能影響情緒，及增加對食物困擾的行為。減低食物攝取量可影響控制食慾的荷爾蒙，例如胰島素和瘦素（Leptin）；可導致其他健康問題，例如骨質流失、生育，心理等問題。

4）情緒出現轉變

厭食症患者一般都有其他疾病，例如抑鬱、焦慮、多動症（hyperactivity）、完美主義等的症狀；令厭食症患者不能和一般人一樣，享受周邊的事物。極度自我控制，也是厭食症患者的常見症狀之一，限制食物攝取量，以達到減磅的效果就是其中一個例子。另外，患者也可能會對批評、失敗和錯誤感到極度敏感。因此，如你身邊的朋友出現類似的徵狀，就要多加留意了。

患者的荷爾蒙，例如血清素、多巴胺、催產素、皮質醇和瘦素等，也可能出現失調的情況。這些荷爾蒙控制情緒、食慾、積極性和行為等，因此在失衡的情況下可導致情緒波動、食慾反常、衝動行為、焦慮和抑鬱。加上限制食物攝取量，營養攝取量不足，也會導致情緒失控。

5）扭曲身體形象

厭食症患者也會重複檢查自己的身體，例如照鏡、量度身體尺寸，以及捏自己身上的脂肪等。而重複檢查的動作，也會增加患者對自己身體的不滿和焦慮，甚至可能令部分患者進一步限制食物攝取量。

厭食症患者會重複檢查自己的身體，例如照鏡。（Unsplash/ chemrain）

厭食症患者十分關注自己的身型和吸引力。身體形象是指個人對身型的觀念和感覺。而厭食症患者一般都對自己的身型有負面的觀念和感受。正如黃子華就曾在棟篤笑講過：「女士們怎樣減也覺得自己不夠瘦，這是因為瘦的官方標準是︰瘦，再減十磅為之瘦，你覺得夠瘦了嗎，未，再減多十磅吧！」

不過，厭食症患者追求的「瘦」，可能是永無止境的。2013年研究發現，患有厭食症的參加者，對自己的身型和外貌有錯誤的認知。另外，也十分追求「瘦削」。而典型的厭食症患者，會高估自己的身型，或覺得自己身型比他們實際的身型大。2012年研究中，找了25名厭食症患者，並要求他們判斷自己能否穿過一扇門。結果發現，相比對照組，厭食症患者大大高估了自己的身型，覺得自己比實際體型肥。

6）過分運動

厭食症患者，尤其是節制型（restrictive type）患者，一般都會過分運動減磅。據《MedlinePlus》就指出現如運動時，或運動後出現以下情況，就可能代表已經是「過分運動」：

• 無法繼續做同一水平的運動 • 受傷 • 肌肉痛 • 入睡困難 • 抑鬱、焦慮 • 情緒波動

2008年研究發現，患有飲食失調的參加者中，有45%都有過分運動的情況。當中，節制型患者中出現過分運動的情況十分常見，高達80%；而暴食/掏空型（binge eating/purging type）的厭食症患者，也有43%有同樣的情況。

厭食症患者，尤其是節制型患者，一般都會過分運動減磅。（Unsplash/johnarano）

而在患有飲食失調的青少年當中，女性患者出現過分運動的情況，又較男性常見。部分患者如果錯過運動，可能會感到嚴重內疚。

7）否認飢餓，並拒絕進食

食慾低和不規律的飲食都是厭食症重要的指標。節制型厭食症患者，會不斷否認自己出現飢餓感，並拒絕進食，而當中就包括幾個原因：

首先、荷爾蒙失調，例如雌激素及催產素，可令患者對體重增加感到害怕，因而導致患者拒絕進食。

厭食症患者一般的雌激素及催產素水平低，令他們難以對抗對食物和脂肪的恐懼。而刺激和抑制食慾的荷爾蒙，如皮質醇和多肽YY（Peptide YY） 失調的話，就可能會令患者出現避免進食的情況。

厭食症患者可能會覺得減磅比起進食更心滿意足，而令他們繼續控制食物攝取量。

8）濫用藥物或酒精

在某些情況下，厭食症可導致慢性濫用藥物、酒精及減肥藥物。部分患者可能透過飲酒抑制食慾，並以此對抗焦慮和壓力。而2004年研究指，暴食/掏空型（binge eating/purging type）的厭食症患者，相比節制型（restrictive type）患者，濫用酒精和藥物的機會，高出18倍。

而濫用酒精的患者，或會大大減低食物攝取量，以抵消飲酒所攝取的卡路里。長期濫用藥物可導致營養不良及其他健康問題。

濫用酒精的患者，或會大大減低食物攝取量，以抵消飲酒所攝取的卡路里。（Unsplash/chuttersnap）

9）體重劇烈下降

厭食症的主要症狀，便是極端減重，或體重劇烈下降，也是最令人關注的症狀。厭食症的嚴重程度，視乎患者控制體重的程度。而如果現在的體重，相比正常應有的健康體重，低於15%，或BMI在17.5或以下，就可能會被視為厭食症的其中一項症狀。

BMI指數的計算方式

BMI = 體重 (公斤) / 身高 (米) 的兩次方

健康的BMI指數應為18.5至22.9，BMI指數低過18.5就已為過輕，BMI指數30或以上，就算是肥胖。

厭食症的主要症狀，便是極端減重，或體重劇烈下降。（Unsplash/yunmai）

不過，體重急劇下降，未足以診斷出患有厭食症。因此，仍需配合其他症狀和因素，作出正確的診斷。

（資料來源：《Healthline》）

相關文章：【抑鬱症】焦慮點解暴吃零食？ 抑鬱食不知飽愛甜食