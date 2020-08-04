【心臟病】捱夜增患癌風險起床最易心臟病發？附3大護肝健脾食療

心臟病在香港最常見的致命疾病中居第三位，心臟病發更可能無聲無息地發生。原來捱夜也會增加患心臟病、中風，甚至患癌的風險！究竟睡眠和心臟病之間有什麼關係呢？護心的關鍵之一是需要充足的睡眠？

捱夜不只影響整體健康，更會傷心。（Unsplash／brucemars）

捱夜不只影響整體健康，更會傷心。為什麼捱夜會增加患心臟病、中風、癌症，甚至猝死的風險呢？下面就由心臟科專科醫生陳麒尹解釋有關心臟健康的問題（按圖）：

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護心要瞓覺?

睡眠對心臟健康十分重要 ，不但睡眠時數要充足，睡眠質素也要好。心臟科專科醫生陳麒尹指，人的生理機能，本來就要適應「晝夜節律」（circadian rhythms）的自然周期，也即大家常說的「日出而作，日入而息」。大腦的下丘腦（Hypothalamus）負責調整作息時間，令人適應日夜，釋放疲勞要休息的訊號。

之前已有不同研究指，輪更工作如醫護人員或保安，對心臟或對癌症都有負面影響。不但患心血管疾病的風險較高，而混亂的生理時鐘，亦會影響荷爾蒙水平。

起身最易心臟病發?

剛起床（morning time）不同的神經系統就會有所改變，例如身體會準備激活交感神經系統、提升皮質醇的荷爾蒙、升血壓、升心率，以供你開始一整天的活動。在正常情況下，「晝夜節律」都會令心臟有所負荷。

早上起床最易心臟病發？（Unsplash／brucemars）

過往的研究都發現，早上特別容易出現以下的情況，包括中風、心臟病發、嚴重心律不正或猝死，尤其是有心血管疾病風險的人，例如有三高問題，以及已患有心血管疾病的人，例如曾中風、心臟病發及曾進行「通波仔」手術等。這正正由於身體就著「晝夜節律」起床時，激活了交感神經系統、壓力荷爾蒙、血壓、心跳，就會容易令這些不良的心腦血管事件發生。

捱夜會傷心?

捱夜工作，包括日夜癲倒、長時間工作、每周工作時間過長，都會對心臟產生壞的影響。整體健康，包括精神狀態、記憶、人際關係、情緒病，甚至骨骼也會產生不良影響。身體很多炎症指數會增加、死亡率、發病率等，都會一併增加。

當你本來需要休息，卻捱夜時，就是嘗試利用一些人造光線（artificial light），例如電話或電話發出的藍光，干擾了「晝夜節律」，令身體覺得仍是早上，仍未可以休息。但一旦中斷「晝夜節律」，就會產生對心臟、血管，甚至整體健康，造成壞影響。

一旦晝夜節律被干擾，健康就會受影響。（Unsplash／vheath）

研究指，捱夜鐘數愈長、次數愈密，或慢性捱夜（如輪班工作），影響心臟健康的情況更為明顯。而輪班工作（如醫護人員及保安員）的人，研究報告顯示體內發炎指數，對於使用血糖的調節（glucose regulation），引發心臟病的風險有所增加，例如心臟病、心肌炎、冠心病、通波仔。

2012年的大型綜合研究更顯示，如長期日夜癲倒，在心臟病造成死亡的風險下，存活率減11％。捱夜除了影響心臟健康，同時由於炎症增加，也會令罹癌風險增加。

捱夜、工作時間長，會令心房氈動引發中風的風險升1.4倍。（Unsplash／all_who_wander）

2017年刊登在《歐洲心臟期刊》的研究發現捱夜、工作時間長，會令心房氈動 (心律不正)，引發中風的風險升1.4倍。不但增加心臟病及患癌風險，也會影響情緒、睡眠。捱夜的人更易出現情緒病，如焦慮、抑鬱等。

按圖了解捱夜對身體的損害：

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3大滋潤食療

長期「熬夜」將會對人體健康潛藏極大的隱憂，甚至直接損害身體重要器官，最好當然是改善生活習慣，爭取更多休息機會。不過若真的要捱夜或受失眠困擾，也可嘗試飲用以下的茶飲及湯水，滋潤一下身心（按圖）：

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心臟科專科醫生陳麒尹（由受訪者提供）

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