【頭皮屑】頭皮嚴重似落雪？4大飲食習慣減頭皮少吃麵包啤酒

頭皮屑（Dandruff）和飲食有關係嗎？有些專家認為飲食確實會影響頭皮屑的生成，但目前依然沒有研究能證明這一點。雖然沒有來自醫學領域令人信服的資料，但大多數皮膚科醫生都認為改變飲食習慣可以治療頭皮屑。 文：Tizianna Hsieh 醫學審稿： 台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

1. 糖份

降低糖的攝取量可以減少發炎症狀，減少頭皮屑產生。糖和簡單的碳水化合物可以視為促進體內更多發炎症狀的因素之一。因此低糖、富含抗氧化劑的飲食有助於控制頭皮屑。

除此之外，大多數皮膚科醫生認為荷爾蒙也和頭皮屑的生成有關係。含有高糖份、壞脂肪的食物與加工食品會導致胰島素增加，進而刺激荷爾蒙飆升，促使油脂分泌過剩。因此，建議減少攝取含脂肪食品、油炸食品、精製糖、加工食品和麩質食品，以减少頭皮屑剝落。

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2. 酵母菌

飲食和頭皮屑之間最常被引用的聯繫是馬拉色菌酵母菌（Malassezia yeast）感染。由於頭皮屑是由酵母菌引起的，一般認為酵母類食物可能使症狀惡化。然而，酵母過度生長是熱烈討論的話題，並已涉及許多疾病情況，頭皮屑也是其中之一。許多專家聲稱，含糖和酵母的食物，如啤酒、麵包和葡萄酒會促進真菌生長。一些專家也建議减少麵包和酒精的攝取，對減少頭皮屑會有幫助。

3. 蔬菜與水果

在飲食中加入更多蔬菜、水果也是一個降低頭皮屑的好方法，因為蔬果中富含營養與纖維，可以讓我們身體的油脂分泌減少。我們的日常飲食中多的是低纖、高糖、高鹽、高油脂的食物，這樣的飲食習慣會導致許多問題，包括頭皮屑等其他皮膚問題。因此會建議多吃蔬菜和水果，不管是生吃，還是煮過都可以。

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4. 健康的脂肪

人們身體必要的脂肪酸有很多種，尤其是Omega-3和Omega-6脂肪酸為最重要的兩種。許多皮膚科學者認為這些脂肪酸可以幫助維持頭髮和皮膚的健康，最近的研究顯示，健康的脂肪能夠幫助我們皮膚維持正常的功能。此外，它們還具有抗發炎作用。因此，建議可以多攝取三文魚、吞拿魚、花生醬、亞麻籽、特級初榨橄欖油、菜籽油、牛油果、核桃和雞蛋。

除此之外，椰子油也常作為塗抹在頭皮上的頭皮屑居家療法，所以有些人建議直接將椰子油加進飲食中，這樣也能對症狀有改善的效果。但因為椰子油富含飽和脂肪，因此在食用前請先向您的醫生諮詢。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：肩膀不再積雪～透過飲食改善頭皮屑】