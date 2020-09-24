【關節炎】入秋溫差大2體質易中招　3款食療改善飲青木瓜湯戒蝦蟹

入秋特別容易關節痛，手腳關節疼痛和腫脹，活動能力變差，實在令人困擾。註冊中醫師鄧蕙盈指，入秋日夜溫差大，加上暑濕之氣尚未完全消褪，血液循環不好，容易引致關節炎，而濕重體質最易「中招」。

從夏轉秋時，暑濕之氣尚未完全消褪，濕熱之邪最容易滯留關節，導致經絡不通，不通則痛，出現關節發炎的情況。（GettyImages）

關節炎是什麼？

關節是指骨與骨之間的連接區域，結構包括韌帶、軟骨及關節液等，使不同的動作得以順暢協調。當關節內的組織因各種不同原因出現發炎的情況，就屬於關節炎。

▼關節炎知多啲！（按圖了解👇👇👇）

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關節炎成因眾多，包括常吃大量辛辣發物、熱氣食物、痛風類食物（如內臟、菇菌、筍、老火湯等）、酒等；肥胖負重；工作經常搬運重物，長期站立，休息不足；運動姿勢不當，或運動前後沒有適當伸展；年紀大退化及其他先天遺傳因素等。

註冊中醫師鄧蕙盈更指，關節炎的徵狀可分為紅、腫、熱、痛四類。

紅：關節局部皮膚發紅不褪

腫：患側比健側關節腫大，僵硬，活動受限

熱：觸摸關節時會感到特別灼熱

痛：持續性疼痛，活動時疼痛加重，脹痛不能按

入秋關節炎易發作？

從夏轉秋時，暑濕之氣尚未完全消褪，濕熱之邪最容易滯留關節，導致經絡不通，不通則痛，出現關節發炎的情況。此外，入秋日夜溫差大，若穿衣不當，或冒雨涉水，或久居濕地，關節容易受寒，血液循環不好，容易引致關節炎，導致關節僵硬疼痛。

▼關節炎發作成因（按圖了解👇👇👇）

濕重體質易有關節炎

1.濕熱症狀：關節明顯紅腫熱痛，痛勢劇烈，不能觸碰或按壓，喜冷惡熱，口乾舌燥，大便爛兼味重，小便黃

2.寒濕症狀：關節反復疼痛，纏綿難癒，按摩能稍作紓緩，喜熱惡冷，無胃口，大便稀爛，腹脹滿悶

改善入秋關節炎的穴位

鄧醫師提供了4個穴位，分別改善肩、肘及膝關節。（按圖了解👇👇👇）

1.針對肩關節——肩髃：通經活絡，袪風除濕

2.針對肘關節——手三里：通利關節，消腫止痛

3.針對膝關節——血海：活血祛瘀，補血養血

4.針對膝關節——陰陵泉：清熱利濕，消炎止痛

改善入秋關節炎的食療

除了按壓穴位，鄧醫師亦提供了三個入秋關節炎的食療。

1. 青木瓜粟米鬚湯：紓緩關節腫痛（按圖了解👇👇👇）

2. 牛大力土茯苓煲生魚：清熱袪濕，通利關節（按圖了解👇👇👇）

3. 杜仲牛膝煲豬尾骨：補腎氣，強筋骨（按圖了解👇👇👇）

避免關節痛的其他方法

鄧醫師指，患者應減少負重、臥床休息、避免劇烈運動，不要大力捽或按摩患處，可以冷熱敷交替，亦要避免進食辛辣、烘焙、煎炸、痛風類食物、酒、堅果、蝦蟹。

註冊中醫師鄧蕙盈（受訪者提供）

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