【白髮成因】長頭頂腎氣差、前額太夜進食？4類黑髮食物豆漿莧菜

白髮未必因為衰老，可能是五臟六腑出問題！白髮生長的位置可能反映了肝膽、脾胃和腎的功能不全，三餐不繼、壓力大、揀飲擇食都可能是元兇。你的白髮位置反映出什麼端倪？不妨透過食療及穴位等方法令秀髮變得烏黑亮麗！

白髮是衰老跡象？幾多歲生白髮是正常現象？台灣TVBS頻道節目《健康2.0》提到白髮反映的健康問題，當中細胞分子生物學專家黃琇琴指，我們亞洲人一般會於40歲開始生白髮，而少年白髮一般約25歲開始，若你未到40歲便開始長白髮便要多注意！

未到40歲便開始長白髮便要多注意！（yulokchan/unsplash）

白髮位置男女不同！

黃琇琴更指，由於荷爾蒙的影響，男女出現白髮的位置及其先後次序也不一樣。

男女出現白髮的位置及其先後次序不同！（台灣TVBS頻道節目《健康2.0》截圖）

一般男性生白髮

先從兩鬢，其後到頭頂，慢慢延伸至頭枕、鬍子，以及身體其他部位。

一般女性生白髮

通常由髮線中間（即頭頂分線）開始往外生長。

白髮生長的位置反映健康狀況，不妨多加留意。（ericklarregui/unsplash）

兩旁白髮反映肝火盛？

中醫認為，頭髮變白和人體的氣血、肝腎功能有密切關係，氣血旺則頭髮生長正常，而氣血差頭髮易變白。

白髮生長的位置更可對應身體不同部位，參考中醫師吳明珠的意見，當白髮分別生長在兩鬢、前額、後腦可能暗示著體內臟腑的健康狀態。

▼以下4個地方長白髮，可能有這些問題：（按圖了解👇👇👇）

+ 8 + 8 + 8

1. 前額：脾胃失調

頭部對應我們的臟腑，前額為脾胃的反應區。不良的飲食習慣，例如日常只吃餅乾和朱古力果腹，或減肥時只吃菜會造成營養不足。各方面礦物質攝取不足更會影響脾胃功能、氣血和造血，導致脾胃運化功能減退。

脾胃失調可能成因：三餐不定時、吃太快、太晚吃、壓力大、揀飲擇食

2. 兩鬢（耳朵兩邊）：肝血不足、肝火旺盛

中醫認為「肝藏血，髮為血之餘」，頭髮與肝息息相關。兩鬢即頭部近耳旁兩側，耳旁上面至眼尾兩旁也屬於肝膽區，當肝血不足有機會促進白髮生長。

肝血不足或伴隨症狀：壓力大、睡覺多夢、脾氣暴躁、壓力大、眼睛酸澀等

肝火旺盛：如眼睛出現血絲、舌頭偏紅、偏暗更可能有肝火

飲食建議：多攝取豆漿、牛奶、雞湯

作息建議：躺下時肝血會回來，所以晚上11點一定要躺上床休息就寢，或中午小睡30分鐘，讓身體得到充分休息

3. 頭頂及後腦：腎氣不足

頭頂是督脈、任脈經過的地方，任督二脈和腎息息相關。因此，白髮生長在頭頂，多數是因為腎氣不足，日常過於焦慮或睡眠差等有機會令腎氣不足。

或伴隨症狀：頻尿、夜尿、頭脹、腰痠、女性經期時容易腰痠等、經量特別少、

飲食建議：可多吃黑米、黑豆或是黑木耳等黑色食物

黑色食物有助養黑髮。（VCG）

養黑髮貼士

註冊中醫師朱穎詩曾撰文分享養髮的方法，包括食黑色食物養黑髮、按摩頭皮等。綜合節目中的營養師和朱醫師意見，可多參考以下養黑髮的貼士。

1. 進食黑色食物

中醫認為腎主「黑」，部分黑色食物能補益腎精，建議日常飲食能加入黑色食物，如黑芝麻、黑木耳、黑豆、桑椹等。

▼黑色食物例子：（按圖了解👇👇👇）

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3. 4大營養素

除了黑色食物外，營養師在節目中推介了4種有助養成黑髮的4類食物，包括生物素、優質蛋白質、鐵和花青素都有助頭髮保持亮麗烏黑。

▼4類養髮食物例子：（按圖了解👇👇👇）

3. 食療

▼何首烏烏骨雞湯：（按圖了解👇👇👇）

▼芝麻糊：（按圖了解👇👇👇）

4. 頭皮按摩

頭皮按摩有助促進頭部氣血循環，刺激頭髮生長。

▼如何進行頭皮按摩？（按圖了解👇👇👇）

5. 木梳往後梳頭

除了使用雙手進行指頭按摩，日常也可使用木梳，從前額往後梳頭。整理髮絲之餘，又可以藉著梳理的動作按摩頭皮，以刺激頭部的氣血循環，預防白髮，一舉兩得。

6. 多做運動

7. 保持充足睡眠

8. 注意均衡飲食

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