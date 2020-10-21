【蛋營養】蛋是膽固醇清道夫？4貼士點食最健康5類人忌多吃或傷肝

每一天的三餐，幾乎都可以遇到它，它雖然不是主食，卻又是不可或缺的搭配，還更是有許多不同的吃法，無論是水煮、油煎、蒸等煮法，或是要吃全熟還半熟都各有各的擁護者，講到這裡你猜到這項食物是什麼了嗎？沒錯！答案就是「雞蛋」！

雞蛋最佳營養來源

雞蛋不只有讓肌肉養成最需要的優質蛋白質，更含有維他命A、維他命E、維他命B6及B12、葉酸、膽鹼等多種人體必需的維他命與礦物質存在，有助肌肉、骨骼、頭髮和內臟器官等發育和修復。

雞蛋含有優質的蛋白質，一天吃一顆雞蛋可為身體帶來更多益處！

過去大家認為「吃雞蛋會讓膽固醇上升」，這是因為之前膽固醇一天的建議量為300毫克，而一顆蛋卻有220毫克，所以建議年紀大的長輩要少吃蛋以維護體內膽固醇，但這一點已經在2015年被推翻了，在2015年所發布《美國飲食指南》已經刪除飲食中的膽固醇限制，這是因為研究發現，食物中的膽固醇並不會直接對人體血液中的膽固醇有太大的影響！

而台灣國健署於2018年公布的最新版「每日飲食指南」，則是將蛋白質食物選擇的優先順序調整，強調攝取蛋類應優先於肉類，甚至強調以前流傳老人家應該少吃蛋的觀念也應該要修正。營養師也表示雞蛋裡的卵磷脂可助降低並代謝多餘的膽固醇，可說是膽固醇的清道夫，再加上雞蛋是優質的蛋白質，所以一天吃1顆雞蛋可為身體帶來更多益處！

▼這樣吃蛋最健康（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 蛋黃、蛋白要一起吃

吃下整顆蛋才可完整攝取雞蛋的所有營養。

2. 吃水煮蛋最好

這是因為水煮蛋的維他命保留是最完整的，並且蛋白質的消化率可將近百分之百，如果是生蛋的話，就只有一半的消化吸收率。

3. 吃熟食蛋最安全

像是不新鮮的蛋受沙門氏菌的污染性較高，所以不推薦生吃雞蛋，而且生蛋比熟蛋的吸收率較低。

4. 運動後要補充雞蛋

有在進行重訓或運動的人會消耗大量蛋白質，所以需在運動後立即補充蛋白質，達到肌肉養成的效果。

不宜多吃蛋的族群

肥胖、代謝不好或心血管疾病患者，膽固醇通常都會過高，但營養師建議飲食調整，卻不會特別減少蛋的食用量，而是先從降低油脂攝取量著手，除非油脂已經吃很少了，膽固醇仍降不下來，「不得已」才會採取「減蛋行動」 。

而對於肝臟功能不好、或是具有脂肪代謝相關疾病的人來說，則是不宜攝取過多的蛋，避免增加肝臟的負擔；還有吃了蛋會使低密度脂蛋白（LDL-C）值升高，有接獲醫生特別囑咐的人，才需要限制蛋類的攝取。

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