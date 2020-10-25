【深呼吸】減肥抗衰老降血壓7功效代替運動？1張紙巾測呼吸唔合格

深呼吸、淺呼吸有什麼分別？我們每分每秒都在呼吸，不過，你知道呼吸的快慢深淺會影響不同方面的健康嗎？TVB 外購節目《尋找主診醫生》其中一集指出，深度呼吸對健康和美容有莫大關係，有助身體保持青春，改善肌膚問題，不需要做劇烈運動也可以變得容易纖瘦，更可以可以提升免疫力。

心臟科醫生秋津壽男指出，大腦、心臟、肌肉、內臟等所有器官都是用氧氣製造能量，如果能夠做到深度呼吸，可以令身體吸收到更多氧氣，新陳代謝加快，令身體容易變瘦。（影片截圖）

深呼吸、淺呼吸分別

呼吸是維持身體生理系統正常運作的關鍵，當呼吸又短又淺時，身體可以得到的氧氣量相對也比較少。成年人休息時的正常呼吸速率為每分鐘12到20次呼吸，休息時每分鐘呼吸少於12次便可視為淺呼吸。

▼淺呼吸知多啲！（按圖了解👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

淺呼吸成因

漢方專科醫師兼日本藥科大學校長丁宗鐵醫師在節目中指出，很多現代人有淺呼吸問題都是因為長期姿勢不良所致，而當中的淺呼吸最大元兇是手機。他舉例，以前人們在搭車或休息時會張開雙手打開報紙翻閱，這個動作令胸部擴張，令身體容易達到深度呼吸。不過，現在的人長期低頭玩手機，成了低頭族，導致駝背，窒礙肺部呼吸和換氣，導致呼吸變淺。

科學研究表明，快速、短淺的呼吸會令體內的含氧量不足，導致細胞缺乏養分、能量短缺、組織缺氧等情況，可能導致許多問題，包括焦慮、抑鬱、高血壓、下背痛等。此外，美國有研究發現，呼吸與認知功能之間存在聯繫，淺呼吸會破壞氧氣和二氧化碳的平衡，導致大腦認知功能惡化。

▼淺呼吸自我測試：（按圖了解👇👇👇）

只要用一張紙巾，就可以測試你有沒有淺呼吸問題。

拿著紙巾兩角，舉在面前，紙巾和臉部保持10厘米距離。用力吸一口氣，慢慢用鼻子呼氣，看看能否把紙巾吹起。當覺得氣已全部呼出來後，再嘗試多呼一口氣。

若有淺呼吸問題：

．不能額外呼出一口氣

．在呼氣中途，紙巾突然垂下

．在呼氣中途咳嗽

深度呼吸好處

▼深呼吸的好處（按圖了解👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

心臟科醫生秋津壽男指出，大腦、心臟、肌肉、內臟等所有器官都是用氧氣製造能量，靠能量去活動，如果能夠做到深度呼吸，可以令身體吸收到更多氧氣，新陳代謝加快，令身體容易變瘦，皮膚的更新速度亦會加快，令皮膚更漂亮。當內臟變得活躍，免疫力自然會提升，可以減輕身體患病的機會。此外，如果有充足的氧氣輸送到人體的每個角落，肌肉疲勞可以更快消除，有機會改善肩膊疼痛和手腳冰冷。

有研究亦指出，深呼吸可以降血壓、緩解抑鬱症和焦慮症、改善失眠，甚至是減輕痛症。

瑜伽有助擴張肺部

內科及外科醫生川村明指，在深度呼吸時，除了留意長度外，也要留意吸氣和呼氣的時間是否相約。很多人吸氣深，但呼氣淺，不能徹底呼出來。對於呼吸，其實呼氣比吸氣更重要。有意識地徹底呼氣很困難，透過瑜伽可以擴張肺部達至深度呼吸，有助輕易徹底呼氣。

瑜伽可以有效拉鬆包圍肺部的各組肌肉，令胸廓和橫膈膜變得靈活，可以幫胸部大大擴張，自然達至深度呼吸。（影片截圖）

他用一個球來講解肺部呼吸的原理。將我們的胸部當成一個球，吸氣時，球會膨脹，呼氣時就會收縮，球的上半部分等同胸廓（包圍肺部的骨骼），下半部分等同橫膈膜。橫膈膜從下面把肺部抬起，功能就如防撞桿一樣，橫膈膜會因為缺乏運動和年齡增長而變硬，令推壓肺部的力量減弱。

另一方面，呼吸的時候，胸廓周圍的肌肉會和橫膈膜一起活動，擴張胸部，幫助肺部膨脹，如果肌肉變得僵硬，胸廓的能力就會變差，肺部無法得到足夠的氧氣。

川村明醫生設計的抗衰老瑜伽可以有效拉鬆包圍肺部的各組肌肉，令胸廓和橫膈膜變得靈活，可以幫胸部大大擴張，自然達至深度呼吸。

練習深度呼吸的方法

▼1. 蹲下站起動作（按圖了解👇👇👇）

▼2. 鳥立式（按圖了解👇👇👇）

▼3. 腹式呼吸（按圖了解👇👇👇）

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