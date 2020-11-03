【高血壓】中風心臟衰竭9大併發症　預防先戒煙量血壓度左右手？

長期的高血壓（Hypertension）會提高罹患心臟病、糖尿病、中風等疾病的風險，尤其初期疾病並無顯著症狀，患者常常都要等到高血壓所引發的疾病症狀顯現，才知道自己也是高血壓一族。本文將剖析高血壓，從定義、成因、症狀及預防等各種不同層面了解高血壓。 撰文：于承宇 醫學審稿：台灣註冊醫師何懷德／Hello醫師

高血壓的定義

什麼是血壓？

血壓是血液流動時對動脈管壁造成的壓力，心臟打出血液打到動脈時的壓力，就產生收縮壓（Systolic），心臟舒張時，血液回流的壓力，則是舒張壓（Diastolic）。這兩者分別代表了血管在心臟舒張和收縮時，所承受的壓力。壓力大小的變化造就了高血壓和低血壓（Hypotension）。

影響血壓變化的主要原因大致有兩個，一是心臟泵送的血液量，每一次心搏送出的血液量愈多，血管要承受的壓力也愈大；另一個原因則是動脈管徑大小，我們時常聽到的動脈粥狀硬化（Atherosclerosis），就是造成血管堵塞、窄化的疾病症狀，而這往往會引起冠狀動脈心臟病（Coronary artery disease，簡稱冠心病）等心臟疾病。

台灣衛福部建議高血壓前期的民眾，應著手改善生活方式、監控血壓，避免高血壓狀況惡化。

高血壓分類表（Hello醫師授權使用）

▼高血壓的成因與種類（點擊下圖看清！👇👇👇）

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高血壓成因可分為以下兩種：

1. 本態性高血壓（Essential hypertension）：又稱原發性高血壓，成因仍不明確，可能與遺傳、生活習慣、壓力相關，大部分高血壓患者皆屬於此種類型。

2. 續發性高血壓（Secondary hypertension）：又稱繼發性高血壓，此種高血壓傾向突然發作，造成血壓數值升高的程度，通常比原發性高血壓還要嚴重。可能造成的疾病、藥物因素如下：

- 阻塞性睡眠呼吸中止症（Obstructive sleep apnea，簡稱OSA） - 甲狀腺問題 - 先天性血管問題 - 腎臟問題 - 腎上腺腫瘤 - 藥物 - 毒品

除此之外，還有一種「白袍高血壓」（White coat hypertension），指的是患者在醫院或讓醫生測量血壓時，因為焦慮和緊張而導致血壓升高，但在其他環境卻不會發生的特殊症狀。

高血壓的症狀

對大部分人來說，高血壓往往沒有任何症狀，只有少數患者可能有頭痛、呼吸困難或急促、流鼻血的症狀，但通常這時的高血壓症狀已相當嚴重，更不用說這些症狀也很容易被當作是其他疾病引起，甚至被患者忽略，因此，唯有定時測量血壓，才是了解自己有無高血壓最好的方式。

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什麼時候該求助醫生？

首先得從建立固定量測血壓的習慣開始，台灣衛福部建議民眾，滿18歲後保持每年至少量測血壓一次的習慣。若血壓讀數低於收縮壓120毫米汞柱（mmHg），舒張壓80毫米汞柱，便屬於標準值以內。如果量測結果顯示已經是高血壓前期或高血壓，請就診與醫生討論如何改善高血壓狀況，並持續追蹤血壓變化。

另外，左右手量測血壓的讀數可能有所差異，請以讀數較高的手臂作為主要測量手臂與判斷依據。

引發高血壓的風險

由於高血壓幾乎沒有症狀可言，因此如果發現自己符合許多以下所列、可能造成高血壓的風險，請記得量測血壓並做出改善。高血壓不僅會對血管造成負擔，也會影響大腦、腎臟和眼睛等器官，提高其他併發症的發生機會。

- 老人 - 種族（黑人較易罹患高血壓） - 家族史 - 抽煙 - 飲酒 - 壓力 - 缺乏運動 - 肥胖 - 鈉攝取過多 - 鉀攝取太少 - 慢性病，如糖尿病和腎臟病 - 自體免疫疾病，如紅斑性狼瘡 - 嗜鉻細胞瘤（Pheochromocytoma） - 甲狀腺疾病 - 懷孕

大家都知道年紀大容易罹患高血壓，但兒童高血壓也同樣存在，根據梅約診所（Mayo Clinic），小於六歲的兒童可能會因腎臟病或心臟病引發續發性高血壓，大於六歲的兒童則跟成人相似，可能因不健康的飲食或缺乏運動而罹患原發性高血壓。

高血壓的診斷方法

有些人可能並不清楚高血壓該看什麼科，其實家庭醫學科、一般內科和心臟內科皆可以。而測量血壓是用來判斷是否有高血壓的主要方式，不論是透過醫生或醫護人員協助量測，利用擺放在醫院供民眾使用的血壓計，或是自行購買血壓計並照著使用說明操作。

根據情況，醫生可能採用24小時動態血壓監測（24-hour ambulatory blood pressure monitoring，簡稱ABPM），或者在家自行量測血壓，製作血壓紀錄表，以利判斷病情。

除了量測血壓外，醫生也可能進行以下檢查，確認有無心臟病的風險或跡象：

- 血液檢查 - 尿液檢查 - 膽固醇檢查 - 心電圖（Electrocardiography，簡稱ECG或EKG） - 心臟超聲波（Echocardiography）

▼高血壓的併發症（點擊下圖看清！👇👇👇）

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心肌梗塞（Myocardial infarction，或稱心臟病發作）、中風（Stroke）、心臟衰竭（Heart failure）、代謝症候群（Metabolic syndrome）、失智症（Dementia）、周邊動脈疾病（Peripheral arterial disease）、動脈瘤（Aneurysm）、腎臟疾病、眼睛疾病

高血壓的治療方法

醫生會依據每個人的體況、血壓高低與其他風險因素，擬定專屬療程，以下列出可能用於治療高血壓的藥物：

1. 血管收縮素轉化酶抑制劑（Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors，簡稱ACEI）

2. 噻嗪類利尿劑 （Thiazide diuretics）

3. 血管收縮素受體抑制劑（Angiotensin Receptor Blocker，簡稱 ARB）

4. 鈣離子通道阻斷劑（Calcium channel blocker，簡稱CCB）

通常會優先使用上述藥物治療，若效果不佳則可能考慮使用以下藥物：

乙型阻斷劑（β-blocker）、甲型阻斷劑（α-blocker）、甲乙型阻斷劑（αβ-blocker）、醛固酮拮抗劑（Aldosterone antagonist）、腎素抑制劑（Renin inhibitor）、血管擴張劑（Vasodilators）、中樞抑制劑（Central-acting agents）

高血壓的照顧與營養補充

高血壓患者就診後，應按照醫囑服藥，切勿自覺狀況好轉而自行停藥，並且定期回診，以掌握自己的血壓狀況。此外，健康飲食與多運動等方式，也有利於控制高血壓，完整方法請參考高血壓預防方法。

另外，攝取營養補充品如葉酸（Folic acid），也可能有助於改善高血壓，不過請與醫生討論後再考慮攝取，以免它們與正在服用的藥物交互作用，造成有害的副作用，以下為可考慮攝取的營養補充品：

纖維、葉酸、礦物質、Omega-3脂肪酸、輔酶（Coenzyme Q10）、左旋精氨酸（ L-arginine，又稱L-精氨酸）、大蒜

高血壓的預防方法

高血壓除了透過藥物治療，改善生活型態也是重要的一環。對於沒有高血壓的人來說，以下方法可以幫助預防高血壓的發生，若是高血壓患者，則更需要採取相關行動降低高血壓帶來的危害。

良好的生活方式包含：測量血壓、規律運動、戒煙、不過量飲酒、排解壓力、減少咖啡因攝取量、練習深呼吸放鬆、健康飲食、控制體重

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：高血壓】