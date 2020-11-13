張偉文腰患糖尿夾擊暴瘦60磅！糖尿病併發症損腦心眼腎腳或致不舉

被譽為「靚聲王」的張偉文，有網友拍到他坐輪椅的模樣，身型暴瘦。63歲的張偉文近年受腰患、糖尿病、腳痛等病痛纏繞，4年前體重由260磅大跌至160磅，早前更不幸在酒店廁所跌倒，跌碎左邊膝蓋骨頭，需入護養院療傷一個月，之後要靠輪椅及枴杖代步。糖尿病的其中一個常見病徵，便是體重下降；糖尿病會如何影響體重？又會引發什麼其他疾病或問題？

▼張偉文坐輪椅現身街頭的照片在網上瘋傳，相中的他並沒有戴口罩，穿上灰色上衣和短褲，露出一對「筷子腳」，頭髮白又短，樣子憔悴。（按圖 了解👇👇👇）

張偉文接受傳媒訪問時精神不錯，坦言近期的確暴瘦了約5、60磅，現時體重為8、90磅。但他解釋是正常慢慢地瘦，如今健康良好，惟醫生建議為防止腰患惡化，最好以輪椅代步。張偉文又透露，現時他居住在旺角護老院，經濟尚可，相當陽光樂觀坦言：「頂得住。」

糖尿病有什麼症狀？

暴瘦是糖尿病的其中一個常見病徵，還有易倦、口喝等。即使長期處於高血糖水平，也代表身體出現問題，甚至可能已是糖尿病的「候選人」，就要注意及接受診斷。

▼血糖高會出現什麼症狀呢？（按圖了解 👇👇👇）

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糖尿病風險因素？

▼ 有些生活習慣可能增加患上糖尿病的風險。據香港糖尿聯會資料，以下就是部份增加患病風險的原因（按圖 👇👇👇）：

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糖尿病有什麼併發症？

糖尿病如控制不當，血糖長期偏高，就會導致糖尿病慢性併發症出現。《香港糖尿聯會》資料指，糖尿病慢性併發症主要是指血管和神經系統受到損壞，令身體器官壞死，因而喪失功能，嚴重者會導致死亡。

▼ 糖尿病慢性併發症會影響腦部、心臟、眼、腎臟、腳以及男性性器官，會出現的問題包括（按圖 👇👇👇）

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如何得知有否出現糖尿病併發症？

由於血糖控制和慢性糖尿併發症有著密切的關係，定期的併發症評估可讓病者和醫護人員及早預防和治療慢性糖尿病的併發症。醫護人員會透過每隔一至二年的詳細檢查，去評估患者是否出現糖尿病併發症。

▼ 檢查包括：（按圖 👇👇👇）

▼ 同場加映：糖尿腳，因血糖長期過高引致周邊神經（例如雙腳）的代謝物積聚，逐漸傷害神經線，造成末梢神經病變，令患者雙腳有傷口也可能沒有痛感。如何預防糖尿腳？（按圖了解👇👇👇）

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