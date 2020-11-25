50歲婦腳痹冷熱冇感覺疑中風　腳麻6個可能確診糖尿最大分別係...

50歲黃女士抱怨這兩個月雙腳會麻，感覺刺刺熱熱的，洗澡時冷熱水溫度感覺不出來，但是穿鞋襪時又會覺得痛，晚上很難入眠。黃女士先以為是中風前兆，幾經檢查後才發現，黃女士工作勞累，沒時間運動，又擔心過重，常以水果零食果腹，抽血檢查後黃女士空腹血糖偏高，終於診斷為糖尿病，而腳麻是糖尿病神經病變造成。經過適當的飲食、運動與藥物控制，黃女士的血糖逐漸改善，腳也沒像以前這麼麻，終於可以有安穩的睡眠。

台灣台大醫院新竹分院神經部周秉箴醫師表示，糖尿病神經病變的治療首重血糖控制，還要避免抽煙、喝酒，有些藥物可以紓緩麻木刺痛的症狀。另外，足部的穿著保護也很重要，避免赤腳行走、隨時檢視足部以免受傷而未察覺。

▼6原因造成腳麻（按圖了解👇👇👇）

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腳麻關係多種重症 儘早檢查

台灣周秉箴醫師進一步說明，腳麻可能是許多重症的前兆，必須留意。有哪些原因會造成腳麻呢？

1. 姿勢不良：這是最常見的原因，每個人幾乎都有睡醒之後手腳麻的經驗，如果不良的姿勢持續過久，例如久坐或盤腿之後。

2. 糖尿病神經病變：糖尿病患者如果血糖沒控制好，會產生末梢神經病變。

3. 腰椎或坐骨神經神經壓迫：會伴隨下背痛或是腳無力的現象。

4. 下肢動脈硬化阻塞：常發生在抽煙、高血壓或糖尿病的患者，下肢除了麻木以外還會感覺冰冷，走路之後會感到疼痛。

5. 酒精性神經病變：酗酒的患者常見到，酒精具有神經毒性，長期會造成神經病變。

6. 中風：中風通常是單側手腳麻，很少雙側，同時可能會有單側手腳無力、言語不清、嘴歪的症狀。

周秉箴醫師指出，膽固醇高或血脂肪高和腳麻並無相關性，腳麻的原因相當多，若是有相關的症狀，建議最好還是找神經科醫師詳細診治，找出病因，對症下藥。

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