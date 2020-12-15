標冷汗｜夜晚盜汗或淋巴癌？心臟病荷爾蒙失調13種不能忽視的原因

身體在高溫環境下或是運動後，會藉由流汗降低體溫，但若是因為焦慮或劇痛而出汗，就稱作冒冷汗。如果您常從一身冷汗中驚醒，以下我們將為大家介紹更多關於冒冷汗的可能原因，以及治療、改善的方式。 撰文：Doris Hsueh 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

冒冷汗的原因

正常情況下，人體會因體溫太高而出汗，藉以幫助身體降溫，但若身體正在承受潛在的病痛，則會冒冷汗。此外，任何會觸發戰逃生理反應（Fight or flight respond）的情況，也會讓人冒冷汗，例如焦慮、恐懼，或經歷極大壓力時。若是過度出汗的情形發生在晚上，則稱為夜間盜汗。

造成過度出汗的原因有很多種，醫生為了確定原因為何，會做各種診斷與測試，以下是冒冷汗常見的原因

▼冒冷汗常見的原因（點擊下圖看清！👇👇👇）

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- 驚嚇。

- 嚴重外傷導致劇痛。

- 心臟病（Heart disease）。

- 呼吸不協調。

- 血糖值異常。

- 血壓異常。

- 更年期。

- 自發性多汗症（Idiopathic hyperhidrosis），就是患者全身分泌過多汗液的情況，病因不明。

- 細菌感染，像是結核病（Tuberculosis）、心內膜炎（Endocarditis）、骨髓炎（Osteomyelitis）、膿瘍（Abscesses）等，皆會造成過度出汗。此外，夜間盜汗也有可能是感染人類免疫缺乏病毒（HIV）的症狀。

- 初期癌症病患也可能會有夜間盜汗的症狀，其中最有可能罹患淋巴癌（Lymphoma）。

- 服用特定藥物也可能會讓人冒冷汗，最常讓人產生過度出汗症狀的藥物是抗憂鬱劑（Antidepressant），或其他心理治療所需的藥物。治療發燒的藥物像是阿斯匹靈（Aspirin）及撲熱息痛（Paracetamol，為商品必理痛（台稱普拿疼）的藥名）。

- 低血糖，在藥學中稱低血糖症（Hypoglycemi）。

- 荷爾蒙失調（Hormone disorders）。

冒冷汗的治療

目前沒有直接解決冒冷汗的治療方式，唯一方法是找出冒冷汗的潛在原因。事實上，多注意自身冒冷汗的狀況，就能早一步發覺健康問題，也能及早尋求治療。以下是一些可能有助於減少冒冷汗的原因：

- 適時放鬆緩解壓力。 - 改變臥室的環境，將燈光調暗或降低室內溫度。 - 健康飲食能維持正常血糖及血壓。 - 隨時補充水分。 - 減少抽煙及飲酒次數。 - 多運動。

若冒冷汗的狀況愈來愈嚴重，請尋求醫療協助。

▼同場加映：從出汗5部位看健康（點擊下圖看清！👇👇👇）

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：半夜驚醒一身冷汗！夜間盜汗的原因】