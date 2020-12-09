百合水｜潤肺止咳防便秘中醫推介5款配搭功效升　乾或鮮百合好？

百合水有助養肺止咳、寧心安神，適合乾咳、捱夜、壓力大、失眠，及心煩氣躁人士，還可美容養顏。百合更可搭配不同的食材，發揮更多功效。不過，飲用百合水又有什麼要注意呢？什麼人士要慎服？

百合味甘，性微寒。歸心、肺經，具理脾健胃、利濕消積等功效。註冊中醫師鄧蕙盈以下會為大家講解有關飲用百合水要注意的地方。

百合味甘，性微寒。歸心、肺經，具理脾健胃、利濕消積等功效。（VCG）

百合的功效

▼ 百合有什麼益處？（按圖 👇👇👇）：

+ 3 + 3 + 3

• 潤肺止咳

百合清潤，歸肺經，有助清肺、潤燥止咳；尤其適合燥熱咳嗽、肺虛久咳

• 寧心安神

百合入心經，性微寒，可寧心安神、清心除煩；有助紓緩失眠多夢、抑鬱、心煩口渴等症狀，對改善記憶力下降問題亦有幫助

• 美容養顏

百合可滋陰養顏，有益皮膚細胞新陳代謝，多食百合有益護膚

• 排毒、防便秘

百合具潤腸通便的作用，特別適合便秘患者食用，尤其是腸燥便秘的人士

百合水有咩好？

百合水止咳潤肺，滋養肺部；加上其清涼的特性，有助紓緩咳嗽不適。不過「百合」分為「乾百合」和「鮮百合」兩種：

乾百合：味道較甜，烹調前需先用水浸泡至軟身，適合煲湯、泡水

鮮百合：口感鮮甜爽脆，保存期較短，適合炒菜用

▼ 因此鄧醫師建議泡百合水宜用乾百合，而哪些人適合飲百合水？（按圖 👇👇👇）

▼ 飲百合水需注意什麼？哪些人要避免飲百合水？（按圖 👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

百合水5大配搭

百合水功效多，鄧醫師為大家推介以下5種不同配搭的茶飲：

▼ 經常失眠的人，可飲用「百合花旗參茶」：（按圖 👇👇👇）

▼ 有便秘困擾，可選「百合蜂蜜露」：（按圖 👇👇👇）

▼ 飲用「百合牛蒡菊花茶」，有助你清熱消瘡：（按圖 👇👇👇）

▼ 熱氣喉嚨痛、有痰，就可飲用「金羅漢果百合雪梨茶」：（按圖 👇👇👇）

▼有睡眠問題，可食用「蓮子百合桑寄生蛋茶」：（按圖 👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

以上茶飲僅供參考，如有任何問題，請先諮詢中醫師意見。

註冊中醫師鄧蕙盈（由受訪者提供）

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