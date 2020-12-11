【抽筋】常半夜腳抽筋可能心臟病！補鈣保暖搞唔掂或5大疾病導致

睡覺時突然被自己抽筋的腿給痛醒，許多人可能會覺得是自己著涼或缺鈣等因素造成。但腿抽筋的原因，其實非常的複雜，正常來說平常多喝水、多補充蔬菜、每天曬10分鐘的太陽，睡前拉拉腿，其實基本上是不會抽筋的。

如果還是經常抽筋，發作的次數一個月超過3次以上，就要注意可能是疾病因素所造成的，建議就醫檢查找出真正原因。

▼經常半夜腳抽筋可能是這5種原因（點擊下圖看清！👇👇👇）

2017年美國哈佛醫學院、亞利桑那大學共同進行研究，發現在美國流行病學的統計中，有3成的人每個月會有5個晚上出現這樣的症狀，而且跟一般性的腿抽筋不一樣，持續的時間更久，而且在第一波疼痛完之後，還會有「後遺症」的感覺，甚至伴隨其他的症狀。

在統計當中，也發現腿抽筋跟心臟病、糖尿病、抑鬱症（又稱憂鬱症）、關節炎、呼吸系統問題這5個問題高度相關，通常抽筋愈多次、症狀愈嚴重，得到這些疾病的機率就愈高。

1. 心臟病

像是腿部的動脈栓塞，也會造成半夜的腳抽筋，而動脈栓塞有80％是來自心臟的冠狀動脈，當冠狀動脈有剝離或是堵塞的狀況，就可能會造成下肢的栓塞；所以包含高血壓、靜脈曲張、腳踝水腫、心臟衰竭和心絞痛，都可能導致腳頻繁抽筋。

2. 糖尿病

因為高血糖會造成周邊神經的病變，導致神經傳導會不正常的放電、收縮，引起抽筋跟疼痛。

3. 抑鬱症（又稱憂鬱症）

這有2個原因，一個是因為抑鬱症導致自律神經失調，讓腳容易抽筋，而反過來說，腳抽筋導致睡眠品質不良，也會導致更嚴重的抑鬱症，變成惡性循環。

4. 呼吸系統問題

而抽筋跟睡眠品質很有關係，研究也發現，容易抽筋的人也會有睡眠窒息症（又稱睡眠呼吸中止症）的問題，因為呼吸中止，身體自然抽搐來打斷睡眠。

5. 關節炎

關節炎也一樣是跟抽筋互相影響的，因為在抽筋的時候，腳會往上縮，可能會造成腳踝、膝蓋等關節的磨損。而關節的壞損，也可能傷害到神經，引起抽搐、疼痛。

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