中醫教室｜熱氣分2種虛熱失眠實熱便秘　清熱食療廿四味非人人啱

便秘、喉嚨痛、生暗瘡、牙肉腫痛等等不適出現時，不少人會歸咎「熱氣」。近日天氣寒冷，打邊爐雖然可以暖笠笠，卻又擔心會出現「熱氣」喉嚨痛等問題，究竟什麼是「熱氣」？又有什麼食療可以清熱？

熱氣是我們經常遇到的問題，無論大大小小的毛病或不適都像與「熱氣」有關。註冊中醫師潘咨遐表示，中醫稱「熱氣」為上火，一般指身體因為熱性因素，例如進食薯條、咖喱等煎炸、辛辣或刺激食物，而導致熱性症狀出現。

▼常見熱氣症狀：（按圖 👇👇👇）

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熱氣飲「廿四味」清熱？

中醫認為，「火」可分「實火」和「虛火」兩大類。兩者下火的方法都不一樣，不能夠單一地服用廿四味下火，必先分清楚上火是屬於虛火或實火，虛火人士若飲用廿四味有可能加重熱氣的症狀。

虛熱

中醫稱陰虛火旺，並不是指真的上火，而是陰液被消耗得太多，導致陰不足，陽較多。

• 常見成因：長期捱夜、運動過少所造成

• 常見症狀：面紅、手心腳心熱、咽乾、舌苔紅、口苦、失眠多夢、牙痛和乾咳少痰等

• 清熱原則：宜滋陰降火

▼虛熱食療：花旗參麥冬茶（按圖 👇👇👇）

實熱

實熱中醫稱為陽亢，身體的陰氣處於正常水平，但陽氣上升，出現實熱的不適症狀。

• 常見成因：主要與食物有關，進食過多燥熱和辛辣食物，較為急性

• 常見症狀：牙肉腫痛、面紅、口乾、口臭、生「痱滋」、喉嚨乾或痛、牙肉腫痛、生暗瘡、流鼻血、小便黃和赤熱、便秘

• 清熱原則：清熱下火

▼實熱食療：綠豆水（按圖 👇👇👇）

不同熱氣症狀，可能反映五臟上火，必須對症下藥！（01製圖）

五臟有火引致熱氣？

我們的五臟六腑皆可有「火」，導致身體上火原因有很多，潘醫師提到，「熱氣」可對應五臟，包括心、肝、脾、肺和腎，因外感、七情過激、飲食不節或勞累過度所致。

1. 心火

成因：經常心情煩躁、吃辣、煎炸、熱氣食物和捱夜等

心虛火表現：低燒、盜汗、心煩、口乾等

▼心虛火食療：百合雪耳玉竹湯（按圖 👇👇👇）

心實火表現：反覆口腔潰瘍、口乾、小便短赤、心煩易怒等

▼心實火食療：新鮮蓮子芯泡茶（按圖 👇👇👇）

2. 肺火

成因：感受外邪，或進食「熱氣」食物

肺虛火表現：乾咳無痰、痰中帶血、咽疼音啞、潮熱盜汗等

▼肺虛火食療：百合沙參豬𦟌湯（按圖 👇👇👇）

肺實火表現：咳黃痰或濃痰、口乾、喉痛、舌苔發黃、小便黃、便秘

▼肺實火食療：羅漢果菜乾豬𦟌湯（按圖 👇👇👇）

3. 胃火

成因：濕熱、食滯、嗜酒、嗜食辛辣、過食重味和滯胃的食物

胃虛火表現：輕微咳嗽、飲食量少、便秘、腹脹、舌紅、少苔

▼胃虛火食療：石斛麥冬茶（按圖 👇👇👇）

胃實火表現：上腹不適、口乾口苦、大便乾硬

▼胃實火食療：西瓜翠衣（西瓜皮）赤小豆豬𦟌湯（按圖 👇👇👇）

4. 肝火

成因：經常捱夜

肝虛火表現：手腳心發熱、盜汗（夜晚出汗）、身體消瘦

▼肝虛火食療：杞子菊花茶（按圖 👇👇👇）

肝實火表現：頭暈脹痛、眼睛紅、面紅、口乾、反復口腔潰瘍、小便短赤（量少，深黄）、心煩易怒、大便乾

▼肝實火食療：決明子茶（按圖 👇👇👇）

5. 腎陰虛

成因：經常捱夜，或病後體虛缺乏調理

腎陰虛表現：腰膝痠軟、眩暈耳鳴、失眠多夢、男子陽痿、遺精、婦女經少閉經或崩漏、形體消瘦、潮熱盜汗

▼腎陰虛人士及其他上火人士可多吃清熱的食材，例如：（按圖 👇👇👇）

＊需要根據個人體質進食，孕婦慎服，虛寒體質人士慎服！

最後，以上食療都應根據個人體質進食，建議服食前可向註冊中醫師查詢。

註冊中醫師潘咨遐（受訪者授權提供）

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