【護心】天冷易心血管病　太極5招護心強腰企喺度都促血液循環？

天氣冷，很多人心血管出問題，想預防心血管疾病，打太極拳是一個好選擇。美國《時代雜誌》於2002年曾將太極拳比喻為完美運動，有助改善全身血管彈性、紓緩痠痛、脊椎保健、四肢靈活、預防失智及減輕憂鬱。

心臟內科醫生林承箕指，，人一冷，全身血管一收縮，心臟打血出去遇到的阻力增大，會增加心血管疾病發作的機會。（影片截圖）

台灣TVBS節目《健康2.0》其中一集指出，天氣冷與心血管疾病息息相關，心臟內科醫生林承箕解釋，人一冷，全身血管一收縮，心臟打血出去遇到的阻力增大，加上天氣冷，水飲得少，血又黏稠，也會對心臟造成負擔。

林承箕醫生引述韓國的研究，指出溫差對心血管的影響，當晝夜溫差每增加1℃，心臟衰竭入院率提高3%；而溫度每下降10℃，冠心病發生及死亡率增加11%。中醫師呂萬安亦表示，寒氣入侵五臟六腑，會促發心絞痛、心痛或胸痺。

為了令身體溫度上升，不少人會選擇運動，加快血液循環。不過，如果有心臟問題、氣喘及肺部問題、糖尿病、腎臟病，或關節、脊椎毛病，以及有以下症狀人士，運動前應諮詢醫生的意見，減少運動時造成意外的風險。

▼有以下症狀的人士，在運動前應諮詢醫生的意見（按圖👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

太極好處

有一種運動比較安全，適合心臟病等患者，就是被美國《時代雜誌》稱為「完美運動」的太極運動。它有助改善全身血管彈性、紓緩痠痛、脊椎保健、四肢靈活、預防失智及減輕憂鬱。不同年齡層，甚至有疾病，如中風復健、關節炎、肺功能不好、肢體殘障人士也可以做。

中醫師呂萬安的研究指出，太極運動令人放鬆，可以提升副交感神經，預防心血管疾病。（影片截圖）

中醫師呂萬安與台北榮民總醫院的研究亦指出，太極運動令人放鬆，可以提升副交感神經，預防心血管疾病，打太極30至60分鐘後，心跳和血壓都會下降。

5個護心強脊太極動作：

▼1.腹式呼吸：強化血液循環，增加肺活量（按圖👇👇👇）

有些人習慣寒背，導致深呼吸時只能提起肩膀，脹開胸口進行胸式呼吸，這樣做肺活量只增加10-20%。相反，太極拳要求身體動作舒展，所以深呼吸時利用肋骨和橫隔膜，肺活量可增加50-70%，而且橫隔膜運動可以按摩腑臟。

▼2.站樁：拉伸頸椎和脊椎，改善血液循環，靜心（按圖👇👇👇）

把身體結構正位，因為行不正則氣不順，站姿不正確亦會影響健康，如膝關節受傷。

▼3.腳弓按摩：降低血壓、減緩呼吸、放鬆身心（按圖👇👇👇）

太極講求生發之氣，由內部產生能量供身體使用。足的三陰由腳一直走到腹部及胸部，而氣從地下而來，對腳底刺激，可升高人體副交感神經的活性，降低血壓、減緩呼吸、放鬆身心。動作簡單，中風患者、行動不便者亦可嘗試。

▼4.鬆身法：保健心血管（按圖👇👇👇）

▼5.穩定肩胛骨動作：改善脊椎健康及上背痠痛（按圖👇👇👇）

相關文章：【每日3分鐘】長期低頭致頸椎退化變直！頭暈耳鳴手痺6個動作紓緩