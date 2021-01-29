穀類早餐｜25款檢測家樂氏粟米片最低糖最高鈉！防三高要點揀？

撰文： 廖青霞 最後更新日期： 2021-01-29 08:00

穀類早餐，如粟米片（Cereal）、燕麥片（Granola／Muesli）看似有益，不過原來暗藏健康陷阱。市面售賣的穀類早餐款式多多，但部分高糖、高脂，甚至高鈉，天天吃更有機會致肥，或增加患心血管疾病、高血壓的風險！

穀類早餐，如粟米片或燕麥片，是不少人的早餐之選，但原來暗藏陷阱。（GettyImages）

穀類早餐有不同品牌、不同口味，自然有不同的營養成分，選購時有什麼需要注意？哪款穀類早餐是較低糖、低脂、低鈉？

穀類早餐好多種？

穀類物早餐有多種，例如粟米片（Cereal）、燕麥片（Granola／Muesli）等。Cereal就是我們熟識的粟米片，而Muesli和Granola被稱為燕麥片，以燕麥為主，額外添加果仁或是乾果等；至於兩者的分別，在於muesli是不經烘烤的，而granola是添加了糖和油去烘烤而成。記者從超市隨機挑選了25款穀類早餐檢測，比較其糖分、脂肪和鈉含量。

▼ 按圖看25款穀類早餐糖分含量排名（由高至低）按圖👇👇👇：

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為了追求更好的味道，部分穀類早餐會額外添加糖分，例如有糖粉的粟米片、裹了蜜糖或蜂蜜的granola。25款穀類早餐中，Meadows蜂蜜圈最高糖，每100克含33.9克；而最低糖的則是家樂氏原味玉米片，每100克含9克糖，最高糖和最低糖的相差近4倍。

認可營養師吳耀芬建議大家可選擇，每100克不多於15克糖的穀類早餐。

世界衞生組織（WHO）建議，每人每日糖分攝取量不應超過總熱量的5%，最多亦不應超過總熱量的10%。以成人每日攝取2,000千卡熱量計算，每日來自的糖分的熱量應少於100至200卡路里。1克糖含4卡路里，即每日糖分攝取量應少於25至50克（即約5至10粒方糖）。

▼ 按圖看25款穀類早餐脂肪含量排名（由高至低）按圖👇👇👇：

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攝取過量的脂肪，可能會導致心臟病、肥胖、高血壓、糖尿病等。認可營養師吳耀芬表示，Granola的口感酥脆,，原因是加入了油分烘烤，導致Granola脂肪含量較高；部分穀類早餐還會添加果仁，例如杏仁、榛子和瓜子等。

▼ 按圖看25款穀類早餐鈉含鈉量排名（由高至低）按圖👇👇👇：

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穀類早餐另一陷阱就是鈉含量過高！過量攝取鈉質，會增加患有高血壓的風險，因此我們可以留意穀類早餐的營養標籤，選擇較低鈉質的穀類早餐。

世界衞生組織（WHO）和聯合國糧食及農業組織（FAO）建議，健康成年人正常每日的鈉攝取量，不應多於2000毫克。

穀類早餐的抽樣中，發現玉米片的鈉普遍較高，最高鈉的的是家樂氏原味玉米片，每100克含667毫克鈉，而最低鈉的是雀巢蜂蜜星星，每100克含36.6毫克。可見，穀類早餐的鈉含量相差十分大。

認可營養師吳耀芬建議，大家可選購每100克不多於120毫克鈉的產品，以免增加患高血壓風險。

穀類早餐好有益？

認可營養師吳耀芬指，有些穀類早餐添加了富含不飽和脂肪和蛋白質的果仁，可以為我們提供好脂肪，例如Omega 3脂肪酸。而部分穀類早餐額外添加了維他命和礦物質，例如維他命A、B6、B12和鐵質等。維他命A幫助我們加強對黏膜的保護，提高抵抗力。維他命B6、B12有助維持神經系統的健康，鐵質能幫助我們製造紅血球。

穀類早餐小貼士

大家可以根據自己的口味和身體狀況，選擇適合自己的穀類早餐。一般來說，建議：

• 選擇低脂和低糖的穀類物早餐，並且多吃不同品牌或類型的穀類早餐，以建立均衡的飲食習慣 • 可根據商品包裝的建議分量，或是以30至40克的榖物早餐為一份，有利於控制熱量攝取 • 可搭配低脂或者脫脂奶，以用來補充蛋白質 • 可選擇性加入水果，吸收不同的營養素，同時增強飽腹感

▼ 不同的人應如何選擇穀類早餐？有什麼需要留意？（按圖👇👇👇）：

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「家營營養中心」創辦人、認可營養師（香港營養師學會）吳耀芬(Kathy)

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