抗衰老｜便秘牙罅大瞓得少8種衰老徵兆　毛巾操助平衡吃魚抗衰老

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-02-24 17:02

隨著年紀增長，大多數人都希望能看起來年輕，減少歲月在自己身上留下痕跡。但衰老是人體自然的生理過程，身體的器官功能也會隨著年紀增加逐漸衰退。衰老的現象除了明顯的臉部老化，像是出現皺紋、眼臉下垂等，在身體上也有一些明顯的改變，以下就來看看人體開始衰老之後有什麼徵兆。如果已經有這些現象發生，就要好好的保養身體，維持良好的作息、飲食均衡及規律運動，這樣有助延緩老化！

▼身體開始衰老的8種徵兆（點擊下圖看清！👇👇👇）

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身體開始衰老的８種徵兆

一、出現頻尿與便秘

因為腸道肌肉較無力加上腸道神經老化，在人體老化之後腸道蠕動減少，就容易有便秘、解便困難的狀況。此外，人在變老後，特別是男性，因為攝護腺肥大的問題，造成膀胱容量被壓縮而變少，且調控尿液的激素分泌變少，導致排尿頻繁，尤其夜間起來上廁所的次數變多。

二、五官感受力衰退

在到了65歲之後，人體的五感（視覺、聽覺、觸覺、嗅覺、味覺）也會逐漸出現顯著的衰退。例如牙齒不好、無法食用堅硬的食物，需要配戴假牙；或是唾液分泌變少，難以吞嚥食物，需要改吃軟質食物；耳朵開始重聽，聽不清別人說的話，需要配戴助聽器；無法明確感到冷熱，對於炎熱或是寒冷方反應都很遲鈍；慢慢聞不太到味道。如果目標物體不夠大，即使戴上老花眼鏡也看不清楚等等。

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三、睡眠習慣改變

人到一定年紀之後開始會出現睡眠行為的改變，包括難以入睡，睡眠時間比以前少（通常是起得較早），晚上容易醒，白天又精神不濟、昏昏沉沉，而經常在坐著看電視或用完正餐後就開始昏昏欲睡或打盹。

四、皮膚變差

隨著年齡的老化，會使得人的皮膚逐漸開始萎縮，防禦功能也跟著下降，再加上紫外線與環境污染的累積傷害、身體內部器官病變、營養較差、活動力減退、造成老人的皮膚問題，最明顯的就是在臉部、頸部與手臂手背出現皺紋，而肌膚不再滋潤亮澤，甚至因為血液循環變差、皮脂分泌下降、造成皮膚過度乾燥而發癢。

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五、身體柔軟度與平衡性變差

從過去能夠彎腰觸地、踢腿、蹲下起身，逐漸變成連摸到腳踝或小腿都有點困難，單腳站立就會搖搖晃晃不穩定，甚至發生摔倒或跌坐的狀況，而如果想要穿鞋與穿襪，沒法直接站立地穿好，而必須坐著或靠牆才能完成，某種程度代表關節已經逐步退化，使得活動範圍受限，平衡感與柔軟度都愈變愈差。

六、牙縫愈來愈大

一般而言，健康的口腔，在牙齒間的縫隙會被牙齦充滿，但隨著年紀老化，牙齦組織和齒槽骨會有逐漸萎縮的現象，讓牙齦漸漸消失，造成牙縫愈來愈大，有人則會覺得是牙齒愈來愈長，進而導致咀嚼力量變弱，接下來就是因為牙齦萎縮而造成的牙根鬆動與掉齒。

七、肌肉量變少

有些老年人會逐漸出現肌肉量變少，肌力與運動機能同時出現低落的狀態，也就是所謂的「肌少症」（Sarcopenia），人體骨骼肌肉會隨著年齡增長而減少，在70歲後人體是以每十年減少15％的速度加速流失。而如果再加上營養不足、慢性疾病，則會加速肌肉流失。老年人出現肌少症會有幾個特徵，第一個是體重減輕，例如在6個月內體重減輕5％。第二個是行動吃力，像是從座椅起身變得困難，例如需要撐扶才能起身；爬10階樓梯出現困難，爬了三兩階就需要休息。第三個是握力下降，取物困難，拿不動2公升的沙律油罐、也無法擰乾毛巾。

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八、大腦功能變差

成年人到一定年齡，大腦會不再產生新的腦細胞。這意味著，死去的腦細胞不會被新的代替，我們可用的腦細胞變少了，再加上身體血液循環變差，導致大腦供血不足，而逐漸出現短期記憶衰退或喪失，還有反應力變慢的狀況。例如出現常用物件放錯地方、想不出合適的用詞、記不得剛才看過的東西、走到某處卻忘記來做什麼，或是叫錯某人的名字。 而失智症（特別是阿茲海默症）的主要特徵就是短期記憶力的喪失與認知衰退，可能會帶來突發性的記憶或專注力缺失，以及個性的變化。

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