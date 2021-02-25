麩質敏感｜姜麗文食龍鬚糖肚脹如懷孕　嚴重可致命7陷阱要戒豉油!

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-02-25 08:00

無麩質（gluten free）食品，主要為麩質敏感人士而設。對麩質敏感的姜麗文早前在社交網站指自己因吃了兩粒含麥的龍鬚糖導致肚脹如懷孕及肚痛。究竟麩質敏感是什麼，有什麼症狀，哪些食物最容易「中伏」？

▼對麩質敏感的姜麗文因誤吃兩粒含麥的龍鬚糖而出現肚脹及肚痛症狀，更指一般會痛三四日才康復！（按圖👇👇👇）

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子宮內膜異位患者易有麩質敏感

姜麗文提及自己本身有子宮內膜異位症，一直有肚脹肚痛問題，估計麩質敏感源於子宮內膜異位症，並指有子宮內膜異位症人士一定要戒麩質。腸胃及肝狀科專科張世華醫生引用瑞典一個大型研究指，有子宮內膜異位症的女性患乳糜瀉（最嚴重的麩質敏感）的機會平均增加約1.4倍，但沒有相關證據指有子宮內膜異位症的女性一定會有麩質敏感。

有子宮內膜異位症的女性若戒吃麩質食物，有機會減輕經痛，但沒有治療子宮內膜異位症之效，張醫生建議患者應諮詢婦科醫生了解成因及改善方法。

麩質是什麼？

麩質是存在於小麥、大麥、黑麥，以至麥芽的蛋白質，亦即是俗稱麵筋中的「筋」。對麩質敏感人士，吃了含麩質的食品後會出現不良反應。

▼什麼人對含麩質食品有不良反應？他們會有什麼症狀？（按圖👇👇👇）

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對麩質食品敏感人士

「家營營養中心」認可營養師陳筠霖指，主要有三類人會對含麩質食品有不良反應，包括麩質不耐症（亦稱麩質敏感）人士，小麥過敏人士及乳糜瀉患者。

麩質不耐症人士：不可以吃太多含麩質的食品，若進食後容易出現肚脹、肚瀉、便秘等情況，症狀較輕微。

小麥過敏人士：由於免疫系統缺乏某些抗體，一吃含麩質的食品會出現過敏，如紅疹、痕癢、喉嚨腫痛等不同程度的過敏反應。嚴重甚至會出現血壓降低、氣管收縮等反應，可致休克或有生命危險。

乳糜瀉患者：乳糜瀉是一種消化系統疾病，患者如吃含麩質食品會出現嚴重腹瀉（一日內肚瀉兩次或以上），或是腸道發炎等問題，出現腹瀉或便秘、肚痛、腹脹等症狀。

上述三類人須進行無麩質飲食。

▼同場加映：麩質不耐症的13個常見徵狀（按圖👇👇👇）

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有麩質敏感人士要戒吃任何由小麥、大麥、黑麥等麵粉所製作的食品，常見的如麵包、蛋糕、意粉、餅乾、薄餅等。（GettyImages）

含麩質食品：麵包、蛋糕、意粉

陳筠霖表示，麩質敏感本身在香港不算十分常見，主要是西方國家的個案較多，但近期接觸的相關個案有上升趨勢。

有麩質敏感人士要戒吃：任何由小麥、大麥、黑麥等麵粉製作的食品，常見的如麵包、蛋糕、意粉、餅乾、薄餅，以及由大麥、麥芽釀製的啤酒等。

除了明顯含有小麥、大麥、黑麥等成份的食物外，不少食物是大家以為沒有麩質，但其實有機會暗藏麩質的食物，竟然連豉油都有份？

▼麩質食物陷阱（按圖👇👇👇）

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1.麵豉、豉油：大多用小麥製作

2.燒烤醬、沙律醬、番茄醬：有機會用含小麥的澱粉調較濃稠度，或食物廠房同時有製作其他含有小麥成分的食品，有機會混入其中

3.西式濃湯（如周打忌廉湯、薯仔湯）：西式烹調中有很多時會用到麵粉，令湯的質感更濃稠

4.現成漢堡扒：製作過程或會使用麵粉，增加肉碎的黏度，方便成形

5.烏冬及拉麵：需要使用小麥麵粉製作

6.蕎麥麵：蕎麥本身沒有麩質，但市面上的蕎麥麵有機會加入小麥粉製作

7.薯片：或含小麥成分調味料

陳筠霖指出，有麩質敏感、小麥過敏人士及乳糜瀉人士唯一方法就是戒食有麩質的食物，購買食物前留意食物標籤，如標明「無麩質」（gluten free）則可安心食用。

認可營養師、「家營營養中心」營養師陳筠霖（受訪者提供）

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