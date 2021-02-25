每日3分鐘｜身體柔軟減患癌腦退化風險　1招伸展防糖尿點至算僵硬

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-02-25 19:13

身體僵硬會令免疫力下降，增患癌、抑鬱症、認知障礙症風險；相反，柔軟的身體有助預防糖尿病、肝病和骨質疏鬆。TVB 外購節目《尋找主診醫生》其中一集提出，伸展不同部位可分別改善腰痛、平衝力差、易跌倒，甚至便秘等問題，並教大家做些增加柔軟度的動作。

你的身體柔軟嗎？節目引述醫學研究發現，身體柔軟除了可預防患病和受傷，亦跟身體年齡有密切關係，柔軟的人不只外表較年輕，連體質也較為健康。

身體柔軟除了可預防患病和受傷，亦跟身體年齡有密切關係。（Form／Unsplash）

身體僵硬血管老、易患癌？

身體僵硬程度和血管僵硬程度成正比，大部分身體僵硬的人士活動或運動較少，所以血液流動的速度會變慢。久而久之，血管的柔軟度便會消失，然後逐漸趨向老化。因此，血管老、糖尿病或容易動脈硬化的患者身體會較僵硬。

此外，身體僵硬更會令內臟功能變差，導致免疫力下降，增加患癌、抑鬱症和認知障礙症（腦退化症）風險。

可進行站立體前屈測試你的柔軟度！（《尋找主診醫生》截圖）

同場加映：身體柔軟度測試

站立體前屈測試柔軟度：將雙腳併攏，屈曲背部向下方伸展，以手指或手掌碰地面，距離地面愈遠愈僵硬

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節目提到，伸展不同部位可分別改善身體不同問題，例如伸展膝內側肌肉可改善腰痛。而節目中三名嘉賓，進行伸展運動後，發現柔軟度上升不少，做體前屈的動作分別可伸展多了1至15厘米的距離。

伸展腿部防糖尿病、肝病

柔軟性高的肌肉對健康非常重要，中山久德醫生於節目中表示，當肌肉進行活動時，肌肉會分泌出一種類似荷爾蒙的「肌肉激素」（Ｍyokine），即對人體有多種益處的物質，有預防糖尿病、肝病和骨質疏鬆的功效，更助我們燃燒脂肪。

▼糖尿病早期病徵：（按圖👇👇👇）

+ 12 + 12 + 12

可是，並不是每個人都適宜或有空閒時間做運動，中山久德醫生就稱，無需特別做劇烈運動，只要多活動平時不會動的部位，做一些平日少做的動作便足夠，他極力推薦大家多做伸展運動，使肌肉慢慢分泌激素。

▼伸展腿部，促進肌肉分泌激素（按圖學點做👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

經常腰痛與膝內側有關？

要改善及預防腰痛，多伸展腰部便可？節目中，川村醫生就表示，要預防和改善腰痛便需重點伸展一個部位——膝內側。膝蓋後的肌肉十分重要，他發現很多腰痛人士，膝內側的肌肉會特別僵硬。

人體上半身的姿勢與膝內側的彎曲程度有密切關係。（《尋找主診醫生》截圖）

人體上半身的姿勢與膝內側的彎曲程度有密切關係，而膝內側會因為老化和缺乏運動而變得愈來愈僵硬，最後甚至無辦法伸直。當膝內側無法完全伸直，負責支撐上半身的大腿內側肌肉也會萎縮，變得軟弱無力。然後，腰部的肌肉就會變形，不能正確支撐上半身，開始駝背，造成腰痛。

平時少走路、久坐的人因為少活動，膝內側會較僵硬和易腰痛，你的膝內側僵硬嗎？

▼你的膝內側柔軟還是僵硬？僵硬程度有幾多？（按圖學點做👇👇👇）

▼兩個伸展膝內側動作，有助預防及改善腰痛：（按圖學點做👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

體幹柔軟強化平衡力、防跌倒

節目中早稻田大學運動科學學院教授廣瀨統一學術博士指，體幹（胸部、腰部、背部周圍的身體中心部位）是身體的骨幹，人體的軸心。伸展體幹可以改變我們的姿勢，令外表看起來變得年輕，單靠腳跟和膝蓋難以令身體取得平衝，必須用體幹取得平衝，增強平衡力，減少趺倒的機會。

體幹是五臟六腑的容器，人的所有內臟都在體幹內，所以矯正體幹有機會令內臟的病症好轉，例如哮喘、心臟衰竭和便秘等，但病患者做之前最好諮詢醫生。

經常以不良姿勢使用智能產品，久坐都會令體幹僵硬，會使人容易趺倒引致骨折。什麼伸展運動可針對體幹，改善以上問題？

▼改善身體不良姿勢、防止趺倒的伸展操：（按圖學點做👇👇👇）

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