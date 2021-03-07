打嗝｜持續數天或心腦血管有事？胃部失調3大成因1個穴位神奇止嗝

撰文： 醫思集 最後更新日期： 2021-03-07 12:03

打嗝（亦可叫「打𤺊嗌」）停不了令人尷尬又辛苦，中醫認為出現打嗝與胃部失調息息相關！愛吃生冷、食無定時、進食過快、少飲水等等都會影響胃部？如何從根源調理並止嗝？ 撰文：註冊中醫師倪詠梅

打嗝是一種病，說出來可能很多人都不相信，但中醫稱為「打嗝」是列入中醫執業試範圍的常見疾病。

身體有時候會不自覺打嗝。（iStock）

打嗝不停與心血管有關？

打嗝幾乎人人試過，因飲食過飽而打飽嗝基本不是病，待食物慢慢消化即可緩解。不過臨床上可以打嗝了幾天、幾星期甚至幾年。曾經有位病人，已經打嗝了數年，求醫的時候神情非常疲累，面黃肌瘦，說幾句就「噯——」一下，已經嚴重影響飲食及正常社交。當然這種個案並不多，臨床上更多是連續打嗝一兩星期、或斷斷續續打嗝數月的病人。

一般來說，打嗝會在24小時內消失，在危重症病人身上出現打嗝的情況，代表病人狀況很差，病情隨時惡化。而臨床上，一些頑固的打嗝往往和心腦血管疾病、癌症相關，不過打嗝多數屬於脾胃問題。

雖說偶爾打嗝很正常，但若長時間不停打嗝，甚至持續數天、數週，就要特別留意了。（資料圖片）

打嗝元兇是胃部失調

中醫認為，打嗝的基本原因，是胃氣從胃中上逆於口，導致喉間頻頻有聲，是一個生理上常見的現象。從西醫觀點來看，打嗝是由橫膈膜痙攣收縮引起的。

打嗝的根源在於胃。胃氣應該是往下降的，帶動食物進入小腸消化吸收，大腸傳導糟粕，最後食物的渣滓形成糞便排出體外。可是胃部一旦失調，胃氣不能往下降，反而向上跑，就會形成「胃氣上逆」，形成「打嗝」了。

▼打嗝三大成因（按圖👇👇👇）

+ 7 + 7 + 7

1. 胃熱

徵狀：打嗝聲較響，胃氣上沖有力。伴有口臭、口渴、愛飲水、小便較黃、便秘

成因：喜歡吃煎炸辛辣食物，愛打邊爐、愛吃肉不愛吃菜、少飲水、過度進補，都會令胃熱熾盛，胃火上衝而導致打嗝

▼調理藥膳：清火竹香茶（按圖👇👇👇）

2. 胃寒

徵狀：打嗝聲低沉，多屬悶響，甚至覺得打嗝乏力；胃部總是覺得不舒服，吃熱的東西會紓緩，冷的東西加重；大便正常至稀爛、小便清而量多

成因：愛吃生冷東西如冷飲、雪糕、魚生、壽司；或是曾經著涼，令胃中寒冷。脾胃過寒則食物及氣不能通降，反而向上逆，形成打嗝

▼調理藥膳：生薑紅糖柿蒂飲（按圖👇👇👇）

3. 肝胃不和：壓力大、食無定時

徵狀：打嗝聲有力，心情差時會打嗝會更加嚴重。平日易唉聲嘆氣，有胃病如氣脹或消化不良問題

成因：中醫認為肝屬木，主情緒疏泄；肝胃屬土。如情緒壓力太大，肝木太過即會損傷脾土，導致腸胃失調。用現代的語言來說即「壓力大，腸胃壞」。尤其是如果工作需要食無定時或光速食飯的，更易傷脾胃。當脾胃受損，胃氣即不能下行，導致打嗝。

▼調理藥膳：疏肝健脾柚子茶（按圖👇👇👇）

除了食療外，也可以藉按壓穴位，改善打嗝情況。

▼神奇止嗝穴位：內關穴（按圖👇👇👇）

註冊中醫師倪詠梅（撰稿人授權提供）

▼同場加映：打嗝除了可因胃部失調引起，更有可能反映患病警號（按圖👇👇👇）

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