養生｜早8點思維強晚8點記憶力最好？必睇起床飲水睡覺最佳時間表

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-03-17 10:02

正常生活作息是養生的關鍵，你知道何時起床最好？哪些時間要喝水？幾點減肥最有效？幾點吃水果最好？還有最佳睡眠時間是幾點嗎？

人體最佳作息時間

中國北京中醫藥大學基礎醫學院教授李興廣認為，人體的最佳起床時間是5-6點，晨起、餐前、睡前都要補充水分，中午用餐後可小睡半小時，飯後一小時是最佳的減肥時間，而最佳吃水果時間是兩餐之間，睡前可喝牛奶幫助安眠。

▼人體最佳作息時間（點擊下圖看清！👇👇👇）

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要想肝臟好動靜結合少不了

李興廣表示，養身重點在「動」，養心重點在「靜」，動與靜結合可以消除浮躁情緒，改善身體新陳代謝，讓內臟器官得以調整，精力更加旺盛。

在動方面，肝病患者要選擇適合自己身體和年齡的運動，不要急於求成。由於選擇了不適合的運動，在運動中病倒或猝死者不在少數。

急性肝炎患者注意事項

李興廣強調，急性肝炎尤其是有重症化傾向者早期應臥床休息，症狀減輕後可以少量活動但要控制活動量。最好在飯後能安靜休息1-2小時，使血液集中於胃、肝、腸部，以利於肝臟血液循環。

已婚的患者要酌情控制性生活頻率，育齡婦女不宜懷孕，以利肝臟恢復。肝功能基本正常後，可以適當增加活動。

年齡大的人在運動時切忌過度、過急，運動時用力過猛危害很大。步行、慢跑、太極拳等是適合老年人的運動，練書法、繪畫也是適合老年人的動靜結合的運動形式。在靜養方面，主要是保持充足的睡眠，不要熬夜。

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本文摘自：《養肝就是養命：護肝七大步驟讓你從體內促進肝臟活力保健康》李興廣著

【本文獲「TVBS」授權轉載。】