減肥｜認清5種小肚腩助快速瘦身！壓力型多吃果仁哪類宜吃海鮮？

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-03-18 10:02

一談到身上的贅肉，大家第一個想到的通常都是小腹！10個減肥的人，9個有小腹肥胖的困擾，想戰勝小腹、遠離小腹婆稱號到底該怎麼做？讓Heho生活教你如何對症下藥！

▼5種小腹類型及解決方法（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 11 + 11 + 11

小腹有5種，每種解決方法大不同！

1. 壓力型小腹

通常壓力型小腹較軟，且位置下垂，從側面看會有點像懷孕。即使身材很纖細，也有可能因為慢性壓力而產生小腹。這是因為身體遇到壓力時，身體為了進入到備戰狀態，會讓皮質醇釋放更多糖分到血液中；但是當身體無法消耗這些能量時，這些糖分就會轉變形成脂肪。

可以這樣做：減輕壓力是消滅壓力肚的方法。做瑜伽、伸展操和充足的睡眠都能幫助身體放鬆。飲食上建議少量多餐，多補充綠色蔬菜、堅果，幫助體內「鎂」元素的補充，且每天最多2杯咖啡。

2. 甲狀腺型小腹

當甲狀腺功能衰退時，除了小腹外，手腳也都會出現腫脹、或脂肪下垂的狀況。這是因為新陳代謝減慢的同時，身體耗能的速度也在削弱，久了之後，熱量攝取就會多於消耗，進而產生脂肪。

可以這樣做：甲狀腺功能衰退需要就醫診斷，並且吃藥控制病情。如果是缺碘性的甲狀腺功能衰退，可以多吃含碘的食物，例如海鮮、深綠色的蔬菜等。

如果生小孩後3個月如果沒有瘦下來，仍像懷孕一樣，就是媽媽型小腹。（freestocks/Unsplash）

3. 媽媽型小腹

如果生小孩後3個月如果沒有瘦下來，仍像懷孕一樣，就是媽媽型小腹。可能是因為媽媽的腹壁肌肉太多，導致原本在分娩後，應該回到原位的肌肉並沒有動作，而讓肚腩下垂。

可以這樣做：在飲食上要避免不必要的熱量攝取，盡量達到均衡、清淡飲食，減輕身體負擔。沒事也能多做一些像仰臥起坐、棒式等，收緊腹壁的動作，都能有助於重拾腰間線條。

4. 水梨型小腹

有水梨型小腹的人雖然是瘦的，但在低腰和臀部這2個位置，都會有明顯的脂肪堆積。這種狀況主要是因為雌性荷爾蒙的變化影響，像是懷孕、服用避孕藥、荷爾蒙失調等情形，都有可能造成水梨型小腹。

可以這樣做：避免吃高飽和脂肪的食物，像是蛋糕、忌廉等甜品。另外可以多吃一些大豆、綠葉蔬菜等食物，平衡體內的賀爾蒙激素。

5. 紅酒型小腹

小腹主要集中於前方，臀部不會特別肥。通常是因為吸收太多酒精或碳水化合物而導致小腹形成。

可以這樣做：酒的熱量其實非常高，一罐啤酒或一杯紅酒的熱量就大約120大卡，跟半碗飯熱量一樣多，所以想消除紅酒型小腹，最快的方法就是戒酒以減少熱量攝取。

▼同場加映：減肚腩食物清單（按圖率先了解👇👇👇）

+ 11 + 11 + 11

相關文章：【減肚腩】壓力大唔夠瞓易有大肚腩！薯仔花生簡單燒脂4大貼士

▼同場加映：促進新陳代謝的方法（按圖率先了解👇👇👇）

+ 21 + 21 + 21

相關文章：【減肥】新陳代謝慢易肥脫髮快衰老！促進代謝10種方法飲凍水多企

延伸閱讀：多吃杏仁能降膽固醇！研究證實：堅果中一半的脂肪不會被吸收！

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】