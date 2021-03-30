撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-03-30 14:54

近年黑糖大熱，不少飲料店均有爭相銷售黑糖相關飲品，如黑糖珍珠奶茶和黑糖薑母茶等。在中醫角度，黑糖具有補中益氣、健脾暖胃的功效，對於經期不順及經痛現象都有緩解作用；添加上不同食材後更有健胃排毒之效，因此被視為一年四季都可飲用的平價補品。本文請來註冊中醫師莊世華醫師為大家介紹黑糖的好處，以及拆解有哪類人士不適宜進食黑糖。

內含豐富礦物質 可溫經止痛暖胃

黑糖是所有糖類中顏色最深，帶有棕色及獨特的焦香味道。白甘蔗榨取蔗汁後，經過過濾去除雜質後，直接用高溫煮至水分蒸發，糖漿會慢慢濃縮，冷卻完成便會形成糖塊。過程中並無經過精製過程，因而比白糖和冰糖保留較多維他命B及C，還有如鐵、鈣、鎂等礦物質。

（圖片：hocom.tw）

中醫認為黑糖屬於溫補食材，經高溫烹調後的焦味會入心、脾經，更具有補中益氣、止痛、活血散寒等功用。莊醫師表示，「對於血虛體質的女士來說，因為她們缺乏血去濡養臟腑，導致小腹氣血不順、皮膚溫度下降及臟腑機能下降，從而導致經痛。針對這種經痛成因，基於黑糖具有溫經止痛和胃的功效，飲用黑糖是可立竿見影地減輕經痛，因為寒者熱之，得溫則痛減。」加上黑糖含鐵量高，溫熱飲用可讓身體溫暖，加速血液循環，協助女性排出經血變得順暢和乾淨。

（圖片：health.qq）

舒緩部分女性經期不適 脾胃虛寒者尤其有效

然而需要注意，不是所有體質都適合在經期時服用黑糖。如果是肝火血熱的女士就不宜多吃黑糖，她們服用黑糖反而會造成更嚴重的經痛、經血淋漓不止，甚至會令內熱積聚於子宮，造成嚴重損害。莊醫師續指，如果女士有手腳冰冷、胃部位置皮膚溫度偏低等脾胃虛寒的症型，可以在經期前七天，用黑糖沖泡兩片約五元硬幣厚的薑片，服用三至五天，以減輕經痛。由於生薑味辛性溫，有健胃的功效，當黑糖加上薑片兩者相輔相乘，亦可以調理因胃寒而帶來的胃痛、消化不良和肚瀉等。「但不論是貼暖包還是飲用黑糖茶飲，都是一些治標的方法，長遠還是需要透過調理身體機能以達致止經痛的效果。」

除了女士可以服用黑糖減少經痛外，由於黑糖亦有補中益氣的功效，適合有食慾不振、營養不良的人士飲用。莊醫師說：「脾胃性格喜溫、惡寒、惡濕，它喜歡溫燥，我會形容脾胃好像要有個工作溫度，如果沒有工作溫度，功能就會欠佳，如果胃火過多可能會有胃氣、口氣、經常肚餓；如果脾胃虛寒的人士，會導致不想飲食、體重下降，飲用黑糖則可以幫助脾胃補中益氣、和胃，增加食慾。」

（圖片：yskpw）

攝取黑糖有限量 以下人士不易多吃

雖然黑糖飲品標榜養生，然而由於本質上還是「糖」，本身已經是肥胖、三高、糖尿病或腸胃病患者都不宜多吃黑糖，因為過量攝取糖份除了會增加身體熱量，亦會造成痰濕體質，影響消化功能，長遠或會引致疾病。

莊醫師表示，黑糖的補性雖能補脾胃虛寒之症，改善手腳冰涼、無力、體力差等問題，但其溫性會使得上熱更盛，口乾咽乾的症狀加重，嚴重時會加重牙齦腫、牙齦出血、口腔潰瘍和喉嚨痛等。因此熱性體質、胃火亢盛的人飲用黑糖會更煩躁怕熱、腹瀉或便秘等上火症狀。

另外需要留意的是市面上預先包裝的黑糖方塊磚，一般在生產過程中需要添加更多糖以保持口感，以台灣市面出售的黑糖老薑茶粉為例，一包20克含糖16.6克，含糖量相當83%，桂圓紅棗茶粉含糖量更高達91%，如果每天沖一杯桂圓紅棗茶，一個月等於就多吃了45顆的方糖，長遠會造成糖尿病。

莊世華醫師，香港註冊中醫師。（照片由醫師授權刊登）