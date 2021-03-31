黑枸杞玫瑰花茶｜蔡卓妍推介美白抗氧化　黑杞子紅杞子功效有別？

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-03-31 12:00

38歲的蔡卓妍（Sa）保養得宜，長得童顏的她日前在社交平台分享美麗秘訣，飲黑枸杞（黑杞子）玫瑰花茶就可以美顏護膚兼消除疲勞！平日大家食用的杞子多為紅色，與黑杞子有什麼分別？黑枸杞玫瑰花茶有什麼功效？什麼人士飲用時要注意？

蔡卓妍（阿Sa）對養生很有心得，較早前曾在社交平台分享紓緩經痛的三棗茶，指曾經歷經痛，後來靠它改善情況。她近日又在平台向大家推薦一款養生花茶，這款花茶更有抗氧化和美白的功效，材料和製作方法都十分簡單。

▼阿Sa介紹黑枸杞玫瑰花花茶，只需10分鐘就可以美顏護膚兼消除疲勞？（按圖👇👇👇）

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註冊中醫師潘咨遐回應，黑枸杞玫瑰花茶製作簡單，兩種材料加溫水或冷水沖泡即成，不必添加任何配料。

我們一般所見的杞子為紅色。（HK01）

枸杞子和黑杞子有什麼分別？

阿Sa提到要用黑杞子加玫瑰花，黑杞子和一般我們見到的紅色杞子有什麼分別？潘醫師指，紅杞子是《中藥藥典》的藥物，黑杞子則較多用於保健，中醫不會將黑杞子代替紅杞子作治療用途。

功效相近：兩種杞子都具滋補肝腎、益精明目的功效，可用來治療眼睛乾澀、月經不調、更年期症狀等

▼黑杞子被稱為「抗衰老神器」，同時有其他功效：（按圖👇👇👇）

▼杞子的功效（按圖👇👇👇）

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黑杞子。(VCG)

如何選擇黑杞子？

大家可根據黑杞子的顏色和味道選擇較佳的杞子：

顏色︰油黑

因為花青素含量較豐富，果粒呈油黑色，非青海產區的黑杞子普遍偏黃，果粒呈暗灰色，沒有光澤。

味道：微甜

直接咀嚼時味道微甜，有淡淡香味。

泡水︰礦泉水變紫 自來水變藍

用不同酸鹼度的水來泡黑杞子會呈現不同的顏色，用礦泉水（酸性水）來泡，水色偏紫；用自來水（鹼性水）來泡，水色則會偏藍。

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玫瑰花茶不是所有女士皆適合飲用。（資料圖片）

黑枸杞加玫瑰花達養顏功效

玫瑰花味甘、微苦、性溫，有活血止痛、清熱解渴、理氣平肝、促進血液循環的功效。中醫亦常常把它用於治療因情志而引起的病症，尤其是針對因爲情緒不暢所導致的胸脅疼痛、胸悶、胃痛、腹痛、痛經、經前乳房疼痛等。

玫瑰花與黑枸杞合用，有潤肺、清肝、滋腎、益氣、活血止痛、清熱解渴、理氣平肝、促進血液循環、美容養顏的功效。

此茶特別適合長期使用電腦、面色暗啞的人士飲用，飲用前請先諮詢註冊中醫師。

一星期飲一次為宜

阿Sa提到他每次開工都會飲黑枸杞玫瑰花花茶，但潘醫師提醒，雖然此茶養顏明目，但飲過量會容易胃脹，上火，可能出現喉嚨痛的等症狀。因此，建議每周飲一次為宜。

另外，高血壓、感冒、脾胃偏熱、胃滯腹脹、消化不良，糖尿病患者等人士都不宜飲黑枸杞玫瑰花花茶用。

▼不宜食用杞子的人士：（按圖👇👇👇）

▼不宜食用玫瑰花的人士：（按圖👇👇👇）

食療推介：玫瑰花桂圓紅棗枸杞茶

▼枸杞玫瑰花花茶加入桂圓和紅棗具行氣活血、養血寧神，特別適合失眠、頭暈、面色蒼白、經痛的人士飲用：（按圖👇👇👇）

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註冊中醫師潘咨遐（受訪者授權提供）

▼同場加映：想護眼美顏除了飲茶外，亦可吃以下天然食物，也具護目和護膚之效：（按圖👇👇👇）

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