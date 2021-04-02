糖尿病穴位｜補腎益氣減口乾舌燥　降糖尿4穴位幾點按3個月見效？

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-04-02 22:02

中醫上認為，治療糖尿病有「四大穴道」，它們分別是胰俞穴、魚際穴、內庭穴和太溪穴。

▼4大穴道改善糖尿病（按圖率先了解👇👇👇）

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方法：在每天晚上9點，按揉雙側魚際穴大約3分鐘，之後再按揉兩側胰俞穴大約2分鐘，最後按揉內庭、太溪穴各3分鐘。配合降血糖的藥，堅持3個月，糖尿病就能夠得到明顯的改善。

1. 胰俞穴

位置：脊柱旁開四指，肩胛骨下角下面約兩指的地方。

功效：可有效刺激胰島素分泌。

胰俞是經外奇穴，而它是治療消渴（糖尿病）的經驗效穴，位於足太陽膀胱經的循行路線上，經常按揉此穴位能夠有效地刺激胰島素分泌。

2. 魚際穴

位置：大拇指第二節後面，連接手腕和拇指第二節的骨中點處，手掌和手背交界的地方。

功效：緩解多口渴的症狀。

魚際則是肺經的滎穴，按揉它具有滋陰降火的功效；太溪在五行中屬水，肺為金，按揉太溪就是「金生水，金水互生」，而且腎陰是一身陰氣之本，補腎陰其實就意味著補肺陰。中醫裡面講，「肺為水之上源」，是指肺是人體上面水的源頭，而且肺有「通調水道」的功能，就是肺要調節、疏通好全身的水液代謝。如果肺陰不足了，而且有外來的燥邪入身，這樣就在人體內形成了惡性循環，自然肺通調水道的功能就失常了。當全身的水不能正常地分布到各個臟腑器官時，雖然喝的水多，但是吸收不了那麼多，所以人仍然會覺得口乾舌燥。

魚際則是肺經的滎穴，按揉它具有滋陰降火的功效。（龔嘉盛攝）

3. 內庭穴

位置：足背當第2、3跖骨結合部前方凹陷處。

功效：抑制食慾，可抑制糖尿病的多食症狀。

內庭穴則是足陽明胃經的滎穴，「滎主身熱」，它具有非常好的善祛熱邪功效。可以抑制多食的症狀。

4. 太溪穴

位置：足內側，內踝後方與腳跟骨筋腱之間的凹陷處。

功效：補腎益氣。

中醫認為糖尿病的根本在於腎陽氣不足，體內的水無法正常排出。加上降糖藥物帶來的副作用，加重了腎虛症狀，嚴重的可能會導致糖尿病腎病。

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