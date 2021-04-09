農藥殘留｜殘留最多農藥10種食物蘋果菠菜上榜！洗唔淨可致癌畸胎

撰文： 林嘉珮 最後更新日期： 2021-04-09 22:30

蔬菜生果以為清洗乾淨，其實暗藏農藥而不自知？美國環保組織EWG最新發表研究，測試不同蔬果的農藥殘留，排列出10種最易殘留農藥的食物，當中大部分蔬果都是港人常食！哪種最多農藥？如何清洗才安心？吃下農藥對身體有什麼影響？

美國權威性環保組織Environmental Working Group（EWG）聯同哈佛大學研究團隊，早前發表了一份報告，測試46種常見蔬果的農藥殘留水平，分別選出「Dirty Dozen™」（殘留農藥最多）和「Clean Fifteen™」（殘留農藥最少）的各10款蔬果，一起來看看吧。

▼殘留農藥最多蔬菜排名（由低至高）（按圖了解👇👇👇）：

+ 5 + 5 + 5

▼殘留農藥最少蔬菜排名（由低至高）（按圖了解👇👇👇）：

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辣椒樣本含有多達115種農藥

今次的檢測報告中，椒類蔬菜，包括辣椒、三色椒是初次上榜的蔬菜。研究人員指出，樣本中的椒類竟然含有115種不同的殘留農藥！這些農藥部分被人體吸收，但部分隨着尿液排出體外，專家同樣在尿液樣本裏發現了農藥殘留，並表示農藥在體內累積，會增加患上胃癌、食道癌風險，無法排走的毒素什至會在肝臟累積。

愈紅愈光澤的蘋果，農藥愈多

EWG報告指出，蘋果樣本中平均被驗出含有4.4種農藥殘留，專家解釋，蘋果在出售前，表皮經常都會被噴射化學劑，防止蘋果在冷藏和運送過程中變瘀黑。但這種化學劑有機會形成「亞硝胺」，增加患上胃癌和食道癌的風險。

Super Food羽衣甘藍農藥難清洗

羽衣甘藍的農藥難以完全被清洗，亦非常容易殘留化學物質和農藥。報告指出，這種蔬菜多做成沙律，不會煮熟食用，導致農藥更難清走。EWG研究中，其中一份蔬菜樣本都被驗出20種農藥！

最高濃度農藥：菠菜

菠菜的農藥含量比一般蔬菜平均高1.8倍，濃度相當高。菠菜是一種較易「引蟲上身」的蔬菜，因此有機菠菜的菜葉，偶有發現小蟲和蟲孔，農夫會噴灑更多農藥和化學劑，殺蟲之餘亦要保持葉片光鮮完整。食菠菜一定要清淨啊！

30％草莓樣本含超過10種農藥

送禮常客的草莓幾乎連續6年蟬聯EWG榜首！幾乎所有樣本中都含有10種以上的農藥殘留物。不只在草莓的果實表皮被驗出農藥，連種植的泥土亦殘留了大量高濃度的殺蟲水。研究揭露農夫在播種前，都習慣用有毒氣體對土壤進行「消毒」，以殺死隱藏在泥中的蟲子，如此高濃度的化學物非常難洗淨，專家建議少吃。

農藥禍害

▼為何農藥禍害如此深遠？（按圖了解👇👇👇）：

1）易殘留

根據是次EGW報告，所有蔬菜樣本在收成後和食用前都會先用清水洗淨，但實驗証明依然有農藥殘留，不只是蔬果表皮，土壤和植物本身已藏有大量有毒化學劑，對人體造成影響。土地若被化學毒素污染，則會流入自然界生態系統，不斷循環。

2）易在體內積聚

殘留農藥的蔬果，在進食時會被人體吸收，部分除尿液排出體外，部分則在身體不同部位積聚。EGW的研究表明，部分的農藥在實驗志願者的尿液樣本被檢測到，當中更含有11種農藥之多。無法順利排出的農藥會積聚在消化系統、肝臟、神經系統和血液之中，若孕婦體內的化學毒素更會影響胎兒，劑量大會造成畸胎和中毒症狀。

3）不易清除

用清水洗一次難以徹底洗走農作物上的殘留農藥，EGW報告指，很多人在沖洗蔬果時草草清洗抹乾就進食，用水沖洗只能帶走表皮上的少量細菌和農藥殘留物，而且蔬菜有較多較難清洗的部位，令化學藥劑更不易察覺。

4）難以避免

使用農藥滅蟲，已成為全球農業趨勢。根據歐盟統計局（Eurostat）2015年數據，使用最多農藥的法國，農業面積為29,115.2千公頃，2013年卻使用了3,318吨殺蟲水，然而法國已立法規管農藥使用量，3,318吨殺蟲水已算是低水平的數字。

因此，除了標榜有機的食物，否則幾乎所有蔬菜、農作物在不同程度上都有使用農藥殺蟲和除草。在全球糧食供應愈趨激烈的情況下，使用農藥能確保收成和產量，結果令更多農民和供應商在蔬菜上「動手腳」。

農藥對健害的影響

▼農藥對健康又有什麼影響？（按圖了解👇👇👇）：

世界衛生組織報告指出，全球每年有300萬人死於農藥中毒。這些五花八門的化學藥品，除了對身體造成急性健康風險，更會造成延續幾代的健康影響。當中，台灣更有392人因非畜意性農藥中毒（即排除自殺、他殺等因素攝入農藥）入院。綠色和平（Grennpeace）列出了農藥對人類的影響：

1）影響生育能力

歐洲一份報告証明，現今 18 ～ 25 歲的成年男性，每 5 人有 1 人有精子質量下降。殘留農藥會對男性生育能力帶來嚴重影響。研究人員發現，尿液中有 3種常見農藥成分，即：甲草胺 (Alachlor)、草脫淨(Atrazine) 和二嗪農 (Diazinon) 的男性，精子質量遠遠低於一般男性的 10 倍。以上3種成分常見於大部分農業用除草劑。長期攝取農藥會導致不育。

2）致癌

EGW報告已明確指出，農藥含有的有毒化學物質會提高人類患癌風險，同時增加細胞變異的機會，令腫瘤惡化。例如蘋果表皮用以保鮮的化學劑亞硝胺令人較易患上胃癌和食道癌。世界衛生組織將現時使用的農藥危害分為3類：致癌物質、神經毒素和致畸物質。

3）神經系統受損

報告指出，部分化學毒藥因其含有的特殊結構而具有遲發性神經毒。這種毒素在生物體內有高累積性，一旦被攝取不易排出，有毒粒子會透過母體傳給胎兒。聯合國一項針對2歲～5歲兒童的研究証實，生活在使用大量有機磷（農藥的一種）農田的孩子，學習能力相對較低，短期記憶能力亦會較差。

4）畸胎

由於部分農藥的化學劑含有一定的神經毒素，而且會在懷孕婦女體內積聚，毒素會直接傳給胚胎。

5）急性中毒

農藥對人體具潛在毒性，高劑量可引起急性中毒，病徵包括：嘔吐、腹瀉、肚痛、暈眩和身體麻痺，嚴重者會呼吸困難、視力模糊和抽筋等，甚至喪命。

如何安全清洗蔬菜？

既然大部分蔬果都難避免農藥殘留，那麼怎樣才能食得安心？世界衛生組織和世界各國對食品中的農藥殘留物會進行評估，並規定了安全的攝取量（ADIs）和食品中農藥的最大殘限量（MRLs）。對於清洗蔬果的方法，香港食物安全中心亦有以下建議供大家參考：

用流動的清水沖洗蔬菜和刷洗表層堅硬的果菜均是清洗農產品的有效方法。（圖片來源：食安中心）

1）用流動的清水徹底沖洗蔬菜。

2）用清潔的刷子刷洗表層堅硬的農產品，以去除表面及縫隙中的污垢和其他物質（包括除害劑和污染物）。

3）不建議使用肥皂、配方洗滌劑或農產品清潔劑等清洗蔬菜。

4）用清水浸泡及焯菜可有效去除污垢和減少除害劑殘餘，但由於在處理過程中會導致營養素流失，故不再認為是必要採用的措施。

5）可摘除青菜的外葉。