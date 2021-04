含糖飲品｜哈佛研究：1天2杯心血管病死亡風險增3成　飲多早死？

撰文: 方格子 最後更新日期: 2021-04-20 10:49

現代人手一杯含糖飲料,這使很多疾病控制不是很好啊!我們的社會進步了,我們的身體健康沒有因此進步。你看看癌症愈來愈多,疾病愈來愈複雜,大部分都是和個人生活飲食文化有關,你們會相信嗎? 撰文:黃軒(台灣註冊醫師)

我最近閱讀哈佛大學研究人員在國際期刊《循環》(Circulation)登刊的"Long-Term Consumption of Sugar-Sweetened and Artificially Sweetened Beverages and Risk of Mortality in US Adults"的文章,哈佛大學的研究人員分析了1986年至2014年共3萬7716名男生和8萬647名女生,其飲用含糖飲料(sugar-sweetened beverages, SSBs)或是人工代糖飲料(artificially sweetened beverage, ASBs),他們想找出,這兩種含糖飲料和死亡率之間的關係。

含糖飲料(sugar-sweetened beverages, SSBs)是指:那些添加了高熱量甜味劑的飲料。

人工代糖(artificially sweetened beverage, ASBs)是指:低熱量的甜味劑,常會添加到要減少熱量的飲料中。

+ 8 + 8 + 8

在這30年當中,這些人共有3萬6436名人士死亡,這些當中有7896的人是由於心血管疾病致死,而有1萬2380人是由於癌症致死。在這近30年中,研究人員都只問他們喝飲料的習慣和數目,經過排除飲食和生活習慣後,發現飲用含糖飲料(SSBs)會導致更高的死亡風險,且飲用愈多含糖飲料,愈早死。

美國塔夫茨大學(Tufts University)早期的研究,也收集了187個國家多種不同類型的含糖飲料,從含糖的氣泡梳打飲料到補充能量的含糖飲料,也包括了含糖果汁以及運動的含糖飲料。

發現含糖飲料: 1. 造成13萬3000人死於糖尿病; 2. 造成4萬5000人死於心血管疾病; 3. 也因各種癌症,導致了6000人死亡。

▼喝多少杯含糖飲料比較容易早死?(按圖細閱👇👇👇)

+ 6 + 6 + 6

每月飲用1至4杯含糖飲料的人,相比每月飲用含糖飲料少於1次的人,其死亡風險會上升1%。每星期飲用2至6杯含糖飲料的人,其死亡風險則會增加6%。每天飲用1至2杯含糖飲料的人,其死亡風險則會增加14%。而如果每天飲用2杯或以上含糖飲料的人,其死亡風險會上升21%。

性別

而含糖飲料對女性死亡風險影響,則比對男性更大。且女性受到的影響更甚,同樣一天2杯,男性死亡風險增加29%,女性死亡風險卻增加了63%!

心血管疾病死亡率

含糖的飲料,不管有沒有加入人工代糖或只是加入原本的蔗糖,研究人員發現都會增加心血管疾病死亡率。每日飲用2杯或以上含糖飲料,比不飲用或較少飲用含糖飲料的人,其因心血管疾病而提早死亡的風險增加了31%,而如果每天飲用最多只有1杯含糖飲料,其因心血管疾病而提早死亡的風險,也增加了10%。

人工代糖,也沒有想像中的那麼安全

人工代糖是低熱量的甜味劑,常會添加到要減少熱量的飲料中。市面上的人工甜味劑以糖精(Saccharin)、甜精(Cyclamate)及阿斯巴甜(Aspartame)為主。在我們接觸到含有人工代糖的飲料裡面,絕大多數是使用阿斯巴甜(甜度為一般糖的150~250倍 )來取代蔗糖或高果糖糖漿。

《美國醫學會期刊-內科學》(JAMA Internal Medicine)2019年發表研究了英國在內的10個歐洲國家,共有45萬1743名參與者。研究持續追蹤長達16.4年,期間共有4萬1693人死亡,那些每天喝兩杯250毫升或更多說是「零卡飲料(diet drink)」,其實就是人工代糖飲料,這些人在16年內死亡風險增加26%,在單獨針對心血管疾病死亡率方面,這些人則是上升了52%。

所以,只要你每天2杯人工代糖飲料,死亡風險增加26%,心血管疾病死亡風險也上升了52%。

+ 35 + 35 + 35

含糖飲料,是健康靜默殺手

人類進步了、物資愈來愈豐富,我們的生活也愈來愈享受,而且毫無察覺的含糖飲料,是健康靜默殺手。在臨床上常遇到被問:「為什麼會得癌?」

其實答案就是在日常生活中的吃吃喝喝,多年以後,得癌得病的人愈來愈多,我們的醫療科技愈來愈先進,也無法減少十大死因,癌症、心血管疾病、腦血管疾病,幾乎佔據了各國的前3名。

其實,落實健康,就是拒絕或减少喝含糖飲料,然而現實世界各地的人民,從小就是一直喝這些飲料呀,儘管科學告知我們:喝愈多,愈早死,而你還在喝……人類,是不是很矛盾的動物呢?

然後多年後,又問醫生:「為什麼會這樣?」

答案也許如下:

1. 每天2杯人工代糖飲料,死亡風險增加26%,心血管疾病死亡風險也上升了52%。



2. 每天飲用2杯或以上含糖飲料的人,其死亡風險會上升21%。每天飲用2杯或以上含糖飲料,比不飲用或較少飲用含糖飲料的人,其因心血管疾病提早死亡的風險,也增加了31%。



3. 同樣一天2杯,男性死亡風險增加29%,女性死亡風險卻增加了63%!

+ 17 + 17 + 17

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載,作者:黃軒醫師,原文:這些飲料🥤,喝越多,越早死,而你還在喝...】