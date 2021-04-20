豆漿檢測｜豆美味低糖豆漿1支=5粒方糖！黑白豆漿蛋白質哪種較多?

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-04-20 21:31

豆漿營養豐富，內含蛋白質、維他命B雜、C、E，以及鐵、磷、鋅、鈣等幾十種礦物質。不過，豆漿亦有白豆漿和黑豆漿之分，兩者的營養價值有什麼分別？我們從市面上抽取18個樣本檢測，發現不同品牌的低糖和正常糖分的豆漿相比，其糖分可相差近4倍，一起看看不同品牌的蛋白質和糖分差別。

我們常見的豆漿都以白豆漿為主，白豆漿和黑豆漿的主要原材料分別是黃豆和黑豆，熱量其實分別不大。

▼白豆漿和黑豆漿的營養大不同？（按圖👇👇👇）

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一般1杯250毫升豆漿有8毫克的蛋白質，約等於1隻蛋的蛋白質含量（1隻蛋的蛋白質含量約6克）。我們在惠康、百佳、一田、HKTVmall和759隨機檢測了18款豆漿，看看它們的蛋白質及糖分含量相差多少。

黑豆漿和白豆漿的蛋白質含量相若？（視覺中國）

黑、白豆漿蛋白質含量相若

是次檢測反映，黑豆漿和白豆漿的蛋白質含量相若。蛋白質含量最高的白豆漿「marusan無調整有機豆乳」每100毫升含4克蛋白質（相等於0.67隻雞蛋），而蛋白質含量最高的黑豆漿「維他奶低糖鮮黑豆漿」每100毫升含3.2克蛋白質（相等於0.53隻雞蛋）。

▼18款豆漿的蛋白質含量排名（由低至高排）：（按圖👇👇👇）

+ 24 + 24 + 24

整體而言，最高和最低蛋白質含量的豆漿相差2克，一隻雞蛋約有6克蛋白質，即相差三分之一雞蛋的蛋白質含量。

「marusan無調整有機豆乳」的蛋白質含量最高，每100毫升有4克蛋白質，若以一杯250毫升計算，飲一杯便可攝取10克蛋白質，即達1隻半雞蛋的蛋白質含量；而「維他奶純豆漿（無添加糖）」的蛋白質含量則最低，每100毫升有2克蛋白質，飲用一杯250毫升的話可攝取5克蛋白質，接近1隻雞蛋的蛋白質。

世衛建議，一般健康的成年人每天需攝入的蛋白質分量約為每公斤體重0.83克。以一個50公斤的成年人為例，他每天需攝取的蛋白質分量約為41.5克。

▼同場加映：蛋白質有效修復細胞、促進新陳代謝、維持人體運作，還有助穩定血糖和増肌等。當蛋白質不足，免疫力亦會隨之下降，並出現以下症狀（按圖 👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

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最高糖和最低糖相差近4倍

是次檢測中，最高糖分的是「壹品原味豆漿」，每100毫升含有7克糖，接近一粒半方糖。假設飲一杯250毫升的「壹品原味豆漿」，即攝取了17.5克糖，約為3粒半方糖的分量。而「正豆有機黑豆漿」的糖分則最低，每100毫升含有1.8克糖，約只是「壹品原味豆漿」含糖量的2成半。

▼豆漿的糖分排名（由低至高排）：（按圖👇👇👇）

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一支低糖豆漿含近5粒方糖

據食物安全中心，聲稱為「低糖」的食物必須每100克或毫升含不多於5克糖，是次檢測的低糖豆漿均符合標準。而「豆美味低糖鮮豆漿」和「維他奶低糖鮮黑豆漿」每100毫升含有5克糖，相等於1粒方糖，即飲用一支「豆美味低糖鮮豆漿」會攝取25克糖（相等於5粒方糖），而飲一盒「維他奶低糖鮮黑豆漿」則攝取11.8克糖分（逾２粒方糖）。

世界衞生組織（WHO）建議，每人每日糖分攝取量不應超過總熱量的5%，最多亦不應超過總熱量的10%。以成人每日攝取2,000千卡熱量計算，每日來自糖分的熱量應少於100至200卡路里。1克糖含4卡路里，即每日糖分攝取量應少於25至50克（即約5至10粒方糖）。

飲糖分高飲品易有皺紋損皮膚

攝取太多糖分，除了會使體重上升，更會令皮膚變差，例如經常出現暗瘡、女性經期荷爾蒙失調，甚至提早出現皺紋及老化。除此之外，更有可能導致肥胖、高血壓、糖尿病等疾病。一旦患上糖尿病，更會增加患腦血管病、心臟病、足部壞疽、視網膜病、腎病及神經系統疾病的機會。因此，即使選購低糖豆漿時，謹記仔細閱讀營養標籤，注意含糖量！

▼同場加映：早前有研究指，常喝含糖飲料的人士死亡風險更高！（按圖👇👇👇）

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