中風檢測｜1隻手指公即測中風先兆　6招減風險喝咖啡日吃2蘋果？

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-05-10 20:18

中風來得快又急，但其實也有跡可尋，中風有什麼先兆？ViuTV外購節目《恐怖醫學》其中一集提到，一個簡單測試可以測出中風跡象。有什麼飲食或生活習慣有助預防中風，減低患病機會？

中風不只是老人病，近年有年輕化趨勢。中風指急性腦血管疾病，主要是源於腦部血液供應出現異常，無法輸送血液及養分給腦部，令腦細胞因此缺氧、損壞，甚至死亡，最終失去原有功能，該部分腦細胞所支配的身體功能也隨即出現障礙。

不時頭痛、眼花都有可能是中風先兆。（資料圖片）

不時頭痛、眼花都有可能是中風先兆，必須多加了解中風症狀，及早提防。《恐怖醫學》提出一項在家可做的測試，只需動動手指便可自我檢測中風先兆。

▼自我檢測中風徵兆：（按圖 👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

由於輕度中風不明顯，很多時連患者都無法察覺。但輕度中風會使大腦無法正確辨認手部的動作和位置，當閉上眼睛時，很有可能不知道手指的位置在哪裡。在此階段及早發現有輕度中風，便能提高治癒率，防止病情惡化。

中風症狀：劇烈頭痛、頭暈

中風時的具體情況及所影響的身體機能很視乎受影響腦細胞的位置、範圍等，部分常見症狀如下：

▼不過中風可能會出現以下症狀：（按圖👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

▼中風有先兆？辨別中風特徵的「FAST」口訣：（按圖👇👇👇）

相關文章：【中風】缺血性腦中風救治黃金三小時 「FAST」口訣判斷中風徵狀

預防中風要食番茄？

中風除了可以導致死亡，還可能帶來一系列後遺症，如半身不遂、失禁、言語不清、視野障礙、嘴歪眼斜，甚至昏迷不醒，對患者生活帶來永久影響。

預防勝於治療，適當運動、戒煙酒和避免吃太多肥膩或甜的食品等可減低中風的機會，還有什麼飲食可改善血管健康，預防中風？

▼降低中風風險的方法：（按圖👇👇👇）

+ 7 + 7 + 7

相關文章：【中風成因】抑鬱症吸廢氣易中風 6大方法減風險齋坐都有幫助？

相關文章：【每日3分鐘】手指操8招防中風 敲指尖血管變年輕宜多吃海帶