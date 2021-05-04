飲茶｜失眠口臭飲綠茶大便稀宜普洱　7種茶寒熱5體質烏龍啱邊個？

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-05-04 17:02

「茶之為用，味至寒，為飲最宜精行儉德之人，若熱渴、凝悶、腦疼、目澀、四肢煩、百節不舒，聊四五啜，與醍醐、甘露抗衡也。」《茶經》裡陸羽明白指出了茶性寒涼，為了去除寒涼，茶葉的加工技術至關重要，比如炒茶就是把火氣融入茶葉，用以中和寒氣。

茶葉加工方式會影響「茶性」

他也挑明了茶的各種保健功效，「聊四五啜」之後可與醍醐、甘露相媲美，非常殊勝。但是，如果採摘不適時，加工不精細，夾雜著野草敗葉，便成為疾病的根源了。從這裡可以看出，茶類的加工方法，會造成茶性功效的差異。不發酵的綠茶、半發酵的烏龍茶、渥堆發酵的普洱茶、自然曬乾的白茶，對人體寒熱調解的效果都不一樣。

現代人生活節奏快、壓力大，體質普遍走兩個極端：寒涼和肝火旺。這兩種亞健康體質，如果選擇茶葉不對，品飲方式不適合，便容易造成「結瘕疾（編按：腹中結塊的疾病）」了。人們要健康飲茶，就要從寒涼適中去平衡人體陰陽。

▼喝茶前先看體質（按圖看清👇👇👇）

+ 28 + 28 + 28

儘管茶是「萬病之藥」，但不是任何茶都能適合每一個人。喝茶前先認清自己的體質，才能喝得更健康。

1. 寒性體質

適合溫熱屬性的茶，如紅茶、烏龍茶。

1. 常覺得精神虛弱且容易疲勞。 2. 面色蒼白、唇色薄淡。 3. 手腳常冰冷，怕冷，容易出汗。 4. 大便稀、小便清白。 5. 喜歡喝熱飲，很少口渴。

2. 熱性體質

適合寒涼屬性的茶，如綠茶、苦茶、菊花茶。

1. 全身經常發熱又怕熱，面色通紅。 2. 脾氣差且易心煩。 3. 喜歡吃冰涼的東西。 4. 喜喝水但仍覺口乾舌燥。 5. 常便秘或糞便乾燥，尿液較少且偏黃。

相關文章：【飲茶減肥】冷泡茶營養較多？以茶代水會傷腎？解開10個茶的疑團👇👇👇

+ 25 + 25 + 25

3. 實性體質

實性體質適合苦寒性的茶，如綠茶、白茶、苦茶等。

1. 小便為黃色，尿量少且常便秘。 2. 活動量大、聲音宏亮、精神佳。 3. 身體強壯、肌肉有力。 4. 脾氣較差、心情容易煩躁。 5. 易失眠，舌苔厚重、有口乾口臭。

4. 虛性體質（陽虛）

陽虛體質適合紅茶、烏龍茶、普洱茶等。

1. 一般形體白胖或面色淡白無華。 2. 怕寒喜暖、四肢倦怠。 3. 小便清長、大便時稀。 4. 唇淡口和。 5. 常自汗出、脈沉乏力。

相關文章：【飲茶好處】體虛飲紅茶燥熱綠茶減肥飲咩？腸胃差健康飲茶3建議👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

5. 虛性體質（陰虛）

陰虛體質適合綠茶、白茶、苦茶等。

1. 一般形體消瘦、面色潮紅。 2. 口燥咽乾、手腳心熱、心中時煩。 3. 少眠。 4. 便乾、尿黃。 5. 多喜冷飲。 6. 脈細數、舌紅少苔。

相關文章：【茶】化痰止咳飲咩茶？紅茶綠茶6種茶各有功效每日勿飲超過...

相關文章：涼茶｜便秘生暗瘡廿四味抑或龜苓膏？3條問題知寒底熱氣宜揀...

+ 2 + 2 + 2

本文摘自：《私房茶學》

延伸閱讀：

泡茶該放多少茶葉？紅茶、綠茶、普洱茶、烏龍茶黃金比例大公開

【本文獲「TVBS」授權轉載。】