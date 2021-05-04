飲茶｜失眠口臭飲綠茶大便稀宜普洱　7種茶寒熱5體質烏龍啱邊個？

「茶之為用，味至寒，為飲最宜精行儉德之人，若熱渴、凝悶、腦疼、目澀、四肢煩、百節不舒，聊四五啜，與醍醐、甘露抗衡也。」《茶經》裡陸羽明白指出了茶性寒涼，為了去除寒涼，茶葉的加工技術至關重要，比如炒茶就是把火氣融入茶葉，用以中和寒氣。
茶葉加工方式會影響「茶性」
他也挑明了茶的各種保健功效，「聊四五啜」之後可與醍醐、甘露相媲美，非常殊勝。但是，如果採摘不適時，加工不精細，夾雜著野草敗葉，便成為疾病的根源了。從這裡可以看出，茶類的加工方法，會造成茶性功效的差異。不發酵的綠茶、半發酵的烏龍茶、渥堆發酵的普洱茶、自然曬乾的白茶，對人體寒熱調解的效果都不一樣。
現代人生活節奏快、壓力大，體質普遍走兩個極端：寒涼和肝火旺。這兩種亞健康體質，如果選擇茶葉不對，品飲方式不適合，便容易造成「結瘕疾（編按：腹中結塊的疾病）」了。人們要健康飲茶，就要從寒涼適中去平衡人體陰陽。
▼喝茶前先看體質（按圖看清👇👇👇）
儘管茶是「萬病之藥」，但不是任何茶都能適合每一個人。喝茶前先認清自己的體質，才能喝得更健康。
1. 寒性體質
適合溫熱屬性的茶，如紅茶、烏龍茶。
1. 常覺得精神虛弱且容易疲勞。
2. 面色蒼白、唇色薄淡。
3. 手腳常冰冷，怕冷，容易出汗。
4. 大便稀、小便清白。
5. 喜歡喝熱飲，很少口渴。
2. 熱性體質
適合寒涼屬性的茶，如綠茶、苦茶、菊花茶。
1. 全身經常發熱又怕熱，面色通紅。
2. 脾氣差且易心煩。
3. 喜歡吃冰涼的東西。
4. 喜喝水但仍覺口乾舌燥。
5. 常便秘或糞便乾燥，尿液較少且偏黃。
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3. 實性體質
實性體質適合苦寒性的茶，如綠茶、白茶、苦茶等。
1. 小便為黃色，尿量少且常便秘。
2. 活動量大、聲音宏亮、精神佳。
3. 身體強壯、肌肉有力。
4. 脾氣較差、心情容易煩躁。
5. 易失眠，舌苔厚重、有口乾口臭。
4. 虛性體質（陽虛）
陽虛體質適合紅茶、烏龍茶、普洱茶等。
1. 一般形體白胖或面色淡白無華。
2. 怕寒喜暖、四肢倦怠。
3. 小便清長、大便時稀。
4. 唇淡口和。
5. 常自汗出、脈沉乏力。
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5. 虛性體質（陰虛）
陰虛體質適合綠茶、白茶、苦茶等。
1. 一般形體消瘦、面色潮紅。
2. 口燥咽乾、手腳心熱、心中時煩。
3. 少眠。
4. 便乾、尿黃。
5. 多喜冷飲。
6. 脈細數、舌紅少苔。
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本文摘自：《私房茶學》
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