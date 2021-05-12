凍齡｜60歲劉德華戒凍飲30年晚7點禁食　養生5貼士飲黑咖啡吃糙米

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-05-12 18:00

60歲劉德華是娛樂圈中著名的凍齡男神，身高176厘米的他長年保持67公斤體重，褲子腰圍維持30吋。歲月在他身上沒有留下太多痕跡，究竟他有什麼凍齡及養生的秘訣？

劉德華早前拍片公開自己晚飯餐盒，可見他吃蔬菜為主，包括小白菜、西蘭花、芽菜、高麗菜、糙米、熱湯等。（影片截圖）

劉德華近期首開社交平台，並熱衷在抖音拍片分享生活，早前拍片公開自己晚飯餐盒，可見他吃蔬菜為主，包括小白菜、西蘭花、芽菜、高麗菜、糙米、熱湯等，亦沒有全部吃完，相當節制。

TVBS節目《健康2.0》中透露了劉德華有5個養生飲食及生活習慣，包括30年來沒有飲冷飲及一日飲10杯咖啡等。

▼ 劉德華凍齡養生習慣，除了茹素還有什麼？（按圖👇👇👇）

1.30年來沒有飲冷飲，因熱飲有助血液循環 2.每日10杯黑咖啡，不加糖、奶 3.慢慢吃，每餐7分飽，晚上7點後禁食 4.自2013年起開始茹素，只在拍戲時吃少量雞肉及乳酪 5.平日勤做30～40分鐘的有氧運動，以及胸肌、腹肌訓練

營養師宋明樺在TVBS節目《健康2.0》中指，從劉德華的餐單可見，蔬菜比例很高，差不多每一道菜式都需要咀嚼和高纖，有助加強飽足感，不易暴飲暴食。註冊營養師Angela Lee亦曾在訪問中解釋由於腸胃消化肉類，會產生廢物，積聚毒素，引致皮膚變差。而素食者因為多吸收蔬菜中的纖維，有助腸道健康，有效排出毒素，皮膚自然變好。此外，他晚上7點後不吃東西，早餐前應有至少10小時空腹，有點類似輕斷食，亦有助瘦身。

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▼ 抗衰老仲可以食啲咩？（按圖 👇👇👇）：

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黑咖啡抗衰老？

宋明樺表示，劉德華每日飲10杯黑咖啡太多，不應用咖啡取代水。減肥專科醫師邱正宏亦補充，雖然咖啡中有咖啡因及綠原酸，前者會促進新陳代謝，後者則可抗老抗發炎，甚至有預防癌症的效果，不過，根據美國最新的飲食指南建議，每天最多飲3-4杯。

根據科學指南（Science Direct）上的研究報道顯示，平日習慣喝咖啡的人，罹患肝癌的機率降低了40%左右，若每天喝4杯咖啡以上，還能大幅降低肝硬化機率達80%；而每天喝4~5杯咖啡，罹患大腸癌的機率則降低15%。

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▼同場加映：成年人安全指標是每天攝取不多於約400毫克的咖啡因，攝取過量咖啡因的8種副作用（按圖👇👇👇）

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7分飽助長壽？

邱正宏認為劉德華吃7分飽的習慣亦值得學習，並引述一個醫學實驗，比較有無限供應食物的老鼠以及定食減量的老鼠，後者更健康及長壽。而劉德華常運動及做肌力訓練，生長激素會比較多，不易老化。

中醫師楊宗翰在節目中亦表示，多飲熱飲對脾胃好。脾是後天之本，喜歡溫暖的環境，吃太多生冷食物，營養吸收會下降，亦會令身體的血液向肚子集中，影響其他五臟六腑的循環及機能操作，如女生飲太多冷飲就容易經痛。

夏天養生：枸杞玫瑰小麥茶

在天氣熱的時候亦應飲熱飲，楊宗翰推介枸杞玫瑰小麥茶，有助改善天熱時燥熱、煩燥、失眠等問題。

枸杞玫瑰小麥茶有助改善天熱時燥熱、煩燥、失眠等問題。（影片截圖）

枸杞玫瑰小麥茶 材料：枸杞10克，玫瑰5克，小麥10克 功效： 枸杞：維他命C，抗老化 玫瑰：疏肝理氣，放鬆心情 小麥：淡斑，解熱

木村拓哉凍齡吃發酵糙米

除了劉德華外，48歲木村拓哉亦凍齡有道。有報道指，他靠吃發酵糙米清腸助消化，吃成易瘦體質。木村拓哉的妻子工藤靜香會親自製作發酵糙米，用糙米加食鹽及紅豆，用低溫熟成3天，每天需拌一次。

48歲木村拓哉靠吃發酵糙米清腸助消化，吃成易瘦體質。（影片截圖）

營養師宋明樺指，發酵米在發酵過程中，菌種會令米飯中的大分子營養素轉換成小分子，有利腸道吸收利用，除了加紅豆外，亦可以再加綠豆、黃豆或是堅果類，令營養更多元。不過，宋明樺提醒，發酵米加鹽發酵，如其他的配菜如果太重口味或醃漬，整餐吃完鹽分可能超標，因此吃配菜時需要注意調味。

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