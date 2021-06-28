急凍水餃檢測｜bibigo菜肉餃5隻=5茶匙油！15款排名灣仔碼頭最低?

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-06-28 12:11

急凍餃子淥十粒八粒就一餐，飽肚又方便。市面上的急凍餃子款式多多，不過，細細粒的餃子熱量及脂肪原來也不低。記者在超市隨機挑選了4個品牌共15款急凍餃子，檢測它們的熱量及脂肪，發現最低及最高脂的餃子兩者相差接近7倍！

餃子餡料一般有菜有肉，看似健康有營養，可是，在製作過程中會加入不少油分，令餃子熱量及脂肪大增。是次檢測的15款急凍餃子，發現它們的熱量及脂肪相距甚大，購買時需留意營養標籤。

▼15款急凍水餃熱量排名（按圖 👇👇👇）

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急凍餃子熱量：1包逾1碗飯

熱量方面，灣仔碼頭黑椒香菇植物肉素水餃熱量最低，每100克有140千卡，至於最高的也是灣仔碼頭的黃金蟹粉迷你水餃，每100克有228千卡，以每包150克共15隻計算，熱量約342千卡，相等約1.3碗白飯（按衞生防護中心資料1碗200克白飯約260千卡）。

▼15款急凍水餃脂肪排名（按圖 👇👇👇）

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急凍餃子脂肪：5隻=4.8匙油

脂肪方面，灣仔碼頭黑椒香菇植物肉素水餃脂肪最低，每100克只有2克脂肪，而最高脂的則是bibigo白菜豬肉餃子，每100克有13.6克脂肪，即約2.7茶匙油（1茶匙油約5克），兩者相差接近7倍。bibigo白菜豬肉餃子以1隻約35克計，吃5隻共175克便攝取了23.8克脂肪，即約4.8茶匙油，超過每日攝取量的1/3。

▼同場加映：常進食高脂食物易有三高亦影響心臟，有利心血管健康的食物又有什麼？（按圖 👇👇👇）

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根據衛生署資料，世界衞生組織（WHO）及聯合國糧食及農業組織（FAO）建議健康人士的脂肪攝取量應限制於每日總能量攝取的15%至30%，其中飽和脂肪不可超過10%，而反式脂肪不可超過1%。

假設一個人每天的能量攝取量為2000卡路里，由於每克脂肪提供9卡路里能量，其膳食脂肪攝取量便應限制於不超過65克，其中飽和脂肪不應超過22.2克，而反式脂肪不應超過2.2克。

雖然水煮的食物相對健康，但水餃的熱量及油脂不少，吃太多都容易變胖。（資料圖片）

每次食6至8隻加蔬菜

營養師孫語霙在報道中曾表示，現今的水餃通常很大顆，且為了創造出多汁的口感，內餡混了許多「隱藏版油脂──肥肉」，導致現在光是一顆水餃，就50到60大卡。水餃內餡除了含肥肉跟瘦肉外，還會加入高麗菜或韭菜，整體來說，優質蛋白質含量也不高，十顆水餃吃下來，比較多的是澱粉和油脂。比較均衡的吃法，她建議吃6至8顆水餃，搭配一份燙青菜或蔬菜湯，再附上一份皮蛋豆腐或滷蛋豆乾，營養會比較均衡。

營養師簡子勻於訪問中亦指，水餃皮屬於精緻澱粉，除了沒什麼纖維質之外，也是高升糖指數的食物，攝取過多會讓血糖上升變快，糖尿病患者需要注意，一般想要減重的市民同樣要留意，若讓血糖上升太高，會增加身體為求降低過多血糖、轉變成脂肪儲存的機會。

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