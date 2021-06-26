肩頸痛｜長期或致心臟病8大問題　舒經活絡3穴位防腳腫坐骨神經痛

撰文：健康2.0
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你經常肩頸僵硬、肩頸痠痛不適嗎？新冠肺炎疫情期間，宅在家沒運動、追劇、打電玩，最容易頸肩痠痛。台灣養生氣功專家李章智提供3穴位，天天按壓可以改善肩頸痠痛，也可以運動或伸展一下，幫助紓緩不適。
長期肩頸痠痛可能是8種病痛
李章智指出，大多數人肩頸痠痛是因長期姿勢不良、運動不足、肌肉僵硬所導致；如果是長期肩頸痠痛，有可能是8種病痛，包括：頸椎間盤突出、頸椎狹窄、骨關節炎、抑鬱症、焦慮症、自律神經失調、心臟病、膽結石，應就醫詳細檢查。
3穴位紓緩肩頸僵硬（按圖👇👇👇）
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1. 肩井穴
位置：當大椎與肩峰端連線的中點處。
手法：手指垂直穴位，如找到條索狀結節，可左右撥動。
作用：肩背痠痛、頸項強痛、身體虛損、眼睛疲勞、落枕。
2. 後谿穴
位置：把手握成拳，在第5指關節後的遠側掌橫紋頭赤白肉際處。
手法：手指垂直穴位，如找到條索狀結節，可左右撥動。
作用：通經活絡、治頭痛、落枕、盜汗、腰背腿痛、精神衰弱。
3. 崑崙穴
位置：在外踝頂點與腳跟相連線的中央點。
手法：手指垂直穴位，如找到條索狀結節，可左右撥動。
作用：舒經活絡、治頭痛、眼睛疲勞、脖子僵硬、腳跟腫痛，坐骨神經痛。
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