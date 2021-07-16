含菌量排名｜手機未算最髒耳機菌量是廁板20倍！1種外型最易藏菌

手機、耳機、電腦是都市人天天接觸，甚至時刻隨身的必需品，但原來不做好清潔的話，這些電子產品分分鐘成為細菌溫床，含菌量甚至多過廁所！日本朝日電視台引述專家調查，列出電子產品的含菌量排名，第1名的耳機含菌量甚至是廁所的20倍，相當驚人。



手機、滑鼠、鍵盤我們經常徒手觸碰，手上的油脂細菌就自自然然轉移到物件上繁殖，尤其在又熱又濕的夏天，更有利細菌滋生，不慎吃下肚會引致肚痛或肚瀉，甚厔食物中毒。以下列出第1至第7位的排行榜，日後大家要多留意，注意清潔。

日本朝日電視台引述專家調查，列出電子產品的含菌量排名，結果第1名的耳機含菌量竟達廁板20倍。（YouTube@ANNnewsCH）

▼手機、電腦芒耳機、滑鼠等7大經常接觸的電子用品含菌量排行榜（按圖👇👇👇）

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負責進行調查的岡崎貴世抽取了廁所的廁板和門柄樣本作比對，發現有一半的樣本的含菌量比廁板還要多。

廁所板含菌量：20-1100（每100平方厘米）

廁所門柄含菌量：0-85（每100平方厘米）



第7名：電腦螢幕

細菌量：59-180（每100平方厘米）



螢幕的含菌量是最少的，主要因為我們平常很少會用手碰它，但卻發現另有霉菌，來源是螢幕上方的塵埃，為免霉菌滋生，塵埃堆積，清潔不能馬虎。

▼長時間接觸或逗留在存有霉菌的環境中或會出現以下症狀：（按圖👇👇👇）

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第6名：手機（表面）

細菌量：0-290（每100平方厘米）



手機含菌量竟然沒我們想像多。據朝日電視台報道，推測原因是我們經常看着螢幕，會注重到螢幕的清潔，甚至常用消毒濕紙巾拭抹，所以含菌量不多。

第5名：滑鼠・電腦觸控板

細菌量：20-380（每100平方厘米）



據專家分析，細菌一般會在有營養（人類的皮脂等）和水分的地方繁殖，而污垢較難停留在平滑的表面上，所以比起手機螢幕等地方，細菌偏好依附在如滑鼠一類的產品上。

接下來的頭4名多菌的樣本中所發現的細菌數量，已經超出在廁板所測出的樣本。

▼回家消毒10個步驟（按圖👇👇👇）

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第4名：遊戲手掣

細菌量：51-1200（每100平方厘米）



在遊戲手掣上發現的細菌相當於廁板的數量，相信是因為玩遊戲的時候都非常緊張，比平常分泌出更多手汗，而又沒刻意清潔手掣就開始玩遊戲。專家建議可在開始遊戲前，先做消毒，那就能夠「玩得開心又放心」。

在遊戲手掣上發現的細菌數量相當於廁板發現的細菌量。（YouTube@ANNnewsCH）

第3名：手機（背面）

細菌量：110-1600（每100平方厘米）



實驗結果顯示，手機背面的菌量比螢幕一面多5倍！估計因為大家清潔的時候都會忽略看不見的手機背面，但其實背面才是大家經常用手握着的地方。

加上大部分人都會套用手機殼，而凹凸的裝飾則更易藏污積，即使有定期清潔，都有可能忽略凹凸的位置，比起平滑的手機螢幕，手機的背面更易滋生細菌。

手機殼凹凸的裝飾更易藏污積，即使有定期清潔，也不易抹去隙縫的污垢細菌。(UnSplash@frankie_bp)

第2名：鍵盤

細菌量：20-3200（每100平方厘米）



是次調查中，鍵盤最多菌的地方，細菌數量近乎是廁板的3倍，專家解釋因為鍵盤的凹凸隙縫更多，而且平常都不會倒着放，那除了平時沾到的皮脂、食物碎屑，連灰塵都會積在鍵盤隙縫，細菌更易滋生。

第1名：耳機

細菌量：480-24000（一對耳機，不包含耳機線）



手邊最多菌的電子產品是耳機，與廁所相比，足足是20倍的細菌量，即使是跟第2名的鍵盤相比，亦是接近8倍的量。

耳機的設計細小，有很多空隙，容易積聚耳垢等污物，加上戴耳機的行為就等如蓋上了耳洞，期間耳內溫暖而潮濕的環境就更有利細菌繁殖。

▼同場加映：如果每天戴耳機一小時，患上外耳道炎的機率會大大增加。（點擊下圖看清外耳炎症狀！👇👇👇）

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根據日本朝日電視台的訪問，有耳鼻喉科醫生指現時耳朵出現不適的患者，較往年多出了2-3成，症狀主要是痕癢、疼痛等，原因大概是近年線上工作的需要增加，想不受環境影響工作，耳機的使用率亦隨之上升。

日本朝日電視台訪問街上市民，亦有人表示近期耳朵有感到異常痕癢。（YouTube@ANNnewsCH）

耳機細菌可致食物中毒

假如不小心誤食到耳機沾到的細菌，有機會引起食物中毒。專家提醒，我們的耳朵帶有金黃色葡萄球菌，即使健康的人間中也會驗到這種菌。

假如雙手在不知情的情況下沾到耳機上的金黃色葡萄球菌，進食期間連食物進入體內，就會令人不適。

注意個人衛生 防細菌滋生

長時間戴上耳機，或者是頻密的戴上或拔出，都會對皮膚構成損害，也有機會引起發炎等症狀，因此間中都要拔出耳機，讓其濕度和溫度下降，防止細菌滋生，即使是用普通的紙巾拭抹耳機亦能夠大大減少細菌數量，更重要的是要選擇適合自己耳朵形狀的耳機，防止耳朵受損。

即使是用普通的紙巾拭抹耳機亦能夠大大減少細菌數量。（YouTube@ANNnewsCH）

▼同場加映：家居4大暗藏霉菌的地方（按圖👇👇👇）

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（資料來源：YouTube@ANNnewsCHPreBell