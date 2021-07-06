減肥｜長期吃水煮餐易便秘皮膚乾！水煮餐3原則加1種材料營養均衡

健康
撰文：
最後更新日期：

不少人減肥一定都想過吃水煮食物，目的是為了減少吃入的油脂，降低熱量攝取，另外對於怕麻煩的人來說，水煮餐也非常方便，只要把食材通通丟入水裡煮熟就好，方便又快速。但營養師提醒，水煮餐如果吃錯，小心帶來6個副作用。

▼長期吃無油水煮餐的6個副作用、吃水煮餐3原則（點擊下圖看清👇👇👇）

+8
+8
+8

水煮餐吃錯，小心6個副作用

減肥到底可不可以吃水煮食物？台灣長照居家營養師ANGELA在Facebook表示，「沒有不可以，水煮吃對可以瘦，吃錯了就悲劇！」ANGELA說明，如果長期吃水煮食物，會導致缺乏油脂，當體內脂溶性營養素不足，不僅身體沒有飽足感，還可能會出現如便秘、內分泌失調（如月經亂）、皮膚乾澀，甚至骨密度下降、膽結石風險增加等。

水煮餐要怎麼吃比較好？

如果想要吃水煮餐的民眾，ANGELA提供以下3個方法，可以選一個自己喜歡、適合自己的方式來執行：

1. 一天中選擇一至兩餐水煮就好，不需要三餐都吃水煮。

2. 一餐中選擇一道菜餚水煮，選擇性地清燙食物，非整餐都汆燙。

3. 若長期餐餐水煮，要注意飲食均衡。ANGELA強調，水煮餐最怕不均衡導致身體出問題，建議可以汆燙後，再加1小匙橄欖油、油醋醬等，或搭配牛油果、灑上堅果芝麻，不僅增添風味，又可維持健康。

ANGELA也提醒，長期刻意避開某些營養素，身體最終也是會反抗的；減脂時並非完全不吃油，而是要選擇好油，「水煮」只是減少熱量攝取的方法之一，只要吃入的總熱量有減少，沒有水煮也能瘦下來！

相關文章：減肥｜8杯水減肥法起床1杯促代謝養顏　4類人慎飲以茶代水得唔得?👇👇👇

+3
+3
+3
減肥｜水果不能當正餐全都能吃？吃生果6原則這2個時間吃增肌控糖
辣椒｜減肥抗氧化1周吃辣4次降死亡率？吃辣6貼士小心胃酸倒流！
冬瓜茶｜解暑利尿止咳助減肥　加杞子補血4食療同吃這個功效減？
減肥｜瘦太快肝腎失調脫髮抵抗力弱5大影響　1星期減幾公斤最好？
減肥｜咖喱飯+牛扒助燒脂？　食物組合抑制吸收3日見效嚴守1法則
食神韜韜減肥甩走130磅肥肉　大肚腩4大危機糖尿患癌風險點快減？

延伸閱讀：

「水煮餐」是減肥大地雷，小心便祕還會讓你更餓！2原則邊吃邊瘦

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。